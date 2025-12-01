Šeimos verslas iš Dzūkijos, kurį užaugino dviračių kelionės ir drąsa: prekės atkeliauja iš visos Europos

Ir nors šiandien „Gero stalo“ vardas jau pažįstamas gurmaniško maisto mėgėjams – nuo panettone iš Turino miesto, iki įvairių Europos, Jungtinės Karalystės ir, ne mažiau svarbu, Lietuvos ūkių bei mažųjų gamintojų atrinktų sūrių, alyvuogių, užtepėlių bei iš jų komplektuojamų Kalėdinių dovanų verslams – šios istorijos pradžia buvo visiškai paprasta: dviračių atostogos ir pokalbiai minant dviese.
Idėja gimė ant dviračių
„Dirbome samdomus darbus, bet kiekvienais metais išsiruošdavome į ilgesnę kelionę dviračiais. Būtent tada, kai galva pailsi nuo rutinos, atsiranda vietos pokalbiams, mintims ir svajonėms“, – prisimena Marius.
Dviračių kelionės ritmas atpalaiduodavo, suteikdavo laiko kalbėtis apie gyvenimą, ateitį, galimybes. Vis grįždavo viena tema: o jeigu pabandyti kurti savo verslą? Patirties Marius ir Kristina jau buvo sukaupę daug – derybų, pardavimų, sutarčių, projektų valdymo. Bet mažmeninė prekyba? To nebuvo tekę liesti. „Supratome, kad versle visada bus rizikos, variantų nuo A iki Z ir nuolatinių sprendimų paieškų. Bet tai ne gąsdino – veikiau traukė“, – sako Kristina.
Lemtinga akimirka atėjo netikėtai – viešint pas studijų draugę Jūratę. Ji užsiminė apie Tauragėje atsidariusią „Vilkyškių pieninės“ firminę parduotuvę. „Kaip tik paskaitėme straipsnį, kad galvojama šį modelį plėsti. Aš susiradau kontaktus, paskambinau – pakliuvau tiesiai pas vykdantįjį direktorių Vaidotą, vėliau susipažinome su pardavimų vadovu Alvydu. Taip viskas ir prasidėjo“, – šypsosi Marius.
Kodėl Alytus? Kristina kilusi iš Talokių, Marius – iš Šventežerio, tad natūralu, kad pirmoji mintis buvo pradėti Dzūkijoje.
„Tai vieta, kurią jaučiame sava, kur viskas artimiau ir suprantamiau“, – pasakoja jie.
Be to, tuometinis turimas kapitalas leido startuoti būtent čia, o ir patirties valdant parduotuvę kasdien nebuvo, tad pradžioje buvo svarbu turėti „savų žmonių“. Pirmoji parduotuvės vadovė buvo giminaitė, dalis komandos – pažįstami. „Taip tada galvojome, taip ir pradėjome“, – juokiasi Kristina.
10 metų pokyčių – nuo pieno gaminių iki plataus gurmaniško pasaulio
„Gero stalo“ kelias per dešimtmetį buvo visoks: kupinas sėkmių, klaidų, pokyčių ir naujų atradimų.
Pradžioje veik visą prekių asortimentą, išskyrus duonos gaminius bei gėrimus sudarė partnerio gaminiai. Greitai paaiškėjo – vieno gamintojo prekės ženklo parduotuvė Alytuje netenkina klientų poreikių. Reikėjo plėsti asortimentą. Taip pamažu atsirado vis daugiau gurmaniškų produktų, bene pirmieji Alytuje vasarą pradėjome gaminti legendinius pieno ledų kokteilius (populiarūs iki šiol). Vėliau, natūraliai, reikėjo keisti ir visą parduotuvės identitetą, nes mūsų pavadinimas pradėjo neatitikti to plataus gurmaniško asortimento kuriuo prekiavome.
Čia prasidėjo naujas etapas – „Gero stalo“ rebranding’as, kurį sukūrė Ernesta ir Kęstas. „Tai buvo vienas geriausių sprendimų. Tikrai jaučiame dėkingumą – jie davė kryptį, naują veidą ir energiją“, – sako Kristina.
