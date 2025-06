Šveicarų pora nė nesapnavo, kaip gyvenimą apvers kelionė motociklu per Lietuvą – viską metę atsikraustė į kaimą Anykščiuose

Dabar gi pora – viešbučio ir restorano „Palaima“ Mačionyse (Anykščių r.), ant Rubikių ežero kranto, šeimininkai. Nedideliame viešbutyje – penki skirtingi kambariai, stebinanti virtuvė ir, rodos, bekraštė ramybė.

Būtent ramybė ir laisvė, kurią Karin ir Stefanas pajuto motociklais keliaudami po Lietuvą, juos ir papirko. „Kas kartą, kai atvyksti į Lietuvą, toks jausmas – tu gali kvėpuoti“, – sako Karin.

2016-aisiais Bolligeriai kone atsitiktinai atsidūrė Lietuvoje. Pirmiausia sugalvojo kitaip, nei įprasta jų kraštuose, vykti ilsėtis ne į pietus, o į Skandinaviją. Po to nutarė dukart nevažiuoti per Daniją – verčiau sukti per Lenkiją ir Baltijos šalis.

„Kai pasiekėme Lietuvą, pajutome laisvę, ramybę, labai patiko gamta. O Karin manęs klausia: „Nori čia gyventi?“ Niekada nebuvome kalbėję apie tai, kad iš Šveicarijos kur nors kraustysimės. Turėjome gerus darbus – viskas buvo puiku, todėl tuo metu šis klausimas nuskambėjo kiek keistai.

Karin nuolat turi daug sumanymų, tačiau šis jos klausimas buvo ypatingas“, – prisimena Stefanas.

„Pati nežinau, kas įvyko, tačiau jutau – noriu čia likti, noriu čia gyventi“, – priduria „Palaimos“ šeimininkė.

Sako, visas likusias atostogas Skandinavijoje nuolat kalbėjo apie Lietuvą – pradėjo svarstyti, ko galėtų čia imtis. Šveicarijoje pora siūlė kambarius trumpalaikei nuomai, abiem patinka bendrauti, todėl ilgai sukti galvos nereikėjo.

Neilgai trukus Bolligeriai darkart grįžo į Lietuvą ir galutinai nusprendė – kraustysis.

Užtruko metus, kol rado tinkamą sklypą, dar metus su architektais derino idėjas, dvejus – statė. Svečius pakvietė 2021 m. gegužę. Tačiau Karin neslepia – per koronaviruso pandemiją, kai viskas buvo aklinai uždaryta, ramybės nedavė mintis ne tik kada galės pradėti dirbti, bet ar apskritai galės pradėti verslą.

Visgi jiems pavyko.

Pavadinimą viešbučiui ir restoranui sugalvojo Karin. „Jaučiamės esantys palaiminti, norime ir kitiems suteikti vietą, kur jie galėtų pajausti tą patį – laisvę ir ramybę. Kai atsimerkiu, matau šviečiančią saulę, o aplink tyla – juk tai palaima“, – plačiai šypsosi moteris.

„Mus aplanko vis daugiau lietuvių. Stengiamės, kad ir kuo daugiau šveicarų atrastų šitą gražią šalį. Manau, kad šveicarai nežino, jog Lietuva gali būti atostogų kryptis“, – sako Stefanas.

Artimiesiems, kad susiruošė kraustytis į Lietuvą, pora pasakė tik tuomet, kai planai buvo pasistūmėję į priekį.

„Šveicarijoje yra vietovė Litau, todėl šeima pagalvojo, kad kraustysimės būtent ten, – juokiasi Stefanas. – Bet buvau nustebintas, kad tėvai susidomėjo Lietuva – jie kartą ar du per metus čia atvyksta.“ Karin šeima irgi mielai lankosi Mačionyse.

Šveicarijoje kriminalinėje policijoje dirbusi moteris ir techninis inžinierius Stefanas Mačionyse kurpia dar vieną planą – įrengti namus ir duoti darbo kalėjime sėdėjusioms ar nuo priklausomybių besigydančioms moterims.

„Joms labai sunku grįžti į visuomenę dėl stigmos, norime padėti įveikti šitą etapą. Norime sukurti saugią gyvenamąją vietą, kur jos galėtų būti, kol pasijus pakankamai stiprios pačios rūpintis savimi. Pirmame pastato aukšte galėtų būti kepykla, skalbykla, keramikos dirbtuvės ar panašiai, antrajame – gyvenamosios erdvės“, – apie planus pasakoja Stefanas.