Miestas, pritraukęs jaunimą ir investicijas: iš žirgų priekabos sukūrė ledainę

Mieste traukos centru jau tapo kepyklėlė „Lilė“, kavinė baras „Laisvės 65“, o vasaromis ledų galima paskanauti ir iš „Smaližiaus furgonėlio“. Būtent tai pasiūlė jauni, kraštui neabejingi žmonės.
Kepyklėlė, kurios trūko
Štai 24-ejų metų ignalinietė Lina Drūteikaitė šiemet atvėrė kepyklėlės „Lilė“ duris. Nors dirba dar tik nuo vasario, tačiau Lina sukūrė tokią erdvę, į kurią norėtų užsukti ne tik Ignalinos jaunimas, bet ir šeimos su vaikais ar senjorai. O pasak jos – ir turistams čia patinka.
Paklausta, kaip gi gimė idėja atidaryti kepyklėlę, Lina sako, kad viskas prasidėjo dar mokykloje.
„Eidavome su draugėmis pasivaikščioti, o vietos, kur užsukti, sušilti, arbatos su kepiniais suvalgyti ir nebuvo. Tad jau tuomet kilo mintis, kad Ignalinai reikia kavinės. Nors pati į konditeriją nelinkau, tačiau mane visada domino pats verslas. Tad ir verslo studijas pasirinkau Vilniaus universitete. O kad noriu likti Ignalinoje, žinojau visada“, – apie pradžią pasakojo kepyklėlės savininkė.
Taip, baigiantis pandemijai, Lina suprato, kad važinėti dirbti į Vilnių nebesinori, o kavinės Ignalinoje vis dar nebuvo – tad įkūrė savo. „Kavinei vietą rasti nebuvo lengva, o įsikurti padėjo visa šeima ir draugai. Teko patiems ir sienas dažyti, ir dekoru rūpintis, net knygas iš namų sunešėme“, – sakė Lina.
Anot jos, pradžia buvo gan įtempta, teko ir daug mokytis.
„Pradėjome tikrai su gan nedidele kepinių pasiūla, tuo pačiu stebėjome ko nori ignaliniečiai. Klientai mus stumia į priekį, stengiamės pasiūlyti kepinių su mažesniu cukraus kiekiu, planuojame daryti ir sveikuoliškus, veganiškus gaminius. Dabar pasiūla tikrai nemenka ir norisi, kad kiekvienas čia rastų savo favoritus“, – pasakojo Lina.
Pasak jos, jau yra aiškūs ir kepyklėlės favoritai. „Ypač pamėgo šokoladiniu ar maskarponės kremu įdarytus kruasanus, šokoladinį braunį, sausainius ir keksiukus, kuriuos šventėms dar ir dekoruojame. Kas savaitę pasiūlome ir naujienų. O pati labiausiai mėgstu braunį – šokolado man niekada nebūna per daug“, – šypsodamasi sakė kepyklėlės savininkė.
Dabar kepyklėlė – ta vieta, kur ir knygą gali paskaityti, ir stalo žaidimus išbandyti, o turistai čia ir maršrutų lankstinukų gali rasti.
Žirgų priekaba virto ledaine
O štai Anastasijos ir Arnoldo Mikelkevičių ledų furgonėlį jau trečią sezoną galima išvysti miestų šventėse ar mugėse.
„Abu su vyru esame ignaliniečiai, tad grįžę po mokslų į gimtąjį kraštą turėjome ir svajonę – įkurti kažką savo. Nors patys esame dideli smaližiai, tačiau užtrukome keletą metų, kol sugalvojome pasiūlyti itališkų ledų“, – pasakojo Anastasija, kuri su vyru augina 4 metų dukrą, o po savo dieninių darbų ne poilsiauja, o keliauja po Aukštaitijos miestų šventes.
Anot moters, dažniausiai su vyru prekiauja Ignalinoje, tačiau tenka vykti ir į kitų miestų renginius. „Mūsų pirmasis ledų vagonėlis buvo ne toks kaip dabar – turėjome tiesiog gražų medinį vagonėlį, tačiau supratome, kad esant karščiams ar lietui, reikia stogo, o ir transportavimas buvo nepatogus. Norėjome ne tik gražiai atrodyti, bet ir kad patogu būtų prekiauti. Taip sugalvojome furgonėlį įsirengti į Lietuvą iš Švedijos atgabentoje žirgų priekaboje“, – pasakojo Anastasija.