Dar vėliau COVID pandemijos metais verslas turėjo reaguoti akimirksniu.
„Mūsų e. prekyba prasidėjo nuo… „Google“ formų“, – juokiasi Marius. Sukūriau formą ir klientai žymėdavo norimus gaminius, mes juos suruošdavome, o klientai vėliau atvykdavo atsiimti. Vėliau Akytaus mieste pristatydavome dar ir taksi, dabar populiarių Bolt/Wolt platformų Alytuje dar nebuvo. Po to sekė kelios el. prekybos platformos, kol šiandien internetinėje parduotuvėje www.gerostalo.lt pateikiamas platus gurmaniškų produktų ir dovanų pasirinkimas, pristatymas į bet kurį Lietuvos miestą.
Šventiniu laikotarpiu įmonės dovanų rinkiniai džiugina žmones ne tik Lietuvoje, bet keliauja ir į užsienį – tai tampa tradicija daugeliui įmonių, ieškančių estetiškų, skanių ir jaukių dovanų partneriams ar komandos nariams. Šiuo metu kviečiame verslus rezervuoti gurmaniškas Kalėdines dovanas – turime paruošė Kalėdinių verslo dovanų katalogą, kviečiam pasižvalgyti ir susisiekti – padėsime parinkti, sukomplektuoti dovanas bei jas pristatysime.
Komanda – didžiausia stiprybė
„Nors mūsų komanda nedidelė, bet jų indėlis – milžiniškas. Tai žmonės, kurie rūpinasi, siūlo idėjas, auga su mumis. Tas jausmas, kai nesi vienas – neįkainojamas“, – sako Kristina.
Santykiai su kitais verslais, tiekėjais, gamintojais – taip pat viena didžiausių dovanų. Daugelis tiekėjų patys yra šeimos verslai, kurių istorijos siekia net 1878 metus.
„Jų produkciją su pasitikėjimu pristatome savo klientams – jie kuria tikrą gaminį, bekompromisę kokybę. Ne vienas mūsų prekiaujamas prekės ženklas savo gaminio srityje jau kelios kartos tęsia šeimos verslą“.
Nusivylimai? Buvo
„Šiandien juoką kelia kai kurios mūsų pačių jaunatviškos idėjos, kurios atrodė genialios tik mūsų galvose.
Viena jų – veiklos pradžioje sugalvota reklaminė akcija, kai abu su Kristina paėmėme šimtus skrajučių ir patys aplankėme aplinkinius Alytaus rajonus, dėliodami jas į pašto dėžutes. Su skrajute buvo galima atsiimti varškės sūrelį – tikėjomės, kad žmonės ne tik sužinos apie parduotuvę, bet ir apsilankę įsigys kažką iš asortimento, paragaus, sugrįš. Išdalinome gal 500 ar 1000 skrajučių, o atėjo… gal penki žmonės. Vienas jų – ir su kaimyno skrajutėmis. Tada tai buvo nusivylimas, dabar – gražiai naivi istorija, kurią pasakojame su šypsena“, – atsiminė jie.
Buvo ir sudėtingesnių, rimtesnių momentų.
„Vienas jų – pagrindinės miesto gatvės, prie kurios įsikūrusi mūsų parduotuvė, ilgai trukęs remontas.
Tą laiką prisimename labai gerai: vieną šeštadienio rytą atvažiavome į parduotuvę ir matome, kad kelias prieš parduotuvę nukastas gerą pusmetrį gilyn, per visą kelio plotį tiesiog iki mūsų parduotuvės įėjimo laiptų. Sėdėjome automobilyje ir svarstėme, ką dabar daryti. Pamenu skambinau ir kalbėjausi su tuometiniu Alytaus meru Grigaravičiumi ir vicemeru Tamulioniu, su rangovo projektų vadovu. Prašiau tiesiog informuoti, kuriomis dienomis-savaitėmis kelias bus visai perkasamas, kad galėtume suplanuoti, kiek pieno produktų tą savaitę užsakyti – jie juk pakankamai trumpo galiojimo. Supratome, kad stebuklingos lazdelės čia nebus – vienintelis kelias buvo nuolatinis bendravimas ir bandymas prisitaikyti“, – sako šeimininkai.
