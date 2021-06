„Pati gamindavau produktus ir organiškai pradėjau vystyti šį prekės ženklą, eiti įmonės ir verslo link – pavyko natūraliai. Tačiau manau, kad šiais laikais žmonės, kurie yra mano kartos, o ypač – dar jaunesni, net negalvoja, kad gali būti netvaru – vietos rinktis nebėra. Tie, kurie pradeda naujus verslus, nebegali šio klausimo ignoruoti“, – pasakojo Vaiva.

Pašnekovės supratimu, tvarus verslas – tai ne vien ekologijos siekis: jis apima daug skirtingų aspektų, galvoja, kokį pėdsaką palieka.

„Mes labai akcentuojame pakuočių sukeliamą taršą ir produktų dydį, kad jų siuntimas užimtų mažiau vietos. Bet tuo pačiu tvarus verslas mąsto apie savo vietą valstybėje, planetoje ar mūsų visuomenėje, galvoja apie tai, kaip jis egzistuoja, kaip elgiasi su savo klientais, darbuotojais, tiekėjais. Tai nebūtinai tiesiogiai turi būti susiję su tarša ir aplinkosauga, bet ir su moraliniais dalykais“, – savo požiūrį dėstė V.Žvirblytė.

Vertę įrodinėja ne popieriuje

Pradėdama verslą ir ieškodama finansavimo ji teigė susidūrusi su labai daug įtarumo. Pasak moters, investuotojams apskritai labai nepatinka su gamyba susiję verslai – jiems įdomu tokie dalykai kaip programėlės internete, kas savaime augtų kaip sniego gniūžtė ir kam nereikėtų nei daugiau įrangos, nei daugiau žmonių, nei daugiau ploto.

Todėl vietoje to, kad bandytų savo verslo vertę įrodinėti popieriuje ar pokalbiais su investuotojais, Vaiva apsisprendė tą padaryti per pardavimus, vartotojus, per „Solidu“ auginimą.

Ir, atrodo, tą daryti jai sekasi: dirbama Latvijoje, Estijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje. Planuose – ir JAV.

Aplinkai draugiškos kosmetikos gamintoja bando perprasti, koks požiūris vyrauja šiose rinkose.

„Yra daug šalių, kur tokio pobūdžio produktai, kuriuos gaminame mes, labiau įprasti ir mažiau stebina. Suprantama, dėl to ir konkurencija didesnė, greičiausiai žmonės būna bandę kitų gaminių, todėl jiems sunkiau įsiūlyti savus.

Skandinavijos rinkose susidūrėme su netikėtu požiūriu: nors įprastai juos įsivaizduojame kaip labai pažangius, vertinančius tvarius sprendimus, tačiau paprastų žmonių mąstymas toks: kam mažinti pakuotes? Juk visas šiukšles ir taip sudeginame.

Už tai „Solidu“ labai teigiamo atsako sulaukė iš šveicarų, šiuos produktus itin pamėgę italai – jie vis laukia, kol išeis naujas gaminys. Pašnekovė atvira: nesitikėjo, kad Italijoje suras gerbėjus.

23 proc. pirkėjų tvarumą renkasi reguliariai

Vaivos žodžius apie augantį pirkėjų polinkį į tvarius produktus patvirtina Antanas Sagatauskas. Pasak „Swedbank“ Verslo klientų tarnybos vadovo, jau kurį laiką juntama tendencija, kad vartotojai pradeda domėtis produktų ir paslaugų tvarumu.

Tą rodo ne tik daugybė pasaulinių tyrimų, bet ir Lietuvoje „Swedbank“ užsakymu atlikta gyventojų apklausa. Ji atskleidė, kad sąmoningų vartotojų dalis sparčiai auga: net 23 proc. pirkėjų tvarias prekes ir paslaugas renkasi reguliariai, o 31 proc. sako tą darantys retkarčiais.

Tarp išvardintų prekių kategorijų, kuriose ieškoma tvarumo, dominuoja maisto produktai, drabužiai, kosmetikos ir buities prekės.

„Vartotojų lūkesčiai keičiasi ir verslas privalo į tai atsižvelgti, kad išliktų konkurencingas bei patrauklus. Beje, pačios įmonės taip pat sako, kad jau pradėjo jausti, jog klientai domisi, kaip prekė pagaminta, supakuota, koks įmonės poveikis aplinkai.

Taip pat reikėtų paneigti mitą, kad tvarus produktas būtinai yra brangesnis. Taip, trumpalaikėje perspektyvoje tvarumas gali iš įmonės pareikalauti investicijų, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje dažnu atveju jis yra susijęs su kaštų optimizavimu“, – aiškino A.Sagatauskas.

Ir pateikė pavyzdį: įsidiegus žaliosios energijos sprendimus, galima sutaupyti. Vienas iš tokių sprendimų būtų saulės elektrinė verslui – ją įsirengusi įmonė sumažina elektros sąnaudas panaudojant iki šiol nenaudojamą įmonės patalpų stogą, o mažesnės sąnaudos palaipsniui leidžia atsipirkti pirminei investicijai. Šis atsipirkimas gali trukti nuo 7 iki 10 metų, priklausomai nuo naudojamos technikos, sunaudojamos energijos ir kitų veiksnių.

