Ant moteriškų vilnietės pečių – visai ne moteriškas verslas Alytuje

Verslininkė sulaužė stereotipą

Vilniuje gyvenanti verslininkė I.Galatiltienė savo verslą Alytuje pradėjo visai ne atsitiktinai. Jos buvęs verslo partneris kaip tik yra iš šio miesto ir anksčiau turėjo savo panašaus pobūdžio verslą, tad prieš daugiau nei dvejus metus savaime ir susidėliojo planai čia atidaryti parduotuvę „Gofas“.

„Nieko nenutuokiau nei apie tvirtinimo detales, nei apie sandarinimo medžiagas. Prieš tai dirbau pardavimuose, auginau vaikus. Verslo partneris įkalbėjo mane atidaryti tvirtinimo detalių ir sandarinimo medžiagų parduotuvę Alytuje, mat savo buvusiame versle jau turėjo savo klientų.

Aš buvau atsakinga už derybas su užsienio ir Lietuvos gamintojais, o jis rūpinosi viskuo kitu. Galiausiai mūsų su verslo partneriu keliai išsiskyrė ir nuo balandžio mėnesio likau versle dirbti viena. Teko išmokti ir sužinoti viską, nes viena esu atsakinga už visas verslo sritis“, – savo verslo istoriją pasakojo I.Galatiltienė.

Dabar jau moteris tvirtai gali pasakyti, kad gerai išmano parduodamą produkciją, o savo darbe ji jaučia malonumą. Situacijų, kai į parduotuvę atėję vyrai už tvirtinimo detalių prekystalio pamato moterį ir sudvejoja jos žiniomis ir galimybėmis, būta ne vienos, tačiau galiausiai paaiškėja, kad stereotipas nepasitvirtino.

Pasak I.Galatiltienės, nėra taip svarbu, ką parduoti, svarbiausias ryšys ir bendravimas su klientais, galimybė jiems patarti, padėti.

Dar daugiau pasitikėjimo verslininkei teikia žinojimas, kad „Gofo“ parduodamos prekės yra itin aukštos kokybės. Kaip paaiškino moteris, įmonė dirba su tiekėjais iš įvairių Europos sąjungos šalių, kuriose atliekami rimti produkcijos testavimo procesai.

Naujų galimybių atrado verslo klube

Moteris neslėpė, kad ant moteriškų pečių vienai nešti visą verslo naštą yra nelengva, todėl šiuo metu ji ieško darbuotojo, kuris galėtų jai padėti tvarkytis prekybos reikaluose.

Pagalbos, gero laiko, vertingų patarimų ir patikimų kontaktų moteris gauna ir Alytaus verslo klube „BNI Alytis“. Jo nare verslininkė tapo nuo balandžio mėnesio.

„Viskas prasidėjo nuo pažįstamo, kuris priklauso šiam klubui. Jis mane pakvietė į klubo verslo pusryčius kaip svečią ir taip ten ir pasilikau. Mano filosofija visiškai atitinka klubo filosofiją. Visuomet pasidalinu gerais dalykais su visais pažįstamais, man patinka būti naudinga, kažkam padėti. O čia dar ir pati gaunu labai vertingų ir naudingų dalykų, atradau daug galimybių savo verslui. Tikiu, kad šiame klube pasiliksiu ilgam“, – tikino verslininkė.

Tiesa, pagalbos ranką versle moteriais visuomet ištiesia jos vyras, kuris šiuo metu rūpinasi jųdviejų septynerių ir penkerių metų vaikais. Kartais parduotuvėje dirba ir jis.

Su pirkėjais – ir apie augintinius

Vilniuje gyvenanti I.Galatiltienė yra tikrų tikriausia dzūkė, yra kilusi iš Druskininkų. O Alytus jai taip pat labai patinka. Laiką leisti šiame mieste patinka ir moters vaikams, kurie dažnai penktadieniais atvažiuoja pas mamą į darbą ir įsikuria šalia parduotuvės stovinčiame namelyje ant ratų.

„Dažnai važiuojame pasivažinėti po Jaunimo parką, kartais su savo antraisiais namais-kempingu traukiame prie Dzūkijos ežerų. Laiką su šeima labai branginu, nes jo tiesiog labai trūksta“, – tvirtino verslininkė.

Nors ir kaip patiktų Alytus, moteris su šeima atsikraustyti į šį miestą planų neturi, nes patogiai įsikūrę nuosavame name netoli Vilniaus ir iškeisti savo jaukaus kampelio į nieką tikrai nenorėtų. Be to, jau artimoje ateityje yra suplanuota atidaryti dar vieną parduotuvę Vilniuje.

Verslininkės namuose ne tik krykštauja vaikai, bet ir įvairių augintinių. Dar visai neseniai po namus sklido kalbančios papūgos žako garsai, tačiau prieš keletą savaičių šeima šios augintinės neteko. Taip pat moters namuose buvo girdėti šuns lojimas, dviejų suaugusių ir dviejų mažų katinukų miaukimas. Dar namų erdves puošia du akvariumai.

Būtent temos apie augintinius yra dažna I.Galatiltienės pokalbių su parduotuvės lankytojais tema.