Visu įrengimu rūpinosi nagingasis Arnoldas, o apipavidalinimu – Anastasija.
„Dabar daug patogiau dirbti. Ir nors prekiaujame dažniausiai savaitgaliais, tikrai nepavargstame, nes tai malonumą teikianti veikla, smagu ir pabendrauti su pirkėjais. Siūlome ne tik itališkus ledus, bet vietoje gaminame ir tailandietiškus. O žiemą eglučių įžiebimo šventėse kepame vaflius ir ispaniškas čiuras“, – sakė Anastasija, kurios mėgiamiausi ledai – mėtiniai su šokoladu.
Aktyvūs ir vietoje nenustygstantys Mikelkevičiai visur ir visada spėja.
„Kartu praleidžiame daug laiko, tačiau savaitgaliais, kuomet išvažiuojame prekiauti, leidžiame seneliams pasidžiaugti anūke“, – pasakojo Anastasija, kuri į didmiestį persikelti gyventi jau nebenorėtų.
Į barą – ne tik kavos, bet ir sriubos
O štai jaunimas Ignalinoje traukia į kavinę barą „Laisvės 65“, veikiančią jau metus.
Pasak įkūrėjos Kristinos Leleivaitės, nors baras iš pradžių siūlė tik gėrimus, nuo šios vasaros galima paragauti ir skirtingų šalių virtuvės patiekalų.
„Iki šiol buvome vieta, siūlanti tik gėrimus. Nebuvo lengva, susilaukdavome daugybės komentarų, kaip galima dirbti nepasiūlant net sriubos“, – prisimena Kristina, kuri kartu su broliu turėti barą svajojo nuo vaikystės.
Iš Utenos kilusi mergina studijuoti lietuvių filologijos ir režisūros išvyko į Klaipėdą, o laisvu metu nuo studijų dirbo bare. „Tai buvo pirmoji pažintis su verslu. Supratau, kad toks verslas man patiktų. Mečiau mokslus, išvažiavau į Prancūziją, kur taip pat dirbau baruose. Teko padirbti ir Olandijoje bei Norvegijoje. Visgi ilgesys Lietuvai nugalėjo, tad grįžusi į Lietuvą prieš bene 5 metus įsidarbinau Palūšėje“, – savo istoriją pasakojo Kristina, kuri po to vėl kibo į rinkodaros ir komunikacijos mokslus.
Vienoje vietoje nemėgstanti užsibūti mergina vieną dieną sulaukė Ignalinoje gyvenančio brolio žinutės – kad gal laikas įgyvendinti svajonę ir kurti barą, nes atsirado vieta Ignalinoje. Taip jauni žmonės ėmėsi renovacijų ir kūrybiškai įrengė erdves.
„Iš tiesų baras prasidėjo nuo kavos. Patys mėgstame kavą, į Ignaliną atsivežėme vieną geriausių kavų iš Italijos. Tad turint puikią kavą kiti baro gėrimai taip pat negalėjo jai nusileisti. Taip tobulintis išvykau į Kiprą, studijavau tarptautinėje barmenų akademijoje, mokiausi ir gėrimų derinimo – miksologijos“, – pasakojo Ignalinoje galiausiai įsikūrusi Kristina.
Baro duris Kristina atvėrė pernai birželį, tačiau jau pirmą dieną teko nusivilti. „Dirbome, stengėmės, siūlėme gėrimus, kavą, desertus, tačiau pirmoji užėjusi klientė paklausė, ar turime sriubos. O atsakius, kad ne, netikėjo, kad ilgai išsilaikysime“, – savo išgyvenimais dalijosi baro įkūrėja.
Anot jos, per metus daug kas pasikeitė, atsirado daugiau pasitikėjimo. „Gal reikėjo tik gerai išsimiegoti ir suimti save į rankas. Per metus buvo daug visko. Tačiau dabar turime daug draugų, baro klientai net dovanoja paveikslus, kuriais puošiame erdves“, – džiaugiasi K. Leleivaitė.
Pasak Kristinos, nors baras orientuojasi ne tik į vietos gyventojus, bet ir turistus, yra tokių ignaliniečių, kurie kavą namams perka tik iš „Laisvės 65“.
„Tai didelis pasitikėjimas. O bare – ne tik tradiciniai, bet ir nealkoholiniai kokteiliai ir gėrimai, yra net su aukso dulkėmis. Stengiamės pasiūlyti autorinius, išskirtinius gėrimus“, – pasidalijo baro įkūrėja Kristina Leleivaitė.