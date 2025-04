Drąsa nepaklusti stereotipams: kaip tautinės juostos tapo sėkmės simboliu

Prekės ženklo „Saulytės varlytės“ įkūrėja Simona Rainienė pasirinko tai, apie ką daugelis bijotų net pagalvoti – nutraukti „sėkmės“ scenarijų ir pradėti viską iš naujo. Ne dėl plano. Dėl savęs. Su drąsa rizikuoti ir leisti skleistis kūrybiškumui.

„Saulytės Varlytės“: verslo idėja, apjungusi šeimos istoriją

Audimo amato Simona išmoko iš savo anytos. Pati pradžia – tik smalsumo patenkinimas, naujas hobis, pabėgimas nuo kasdienybės. Tačiau siūlas po siūlo, raštas po rašto gimė ne tik juostos, bet ir nauja tapatybė – kūrėjos, o vėliau ir verslininkės. Drąsiai metusi iššūkį abejonėms ir stereotipams, kad „austų juostų šiandien niekam nereikia“, Simona ėmė kurti aksesuarus, kuriuos žmonės ėmė rinktis svarbiausioms savo gyvenimo šventėms.

Taip gimė ir simbolinis prekės ženklo pavadinimas – „Saulytės Varlytės“. „Saulytė“ – jos mergautinė pavardė, o „varlytės“ – pirmieji iš juostų pagaminti aksesuarai, kurie tapo tiltu tarp tradicijos ir šiuolaikiško stiliaus.

Visas verslo rizikas įveikiantis rinkos susidomėjimas rankomis austomis juostomis

Simonos pasirinktas kelias nebuvo nei lengvas, nei garantuotas. Be investuotojų, be išankstinių užsakymų, be verslo plano – tik tikėjimas, kad jos darbas turi prasmę. Tačiau ta prasmė pasirodė stipresnė už visas baimes. Austos juostos tapo ieškomos, laukiamos ir branginamos. Visuomenė greitai ėmė atskirti rankomis po siūlą surinktas tautines juostas nuo pramoninių darbų.

Šiandien Simona kuria juostas, kurios ne tik puošia – jos jungia žmones, šeimas, kartas. Populiariausios – vestuvinės juostos, naudojamos baltiškose ir humanistinėse santuokų ceremonijose. Į jas įaudžiami ne tik raštai, bet ir jaunavedžių vardai, santuokos data. Tokia juosta – ne dekoracija, o simbolis. Šaknys, kurios sujungia jaunuosius per rankų surišimo ceremoniją, pažymi ne tik naują gyvenimo etapą, bet ir santuokos amžinybę.

Prie juostų dažnai kuriami ir kiti aksesuarai – varlytės jaunikiams, juostos gėlių puokštėms, simbolinės dovanos tėvams. Kiekvienas kūrinys – individualus, o kartu jungiantis bendrą tautos pasakojimą.

Rankomis austos tautinės juostos keliauja po pasaulį

Verslo pradžioje Simona galvojo, kad lietuviškas šaknis simbolizuojančios juostos tikrai bus skirtos vietinei rinkai. Pačios netikėtumui šios juostos pasklido po visą pasaulį. „Saulytės varlytės“ prekių ženklo rankomis austos juostos keliauja po visus žemynus, o ypač mylimos skirtingas kultūras suvienijančiose šeimose. Kai vienas iš jaunavedžių yra lietuvis, o kitas – užsienietis, Simona padeda jiems simboliškai susijungti per lietuvišką tradiciją. Taip lietuviškas paveldas tampa jungiančia gija tarp tautų, tarp kartų, tarp žmonių.

Taip pat lietuviai dažnai renkasi Simonos kurtus aksesuarus – varlytes, kaklaraiščius, vardinius knygų skirtukus – kaip autentiškas dovanas užsieniečiams. Tokia dovana tampa ne tik estetišku gestu, bet ir kultūrine patirtimi: tai – kažkas, ko nenusipirksi jokioje kitoje šalyje. Tai – rankų darbo lietuviškas kodas, nešantis savyje istoriją ir šilumą.

Užsakymų eilė driekiasi net keliems mėnesiams į priekį

„Kartais pati nustembu – žmonės pasiruošę laukti net mėnesį ar ilgiau, kad spėčiau nuausti jų juostą“, – sako Simona. Nors kai kurie mano, kad tokio tipo kūrinių turėtų būti priausta daugybė ir jiem beliktų išsirinkti iš jau nuaustų juostų, realybė visai kitokia. Jokio sandėlio su paruoštomis įsigijimui juostomis – nėra. Kiekviena juosta yra kuriama individualiai, pagal užsakymą. Vos tik juosta baigta austi, ji iškeliauja pas savo būsimą šeimininką.

Kiekvienas užsakymas – kaip atskiras pokalbis, istorija, o juosta – ne prekė lentynoje, o gyvas ryšys su žmogumi. Tokia kūryba reikalauja laiko, bet dovanoja tikrą artumą ir autentiškumą.

Augantis edukacijų populiarumas

Simona tiki, kad tradicija gyva tik tuomet, kai ja dalinamasi. Kūrėja džiaugiasi, kad paskelbus apie audimo edukacijų datas – jos užsipildo akimirksniu. Į audimo edukacijas įsitraukia ištisos kartos – vaikai, tėvai, seneliai – taip „Saulytės Varlytės“ įkūrėja tik dar kartą įsitikina, jog tautinės juostos neturi amžiaus apribojimų, kad jos jungia žmonės, o kūrybiška moteris gali skleisti žinią apie lietuviško paveldo grožį ir gyvybingumą. Ši veikla remiama ir Kultūros paso iniciatyva, leidžiančia moksleiviams pažinti meną ir amatą iš arti.

Misija – skleisti žinią, kad mylima veikla atveria duris sėkmei

„Saulytės Varlytės“ – tai ne tik rankų darbo kūriniai. Tai gyvenimo būdas, kuris gimė iš drąsos rizikuoti ir siekti savo svajonės. Simona rizikavo viskuo: patogumu, karjeros tęstinumu, net socialinėmis garantijomis. Tačiau šis žingsnis atvėrė duris į prasmingą, autentišką gyvenimą, kuriame svarbiausia – prasmė, šeima ir kūryba.

Dalyvaudama projekte „Verslo genas“, Simona dalinasi ne tik produktais, bet ir požiūriu. Verslas jai – tai galimybė gyventi pagal savo vertybes: šeimą, paprastumą, pagarbą tautai ir kūrybiškumą. Tai – drąsos verslas, paremtas ne rinkos dėsniais, o dėl tikro žmogaus ryšio su tuo, ką kuria.

Ji tiki, kad tik ištikimi savo šaknims galime tikrai augti. Todėl jos darbas – tai daugiau nei estetika. Tai – tapatybė, kurią galima dėvėti.