Neįtikėtina, kokią parduotuvę kaime atidarė septynių vaikų mama – kišenėje tam neturėjo nė cento

Nuo pagalbos iki verslo
„Visada svajojau dirbti sau, – šypsosi Rasa Vaitekūnienė, mažosios bendrijos „Rasskila“ steigėja. – Nuo mažens norėjau būti nepriklausoma, pati spręsti, kaip gyventi ir kaip dirbti. Dabar galiu pasakyti – svajonės pildosi.“
Kelerius metus prieš atidarant parduotuvę moteris kartu su bendramintėmis savanoriškai rinko drabužius, indus, buitinę techniką ir dalijo juos sunkiau gyvenančioms šeimoms.
„Žinau, ką reiškia auginti daug vaikų, ką reiškia, kai trūksta. Todėl norėjau padėti. Niekas už tai nemokėjo – nei už kurą, nei už laiką. Bet širdžiai buvo gera“, – pasakoja ji.
Tas patyrimas ne tik sustiprino bendruomeniškumą, bet ir parodė, kad būtent drabužių poreikis kaime yra didelis.
Stipriausias ramstis – šeima
Kai jauniausia dukra pradėjo lankyti darželį, R.Vaitekūnienė nusprendė: laikas imtis savos veiklos. Draugė padrąsino: „Tu turi gyslelę prekybai, mėgsti bendrauti – pabandyk.“ Seniūnija pasiūlė nedideles patalpas buvusioje Vadžgirio mokykloje, o šeima susitelkė kaip viena komanda.
„Vyras Sigitas patalpas suremontavo, padėjo žentas, vaikai. Visi prisidėjo – ir darbo jėga, ir idėjomis. Man labai svarbu, kad jie mane palaiko. Jei ne šeima, nežinau, ar būčiau pasiryžusi“, – atvirauja išparduotuvės savininkė.
Užsibrėžusi tikslą, R.Vaitekūnienė nesiskolino nei iš bankų, nei iš pažįstamų. Ji susitarė su proginių rūbų verslą pardavinėjusia moterimi jį perimti išsimokėtinai.
„Neturėjau santaupų, bet radau būdą. Jei nori, visada rasi sprendimą. Reikia ieškoti galimybių, o ne pasiteisinimų“, – sako pašnekovė.
Pirmieji klientai apie „Rasskilą“ sužinojo „iš lūpų į lūpas“. Vėliau žmonės pradėjo važiuoti net iš tolimesnių vietovių, nes parduotuvė pasiūlo ne tik drabužį, bet ir šiltą atmosferą.
R.Vaitekūnienės verslas jau skaičiuoja antruosius metus. Čia ne tik prekiaujama proginiais rūbais, bet ir kuriama draugiška erdvė.
„Visada klientus pavaišinu kava, arbata, saldainiais, įrengiau kampelį vaikams, kad mamos galėtų ramiai rinktis. Nors būna ir sunkių dienų, bet džiaugsmo daugiau“, – sako versli moteris.
Turi ką patarti
Paklausta, ką patartų, galvojantiems apie nuosavą veiklą, ji nesvarsto ilgai. „Pirmiausia – pasitikėkite savimi. Bus abejonių, ar pavyks. Jei nepabandysi, niekada nesužinosi. O svarbiausia – daryti su meile. Jei darai su meile, viskas seksis.“
Rasa pabrėžia, kad didelę įtaką turėjo ir kitų moterų palaikymas – ypač jurbarkietės verslininkės Giedrės Vasiljevaitės-Jackienės patarimai bei viešumas, suteikęs parduotuvei žinomumą. „Mane labai palaikė seniūnija, esu labai dėkinga Šimkaičių seniūnei Jolantai Zikienei ir visam seniūnijos kolektyvui“, – apie veiklos pradžią kalbėjo R. Vaitekūnienė.
Mažais žingsneliais
Nors šiandien žinomumą pelniusioje parduotuvėje daugiausia proginių rūbų lentynos, moteris svajoja plėsti veiklą ir pasiūlyti daugiau kasdienių drabužių – džinsų, treningų.
„Ne visi gali važiuoti į miestą, o kaime irgi reikia gražiai apsirengti. Minčių yra, bet noriu žengti mažais žingsniais. Viskas savo laiku“, – sako ji.
Rasa įsitikinusi, kad gyvenime svarbiausia – nebijoti bandyti. „Jei lauksi, kad viskas ateitų savaime, gali nesulaukti nieko“, – sako ji, kviesdama nesėdėti sudėjus rankų, o tiesiog imti ir daryti tai, kas atrodo įdomu tau pačiai ir naudinga kitiems. Tai ir būtų atsakymas skeptikams, netikėjusiems, kad proginių drabužių išparduotuvė gali klestėti ir nedideliame kaime.
Jurbarko rajonasdaugiavaikė motinaišparduotuvė
