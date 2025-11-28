„Urbanfood“: šeimos verslas, greiti šaltibarščiai ir drąsa pasirodyti „Ryklių“ laidoje

Kalbėdami su mokslininkais ir analizuodami Lietuvos bei globalias tendencijas sužinojo, jog daugelis žmonių nespėja kasdien suvalgyti reikiamo kiekio vaisių ir daržovių, o apie sėklas ar žoleles net nekalbama. Viso to rezultatas – sparčiai prastėjanti sveikata, augantis skaičius žmonių su jau vaikystėje įgytomis ligomis. Tad prieš 10 metų įkūrę savo verslą ėmė tai keisti. Apie tai kalbamės su UAB „Kvalitetas“ (prekės ženklas „Urbanfood“) direktore Gintare Lauce.
– „Urbanfood“ vardas pastaruoju metu vis dažniau minimas. Papasakokite, kaip gimė ši idėja?
– „Urbanfood“ – tai mūsų šeimos įmonė. Prieš daugiau kaip 10 metų kreipėmės į VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkus su idėja Lietuvoje gaminti lietuvišką funkcinį maistą. Tuo metu ši sąvoka buvo nauja, tačiau jau įtraukta į Europos Sąjungos strategiją su tikslu šalyse skatinti funkcinio maisto gamybą. Mokslininkai iš karto įvardino 7 produktus, kurie mūsų regione turėtų būti tikras super maistas: burokėliai, topinambai, morkos, juodieji serbentai, burnotis, avietės, kanapės. Tada kartu ilgai eksperimentavome gamyboje tol, kol sukūrėme pirmuosius miltelius – kosmonautų maistą, kaip sureagavo mūsų klientai.
Jau virš 10 metų aktyviai vystome šiuos produktus, kuriame ir gaminame naujus. Viskas tik dėl paprasto noro pasiūlyti žmonėms sveiką, greitai paruošiamą ir vertingą maistą be jokių užslėptų priedų.
– Kuo jūsų produktas išsiskiria iš kitų rinkoje?
– Kai galvojame apie savo išskirtinumus, tai vieną iš didžiausių pabrėžiame bendradarbiavimą su mokslininkais. Mums labai svarbu, jog gaminami produktai būtų ne tik skanūs ar teoriškai vertingi, bet ir pagrįsti mokslu. Įmonės įkūrėjas, dr. Dalius Serafinas, yra ir Vilniaus universiteto profesorius, todėl ši sritis labai artima.
Kitas išskirtinumas yra 100% natūrali sudėtis į kurią įeina aukščiausios kokybės ingredientai. Mūsų produktus, kaip natūralų ingredientą, perka maisto papildų gamintojai, kurie atlieka papildomus tyrimus savo laboratorijose, tad kokybė yra tai, dėl ko renkasi „Urbanfood“, o ne kinišką produkciją.
Papildomai išskirčiau bendradarbiavimą su vietiniais ūkininkais, nes jiems visada teikiame prioritetą – yra ūkių su kuriais dirbame nuo pat veiklos pradžios. Iš ūkininkų ir mes labai daug mokomės, ypač apie tokias kruopas, kai Šeryčių, Valgomosios rietmenės ar net populiariosios spelta.
– Kaip gimė idėja skurti Greitus šaltibarščius apie kuriuos tiek daug jau galima išgirsti konferencijose, renginiuose ar per rekomendacijas?
– Šią idėją 2 metus vis siūlė tėtis. Dalyvaujame mugėse, žmonės paragauja burokėlių miltelių su kefyru ir sako: „visai kaip šaltibarščiai, bet...“. Ir tame „bet“ kiekvienam pagal skonį trūkdavo tai agurko, tai druskos ar krapų. Tėtis ir sako: „išdžiovinkime visus ingredientus, kad neliktų to „bet“, pagaminkime šaltibarščių miltelius!”. Kol su mama pribrendome prie šios idėjos, praėjo 2 metai, tačiau dabar tai mūsų vizitinė kortelė keliaujant, prisistatant renginiuose.
