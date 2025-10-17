Metai po rekordinio laimėjimo Lietuvoje: reikšmingą datą milijonieriui priminė artimieji

Pakeliui į šeimos šventę
Laimingą „Eurojackpot“ bilietą prieš metus žaidėjas pirko Kėdainiuose.
„Vykome į šeimos šventę Kaune. Pakeliui sustojome į Kėdainių „Norfą“ nupirkti lauktuvių artimiesiems. Tuo pačiu užpildžiau kelias loterijos „Eurojackpot“ žaidimo korteles ir įsigijau bilietų“, – istorijos, pakeitusios gyvenimą, pradžią prisimena laimėtojas.
Toliau žaidžia su tais pačiais skaičiais
Sėkmę žaidėjui atnešė šis, paties sudėliotas skaičių derinys: 16, 27, 4, 34, 44, 7, 4.
Su tais pačiais skaičiais laimingasis lietuvis loterijose dalyvauja iki šiol.
„Būna tai kelis, tai keliasdešimt, kartais net kelis šimtus eurų laimiu. Žaidimai kaip buvo, taip ir liko mano gyvenime“, – apie tęsiamą pramogą pasakoja loterijų rekordininkas.
Sveikino artimieji
Milijonierius dalyvavo ir „Eurojackpot“ žaidime, kuris vyko beveik lygiai po metų nuo rekordinės sėkmės. Tačiau, kaip pats sako, į datą net neatkreipė dėmesio.
„Jau pasakojau anksčiau, kad pinigais dalinausi su vaikais. Tai jie per laimėjimo metines mane ir pasveikino. Tik tada susimasčiau, kiek jau praėjo laiko“, – prisipažįsta žaidėjas.
Atsigręžęs į pastaruosius metus laimėtojas džiaugiasi, kad pavyko padaryti tai, ką buvo suplanavęs – aprūpinti artimuosius ir darganas iškeisti į šiltesnius orus. Dabar laimėtojas stengiasi tiesiog mėgautis gyvenimu bei padeda tą daryti kitiems.
„Žinau, kaip kartais būna sunku. Todėl stengiuosi paremti tuos, kuriems dabar nesėkmingas etapas. Aukoju – tik tyliai, be pasigyrimų“, – sako 81 milijono eurų laimėtojas.
Įspūdingos sumos Lietuvoje laimėtos jau ne kartą – pavyzdžiui, šiemet „Vikinglotto“ žaidėjas, bilietą pirkęs internetu, laimėjo 2,2 mln. Eur; 2022 m. vilnietis „Eurojackpot“ susižėrė daugiau nei 24 mln. Eur; 2021 m. taip pat vilniečiui „Vikinglotto“ atiteko daugiau nei 13 mln. Eur.