Vėliau atėjo COVID metai – turbūt sudėtingiausias laikotarpis daugeliui. Visi – tiek verslai, tiek valstybė, tiek žmonės – bandė suvokti, kaip čia toliau gyventi, kaip veikti, ar viską pristabdyti, ar nutraukti veiklą ar kažkaip išlaviruoti.
„Nežinomybė buvo didžiulė. Bet būtent tuo metu pajutome didžiausią susitelkimą – komanda, tiekėjai, patalpų nuomininkas, visi tarsi susivienijo, kad išgyventume tą neįprastą laiką. Savo oda pajunti, kad versle svarbu ne tik pardavimai, bet ir žmonės, kurie šalia tavęs stovi tada, kai nežinai, kas bus po savaitės, po mėnesio“, – teigia Kristina.
Ji pridūrė, kad šiandien krautuvėlė iš tiesų skiriasi nuo kitų didesnių prekybininkų.
„Vis grįžtame prie tos pačios minties – norime būti vieta, kur žmonės atranda gerą, tikrą, gardų maistą. Kaip sufleruoja mūsų pavadinimas, pas mus galima rasti visko, kas kuria gerą stalą: nuo kasdienės kokybės iki ypatingų skonių, skirtų mažiems ritualams ar gražioms šventėms. Mums svarbu žadinti žmonių smalsumą – kad užsukę jie ne tik rastų tai, ką jau mėgsta, bet ir atrastų ką nors naujo, kas nudžiugintų ir praturtintų jų skonio pasaulį.
Mūsų krautuvėlėje labai svarbi skonių dermė. Turime platų sūrių, alyvuogių, užtepėlių pasirinkimą, o prie jų – kruopščiai parinktus pagardus, kurie tinka ragauti drauge. Mums rūpi, kad žmogus, nusipirkęs ne tik vieną produktą, bet jų derinį, pajustų, kaip jie papildo vienas kitą: ar tai būtų sūris su džemu, ar krekeriai su užtepėle, ar alyvuogės su lengvu aperityvu. Stengiamės ne tik pasiūlyti produktus, bet ir padėti atrasti naujus derinius – tokius, kurie ant stalo sukuria tą jaukų „mmm, kaip skanu“ momentą“, – sako ji bei aiškina besididžiuojanti, kad didžioji produkcijos dalis – iš šeimos verslų visoje Europoje.
„Iš šių kruopščiai atrinktų produktų komplektuojame gurmaniškas dovanas tiek parduotuvės lankytojams, tiek verslo klientams, tiek žmonėms, užsisakantiems internetu. Dovanas pristatome visoje Lietuvoje. Visuomet galvojame ne tik apie estetiką, bet ir apie skonį: kad krekeriai tiktų prie užtepėlės, kad sūris susidraugautų su džemu, o alyvuogės rastų savo kompanioną tarp gėrimų ar kitų skanumynų. Mums svarbu, kad dovaną atidaręs žmogus jaustų, jog ji sudėta su mintimi, su pagarba produktui ir su nuoširdžiu noru pradžiuginti“, – sako Marius.
Kas toliau?
Po šventinio laikotarpio planuojama dar kartą peržiūrėti asortimentą, didinti tiesiogiai importuojamų produktų dalį, vystomas naujas e. prekybos projektas. Taip pat ruošiamasi pavasario ir vasaros sezonams.
„Vienintelis tikslas – tobulėti kaip verslui, tobulėti kaip komandai. Norime pasiūlyti tai, kas bus įdomu klientams, kas įkvėps, ir, galbūt, atrasti naujas sritis, kuriose bent pradžioje galime pasijausti pionieriais“, – sako Marius.
Ir priduria dzūkiškai: „Palaikykit mus – dzirbam nuo širdzies.“