„OnlyFans“ – milijardus kepanti mašina: kas vyksta sandorio užkulisiuose ir kodėl investuotojai dvejoja

Investuotojai buvo nustebinti, kai mažai žinomas skolos fondas pateikė pasiūlymą išpirkti bendrovę. Šiek tiek vėliau paaiškėjo L. Radvinsky diagnozė – paskutinės stadijos vėžys.
Platformos pristatymas buvo visai ne kuklus: suaugusiems skirtas turinys investuotojus vertė rausti, tačiau juos sužavėjo bendrovės balanso ataskaita.
Britų platforma įvertinta 5,5 mlrd. JAV dolerių. Tai – itin žema kaina už „pinigų spausdinimo mašiną“, kuri 2024 m. L. Radvinsky sąskaitą papildė 1,4 mlrd. JAV dolerių pajamomis ir 720 mln. JAV dolerių veiklos pelnu, rašo „forbes.ru“.
Verslas didmiestyje ir regione: atskleidė kiekvienos vietos iššūkius ir galimybes
Pasak kelių šaltinių, susipažinusių su sandorio sudarymo procesu, būtent platformos įkūrėjo sveikatos būklės pablogėjimas tapo priežastimi, dėl kurios įmonė buvo parduota skubos tvarka.
L. Radvinsky mirė kovo 13 d. Paveldėtoja tapo žmona Yekaterina Chudnovsky, kurią sutuoktiniams artimas šaltinis apibūdina kaip L. Radvinsky verslo partnerę.
Verslininko vadovaujama įmonė iš nišinės platformos tapo milžine, kurios auditoriją sudaro 377 mln. vartotojų ir 4,6 mln. turinio kūrėjų – nuo sekso darbuotojų iki tokių žvaigždžių, kaip aktorė Amanda Bynes, dainininkė Lily Allen ir mišrių kovos menų meistrė Paige VanZant.
2024 m. įmonė, turėdama vos 46 oficialius darbuotojus, uždirbo 7,2 mlrd. JAV dolerių.
Tačiau investuotojai, išnagrinėję sandorio dokumentus, pranešė „Forbes USA“, kad pastebėjo nerimą keliančių požymių: augimo sulėtėjimą ir riziką, susijusią su platformos santykiais su didžiausiais jos autoriais, reguliavimo institucijomis ir mokėjimo sistemomis, nuo kurių priklauso verslo egzistavimas ir kurios bet kuriuo metu gali nutraukti bendradarbiavimą.
Kaip teigia keli investuotojai, susipažinę su pristatymu, bendrovė planuoja paskatinti „OnlyFans“ konkuruoti su tokiais dideliais rinkos žaidėjais kaip „Patreon“, skelbdama daugiau autorių, nesusijusių su sekso industrija, turinį.
Be to, šaltinių teigimu, platforma susidomėjusi investicinė įmonė „Architect Capital“ tikisi gauti banko licenciją – tai žingsnis, skirtas išlaisvinti „OnlyFans“ nuo priklausomybės nuo mokėjimo sistemų, kurios daro didelę įtaką platformos veikimui.
Susiję straipsniai
Vieno iš investuotojų teigimu, „Architect Capital“ tikisi paversti „OnlyFans“ respektabilesne platforma, „kurioje bus galima pabendrauti su mėgstamu boksininku ar bet kuriuo kitu sportininku“.
„OnlyFans“ sėkmė atnešė L. Radvinsky, ukrainiečių kilmės amerikiečių verslininkui, 4,7 mlrd. JAV dolerių vertės turtą. Tačiau įmonės dydis, mastas ir skandalinga reputacija apsunkina potencialaus pirkėjo paieškas. Bendrovė save pozicionuoja kaip universalią platformą turinio kūrėjams, tačiau dažniausiai ji asocijuojasi su akivaizdžiai seksualinio pobūdžio vaizdų ir vaizdo įrašų talpinimu.
„Čia ne finansų klausimas. Problema glūdi reputacijos rizikos veiksniuose“, – aiškina Shawnas Silveris, finansinių technologijų įmonės „Payment Nerds“ įkūrėjas, pabrėždamas, kad pelnas čia gali būti visiškai nesvarbus.
„Architect Capital“ nauju ir netikėtu kandidatu įsigyti „OnlyFans“ tapo šių metų pradžioje. Jos įkūrėjo Jameso Sagano pasiūlymas pritraukti institucinių investuotojų į verslą, kurio reputacija nėra pati geriausia, atrodo neįprastas, tačiau tai toli gražu ne keisčiausias sandoris, kada nors sudarytas suaugusiųjų pramogų industrijoje.
Priminsime, kad 2023 m. mažai žinoma investicinė įmonė „Ethical Capital Partners“ įsigijo suaugusiųjų pramogų industrijos įmonę „MindGeek“, „Pornhub“ savininkę, po to, kai įmonė susidūrė su teisminių ieškinių banga dėl savo svetainėse paskelbto turinio, sukurto be dalyvių sutikimo. Sandorio suma nebuvo atskleista.
„OnlyFans“ taip pat yra pakliuvusi į reguliavimo institucijų akiratį. 2024 m. „Reuters“ atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, kad medžiaga, kurioje vaizduojamos vaikų seksualinio išnaudojimo scenos, buvo skelbiama mažiausiai 26 platformos paskyrose. 2025 m. kovą Jungtinėje Karalystėje įmonei buvo skirta 1,4 mln. JAV dolerių bauda už tai, kad ji nepateikė informacijos apie vartotojų amžiaus tikrinimo procedūras.
Daugelį metų bendrovė generavo milžiniškas pajamas, tačiau „OnlyFans“ augimas sulėtėjo 2025 m., o su priklausomybe nuo mokėjimo sistemų susiję rizikos veiksniai kelia grėsmę pačios platformos egzistavimui. Remiantis „OnlyFans“ finansinių rodiklių suvestine, su kuria susipažino vienas iš investuotojų, praėjusiais metais įmonė gavo apie 1,5 mlrd. JAV dolerių pajamų ir daugiau nei 700 mln. JAV dolerių pelno – tai tik nežymiai viršija 2024 m. rodiklius.
2018 m. L. Radvinsky įsigijo šį startuolį iš jo brito įkūrėjo Timo Stokely ir išplėtė platformos veiklos sritį, į ją įtraukdamas suaugusiems skirtą turinį, kuris iš pradžių buvo draudžiamas. Pandemijos metu verslas staigiai pakilo.