Pašnekovas atkreipė dėmesį, kad kartą ar du per metus valstybė skelbia konkursus atsinaujinančios energijos projektams, o paramos intensyvumas svyruoja nuo 30 iki 80 proc. Tai atitinkamai gali paspartinti atsinaujinančios energijos projektų atsiperkamumą.

Kaštus taip pat gali mažinti ir žiedinės ekonomikos sprendimai, kaip, pavyzdžiui, antrinių medžiagų naudojimas gamyboje. Tad tikrai nereikia vengti tvarumo temos galvojant, kad dėl jos verslas patiria tik išlaidas.

Kinta investuotojų sentimentai

Tvaraus verslo naudai, anot A.Sagatausko, labai sparčiai keičiasi ir investuotojų sentimentai: tvarumas tampa vienu svarbiausių kriterijų, priimant spendimus dėl investavimo. Kaip aiškino „Swedbank“ atstovas, tą lemia keli dalykai. Pirmiausia, tai visas ES tvarių finansų mechanizmas, kuris kelia reikalavimus investicijų tvarumui. Jo tikslas – nukreipti kuo daugiau kapitalo į tvarius verslus.

Kitas aspektas – tvarios investicijos siejamos su mažesnėmis rizikomis, o jų atsiperkamumas jau dabar yra aukštesnis. „Į tvarumą atsigręžė ne tik ES fondai, bet ir didieji privatūs investuotojai. Pavyzdžiui, „Swedbank“ Lietuvoje jau visą 1,65 mlrd. eurų vertės pensijų portfelį yra nukreipęs į aukščiausius tvarumo kriterijus atitinkančias priemones“, – teigė A.Sagatauskas.

Laukiama naujo produkto

Prieš suteikdami reikšmingą finansavimą į tvarumą atsižvelgia ir bankai. Verslo klientų tarnybos vadovas prognozuoja, kad ateityje tokių vertinimų bus dar daugiau ir jie bus atliekami dažniau – net ir mažesnių įmonių atveju. Nauji ES reikalavimai numato, kad bankai ateityje turės matuoti savo paskolų portfelių poveikį aplinkai. Vadinasi, jie vis dažniau turės kalbėtis su klientais apie jų veiklos tvarumą ir poveikį aplinkai. Nuo to gali priklausyti ir finansavimo sąlygos, nes bankai bus suinteresuoti finansuoti kuo tvaresnius verslus.

„Beje, Lietuvoje greitu metu turėtume pamatyti ir naują finansavimo produktą – su tvarumu susietas paskolas. Švedijoje tokios paskolos įmonėms jau teikiamos. Suteikiant tokią paskolą bankas ir įmonė susitaria dėl tam tikrų tvarumo rodiklių, kuriuos įmonė turi pasiekti. Jeigu įmonė juos sėkmingai pasiekia, taikomos geresnės finansavimo sąlygos. Taigi, tvarumas tikrai tampa svarbiu argumentu ieškant finansavimo“, – pabrėžė banko atstovas.

Pavyzdį rodo didžiosios įmonės

Jis teigė pastebintis, kad mūsų rinkoje šiame etape tvarumo veiksmų pradeda imtis didžiosios įmonės. Tikėtina, kad jos aktyviau seka artėjančius teisinius reikalavimus ir jiems jau ruošiasi. Tokios įmonės jau pradėjo matuoti savo poveikį aplinkai ir ieško būdų, kaip jį sumažinti. Pavyzdžiui, gamyboje pradeda naudoti antrines ar perdirbtas medžiagas, peržiūri tiekėjų ir partnerių sąrašus, investuoja į mažesnės emisijos automobilių parką, pereina prie žaliosios energijos naudojimo.

„Tvarumas aktualus absoliučiai visiems verslams. Žinoma, didžiosioms įmonėms taikoma daugiau formalių reikalavimų, nes jų poveikis aplinkai didesnis. Tačiau ir smulkios įmonės neturėtų numoti į tvarumą. Juk akivaizdžiai keičiasi vartotojų lūkesčiai, investuotojų ir finansų sektoriaus sentimentas. Netvari veikla gali lemti didelę reputacinę žalą, klientų ir partnerių praradimą, tiesioginius nuostolius ar net baudas“, – kalbėjo A.Sagatauskas ir patarė, nuo ko reikėtų pradėti.

Pirmiausia, reikia įsivertinti, kokiose srityse įmonė daro didžiausią poveikį aplinkai ir visuomenei. Pavyzdžiui, kepyklėlės ir knygyno poveikis aplinkai labai skirtingas, todėl ir prioritetinės sritys bus skirtingos.

Jeigu tai gamybos sektorius, vadinasi reikia įsivertinti CO2 emisijas, atliekas, vandens ir kitų resursų sunaudojimą. Jeigu paslaugų sektorius – didesnis dėmesys skiriamas socialiniams tvarumo aspektams, tokiems kaip darbuotojų darbo sąlygos, sąžiningas atlygis, lyčių lygybė.

Įsivertinus didžiausio poveikio sritis, kitas žingsnis – išsikelti konkrečius pamatuojamus tikslus ir pradėti jų siekti.