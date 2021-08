„IBF Pabaltijo šalių profesionalaus bokso čempiono vardas. Tai pats ryškiausias titulas. Jį iškovojau ir baigiau karjerą – išėjau pakėlęs nosį. Gal dar būčiau sportavęs, bet kai atidariau studiją, supratau, kad abiejų veiklų atlikti nespėsiu“, – rodydamas trofėjų pripažino bokso klubo „Terminator“ įkūrėjas Virgilijus Stapulionis.

Studiją Biržuose iš Pasvalio kilęs sportininkas atidarė prieš ketverius metus. Anuomet mieste nebuvo nė vieno bokso klubo, todėl boksininkas nusprendė išnaudoti laisvą nišą rinkoje. Veiklą V.Stapulionis pradėjo privačiai treniruodamas suaugusius, tačiau ilgainiui ėmėsi mokyti ir vaikus. „Jau turiu ir ištreniruotų čempionų“, – pasigyrė pasvalietis boksininkas.

Norinčių sportuoti, pasak V.Stapulionio, atrasti nėra sunku. Besiboksuojančių berniukų gretas pildo ir šia sporto šaka vis dažniau susidominčios mergaitės. „Turiu divizininkę Biržietę, kuri pati siekia tikslo. Šaunuolė“, – auklėtinę gyrė sportininkas.

Treneris veda grupines ir individualias treniruotes. „Iš suaugusių nereikalauju, kad boksuotųsi tarpusavy, tačiau vaikus spaudžiu, kad boksuotųsi ir siektų rezultato. Buvo toks vaikas, kuriam vos nubudus akyse kaupdavosi ašaros. Paaiškėjo, kad jis jaudindavosi, jog treniruotėje reikės boksuotis. Bet jis jau sustiprėjo – Palangoje varžybose laimėjo dvi kovas“, – kalbėjo sportininkas.

Klube „Terminator“ boksuojasi ir moterys. „Jos gauna daug pratimų, fiziškai stiprėja. Tarpusavyje nesiboksuoja, bet atidirbinėja smūgius, muša maišą“, – apie treniruotes pasakojo V.Stapulionis.

Pasak jo, karantinas skaudžiai kirto bokso klubo veiklai. Anksčiau per dieną į treniruotes ateidavo per pusšimtį žmonių, tačiau dabar norinčių sportuoti sumažėjo. Per karantiną sportininkas pasakojo vedęs nuotolines treniruotes, tačiau šios, V.Stapulionio teigimu, neprilygsta kontaktiniam mokymui ir daug naudos nesuteikia. „Vaikai siuntė medžiagą, ką padarė, bet aš esu prieš tokias treniruotes. Tai geriau nei nieko, bet pasiekti kažko tokiu būdu būtų sunkoka“, – sakė boksininkas.

Boksas, palyginti su kitomis sporto šakomis, pasak pašnekovo, nėra brangus – treniruotės klube kainuoja 40 eurų per mėnesį, o papildomų reikmenų taip pat nėra daug.

Pats V.Stapulionis sportininko karjerą pradėjo, kaip pats sako, ganėtinai vėlai – nuo 12-kos metų. „Klasės draugas pradėjo boksuotis, aš pamėginau. Bičiulis metė sportą po mėnesio, o aš jame išlikau 22 metus. Mėgėjų bokse čempionu tapau 9 kartus, o profesionaliame bokse iš 35 turėtų kovų laimėjau 30“, – žodžio kišenėje neieškojo sportininkas ir pripažino kelis dešimtmečius atidavęs sportui norėjo pailsėti.

„Nesigailiu sprendimo pasitraukti iš profesionalaus sporto. Visada svajojau savo klubą atidaryti“, – tikino jis.

Pusantrų metų sportininkas boksavosi Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). „Pirmomis dienomis manęs nufotografuoti atėjo fotografė. Kitą dieną atėjusi mane praminė Terminatoriumi, nes sakė, kad esu labai panašus į Arnoldą Švarcnegerį. Taip ir prilipo Terminatoriaus pravardė“, – pasakojo V.Stapulionis.

Paklaustas, ar boksas yra pavojingas sportas, V.Stapulionis atkirto: „Boksavausi 22 metus ir nieko labai baisaus nenutiko. Tik nykštį žmona susiremontuoti liepė“.

Sportininko žmona Dovilė Stapulionė nuo vyro neatsilieka verslumu ir antrajame pastato, kuriame įsikūręs bokso klubas, aukšte įsteigė grožio studiją „Bellezza“. Studijoje atliekami masažai, sporto ir sveikatos procedūros. Likusias patalpas verslininkė nuomoja kitų sričių: manikiūro ir kosmetologijos meistrėms.

Moteris pasakojo, jog klientų per karantiną gerokai sumažėjo – po karantino grįžo ne visi, atvyksta mažiau iš svečių šalių atostogauti sugrįžtančių emigrantų. D.Stapulionės manymu, klientus stabdo ir tai, kad salone privaloma dėvėti kaukes.

Salono įkūrėja juokavo, kad grožio studiją steigti virš bokso klubo yra gudrus verslo planas – kol vaikai sportuoja, mamos atvyksta pasigražinti.