Tai produktas, kuriuo galima mėgautis bet kur ir bet kada – lėktuve, paplūdimyje, stovyklaujant ar vežant kaip reprezentacinę dovaną į užsienį. Šie šaltibarščiai yra ne tik greiti, bet ir pagaminti iš natūralių, kruopščiai atrinktų ingredientų. Siekiame, kad kiekvienas pakelis būtų tarsi mažas atradimas – patogus, skanus ir autentiškas.
Tai nėra tiesiog „instant“ maistas, tai – tradicijos ir inovacijos derinys.
– Dalyvavote „Ryklių“ laidoje. Ką jums davė ši patirtis?
– Tai buvo tikras iššūkis ir kartu galimybė garsiai pasakyti, kas mes esame. „Ryklių“ laida leido pristatyti mūsų viziją platesnei auditorijai, gauti vertingų patarimų ir įvertinti, kaip mūsų idėja atrodo investuotojų akimis. Tai buvo drąsus žingsnis, bet jis sustiprino mūsų tikėjimą savo produktu. Džiaugiamės, kad po laidos sulaukėme labai didelio palaikymo – nuoširdžiai nesitikėjome, tačiau tai labai įkvėpė naujiems projektams.
– Kaip atrodo jūsų kasdienybė gamyboje?
– Kadangi esame šeimos įmonė, kiekvienas prisideda prie proceso. Vieni rūpinasi receptūra, kiti – gamyba, dar kiti – pardavimais ir komunikacija. Tai mūsų bendras darbas, kuriame kiekviena detalė svarbi. Įmonėje laikomės aukštų standartų ir griežtos vertybių linijos, nes norime, kad klientai pasitikėtų mūsų vardu.
– Jūs esate trijų mažamečių vaikų mama. Kaip sekasi derinti darbą su šeima?
– Tai tikrai nėra lengva, bet kartu – labai įkvepianti patirtis. Vaikai suteikia energijos ir motyvacijos, o šeimos verslas leidžia juos auginti kartu su mūsų idėja. Kiekvienas mano vaikas nuo pat primaitinimo pradžios pradėjo ragauti ir milteliais pagardintų košių, ypač, kai šaltuoju laiku trūko daržovių, uogų ar žolelių. Dabar jie šaukštais valgo spanguolių, bruknių miltelius, patys maišosi į natūralų jogurtą, deda į kokteilius. Džiaugiuosi, kad gaminame tokius produktus, kuriuos drąsiai galiu vežtis namo ir duoti savo vaikams.
Žinoma, sudėtinga kartais derinti gamybos planus su darželio šventėmis ar ligomis, bet būtent tas balansas tarp šeimos ir darbo suteikia mūsų veiklai tikrumo. „Urbanfood“ yra ne tik verslas – tai mūsų gyvenimo būdas.
– Artėja Juodasis penktadienis. Ar turite pasiūlymų savo klientams?
– Kadangi esame verslas, tai įsitraukiame ir į nuolaidų akcijas, bet visada stengiamės pateikti išskirtinį pasiūlymą, kad tikrai būtų verta pasinaudoti.
Šiuo metu mūsų elektroninėje parduotuvėje https://www.urbanfood.lt/ vyksta Juodųjų savaičių nuolaidos, kai iki pat gruodžio 7 d. galima pasinaudoti 25% nuolaida visam asortimentui. Tai bus jau paskutinė didžiausia nuolaida, todėl dabar puiki proga išbandyti visus mūsų produktus už patrauklesnę kainą. Norime, kad kuo daugiau žmonių atrastų mūsų išskirtinį skonį ir patogumą.
– Kokį tikslą sau keliate ateičiai?
– Norime, kad „Urbanfood“ taptų sinonimu inovatyviems lietuviškiems produktams. Mūsų misija – parodyti, jog tradiciniai patiekalai gali būti modernūs, sveiki ir skanūs visiems. O taip pat siekiame pateikti alternatyvą ir parodyti žmonėms, kad super maistas nebūtinai turi būti atvežtas iš Azijos, P. Amerikos ar kitų tolimųjų regionų. Nuostabų ir vertingą super maistą mes turime čia, Lietuvoje.
liofilizacijaVerslasšeimos verslas
