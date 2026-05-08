Visaginas griauna mitus: nuo inovatyvaus profesinio mokymo iki tarptautinės logistikos ir gyvenimo kokybės pušynų apsuptyje

Laidos kūrėjai Visagine lankėsi neatsitiktinai – šiandien miestas aktyviai transformuojasi po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo, ieško naujų ekonominių krypčių ir kviečia jaunus žmones kurti savo ateitį būtent čia.
„Mums daug nereikia – tiesiog truputėlį padėkite ir suteikite šansą. O mes jau pasistengsim“, – laidoje sako Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz.
Visaginas: miestas, kuriame laukia ne tik gamta, bet ir galimybės
„Noriu dirbti“. Mitas – Visagine neįdomu gyventi ir nėra galimybių dirbti
Laidoje paneigiamas vienas dažniausių stereotipų – esą mažesniuose miestuose trūksta galimybių jaunam žmogui ar verslui.
„Atvažiuojate į Visaginą, ateinate pas merą ir sakot: noriu čia gyventi ir daryti verslą. Ir jūs laukiate išskėstomis rankomis“, – pokalbio metu juokavo laidos vedėja, o meras patvirtino: „Tikrai taip.“
Pasak E. Galaguz, Visagine jau veikia ekonominės plėtros agentūra, padedanti naujai atvykstantiems verslams: nuo patalpų paieškos iki finansavimo galimybių.
Meras taip pat akcentavo, kad miestas siekia užtikrinti tokią gyvenimo kokybę, kuri įprastai siejama tik su didmiesčiais.
„Kultūra, kuri pasiekiama didmiesčiuose, turi būti maksimaliai pasiekiama ir pas mus“, – teigė jis.
Visaginas šiandien traukia ir jaunų šeimų dėmesį – naujai suformuotame nuosavų namų kvartale sklypai sparčiai išperkami. Vienas didžiausių miesto privalumų išlieka ir nekilnojamojo turto kainos.
„70 kvadratinių metrų geras trijų kambarių butas kainuoja nuo 50 iki 70 tūkstančių eurų“, – pasakojo meras.
Profesinis mokymas, kuriuo domisi visa Lietuva
Laidoje ypatingas dėmesys skirtas ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui „Visaginas TECH“, kuris šiandien laikomas vienu pažangiausių profesinio mokymo centrų Lietuvoje.
„Praėjusį ketvirtadienį mūsų mokykla buvo įvertinta kaip metų mokykla konkurse „Metų pameistrys“, – pasakojo direktorius Dr. Vytautas Petkūnas.
Pasak jo, čia mokytis atvyksta ne tik jaunimas, bet ir aukštąjį išsilavinimą jau turintys žmonės, siekiantys praktinių įgūdžių.
„Yra bent dešimt procentų tų, kurie jau turi aukštojo mokslo diplomą, tačiau ateina pas mus mokytis profesijos“, – sakė Dr. V. Petkūnas.
Visagine veikia unikali Baltijos regione mokomoji gamykla, atitinkanti standartus.
„Jūs stovite patalpoje, kuri unikali ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos regione“, – pabrėžė centro vadovas.
Logistika – ne pavienių žmonių darbas, o stipri komanda
Antroje laidos dalyje griaunamas dar vienas mitas – kad logistikoje kiekvienas dirba atskirai, o komandinis darbas čia nėra svarbus.
Tarptautinės logistikos įmonės „KAMIDA group“ direktorius Sigitas Meilūnas pabrėžia, kad net menkiausia grandis šioje sistemoje gali lemti visos komandos darbą.
„Vienas procese dalyvaujantis žmogus darbo neatlieka laiku, o įtampą pradeda jausti visa komanda“, – teigė jis.
Anot vadovo, stipri komanda organizacijoje tampa tarsi sniego rutulys.
„Sėkmė, ambicija, tikslai, bonusai, karjera – kai komanda pagauna ritmą, jos praktiškai neįmanoma sustabdyti“, – sakė S. Meilūnas.
Komandinio darbo svarbą akcentavo ir „KAMIDA group“ komandos vadovė Sigita Šedbarė.
„Svarbiausia yra komanda. Be geros komandos, sunkiai veikiamas darbas“, – teigė ji.
Tuo metu įmonės vairuotojas Eugenijus Puikys atvirai pasakojo apie realią kasdienybę kelyje ir pagalbos svarbą.
„Be komandos – tu nulis“, – sakė jis.
Miestas, kuris kviečia kurti ateitį
Laidos kūrėjų teigimu, Visaginas šiandien tampa puikiu pavyzdžiu, kaip miestas po didelių ekonominių pokyčių gali ieškoti naujos tapatybės ir drąsiai ją kurti.
Čia susitinka moderni pramonė, profesinis rengimas, tarptautinis verslas, tvarumo idėjos ir gamtos apsupta gyvenimo kokybė.
„Gyvenimo kokybė šitam pušyne prie ežerų tikrai yra lygintina, ir aš randu žymiai daugiau pliusų negu valandų valandas stovėti kamštyje Vilniuje“, – sako Visagino meras Erlandas Galaguz.
Laida „Noriu dirbti“ ir toliau kviečia pažvelgti į profesijas be stereotipų – iš arti, per tikrų žmonių istorijas. Kartais pakanka vieno atviro pokalbio, kad nusistovėję įsitikinimai subyrėtų. Laidą žiūrėkite lrytas.lt portale.
