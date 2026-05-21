Dešimtmetį „Lidl“ dirbanti Jolita: augti padėjo komanda ir vadovų pavyzdžiai

„2016 metų rugpjūtį Jonavoje buvo atidaryta „Lidl“ parduotuvė, prie kurios komandos prisijungiau nuo pat pirmos dienos. Darbą pradėjau parduotuvės vadovės asistentės pozicijoje, vėliau tapau parduotuvės vadovės pavaduotoja, o po kelerių metų ir parduotuvės vadove. Mane patraukė tai, kad „Lidl“ buvo naujas prekybos tinklas Lietuvoje, apie kurį jau buvau girdėjusi nemažai gerų atsiliepimų. Iki tol maisto prekių parduotuvėje nebuvau dirbusi, tačiau nusprendžiau pabandyti kažką naujo. Nuo pat pirmųjų darbo dienų sužavėjo draugiška atmosfera ir palaikantys kolegos – tuo metu tikrai ne kiekviena šalies įmonė galėjo pasigirti tokia atmosfera“, – pasakoja „Lidl“ parduotuvės Jonavoje vadovė.
Ieškančius įdomaus darbo ir draugiškos komandos, Jolita kviečia prisijungti prie „Lidl“ parduotuvės Jonavoje kolegų. Prieš pradedant darbą visiems naujiems darbuotojams organizuojami išsamūs teoriniai ir praktiniai mokymai, padedantys greičiau įsilieti į komandą ir užtikrintai jaustis savo pozicijoje.
Susipažinti su pardavėjo darbo pozicija „Lidl“ parduotuvėje Jonavoje ir užpildyti kandidatavimo formą galima čia. Su atrinktais kandidatais susisieks „Lidl Lietuva“ personalo atrankų komanda. Turintys klausimų dėl atrankos, gali kreiptis el. pašto adresu noriudirbti@lidl.lt.
Vadovė tapo pavyzdžiu
Jolita sako, kad vienas svarbiausių dalykų, padėjusių kilti karjeros laiptais, buvo jos buvusios parduotuvės vadovės pavyzdys.
„Visą laiką dirbdama asistente ir vėliau pavaduotoja stebėjau, kaip dirba parduotuvės vadovė, kaip bendrauja su kolegomis ir organizuoja darbus. Man jos darbo stilius atrodė sektinas pavyzdys. Nuo pat pradžių neturėjau tikslo tapti parduotuvės vadove, tačiau laikui bėgant pradėjau prisiimti vis daugiau atsakomybių, gaudavau naujų užduočių, su kuriomis sekėsi gerai tvarkytis. Vadovė tai pastebėjo, mane palaikė, o vėliau buvau įvertinta ir paaukštinta pareigose“, – pasakoja pašnekovė.
Motyvuoja bendras tikslas
„Lidl“ parduotuvės Jonavoje vadovė įsitikinusi, kad darbuotojų savijauta ir motyvacija labai priklauso nuo atmosferos komandoje.
„Kai komandos narius vienija bendras tikslas ir vertybės, žmonės jaučiasi labiau motyvuoti ir įsitraukę į darbą. Jei kažkam reikia pagalbos, kolegos visada padeda. Labai vertinu tai, kad mūsų komandoje dirba darbštūs, sąžiningi, atsakingi ir draugiški žmonės“, – sako Jolita.
Prie draugiškos atmosferos tarp kolegų prisideda ir bendros tradicijos. Parduotuvėje minimi visų komandos narių gimtadieniai, o du kartus per metus organizuojami bendri susibūrimai.
„Visuomet leidžiu komandos nariams patiems nuspręsti, kokių veiklų jie norėtų. Taip pat stengiamės įtraukti ir naujus darbuotojus, nes žmonės, kurie bendrauja ne tik darbe, tampa ne tik kolegomis, bet ir draugais. Tuomet formuojasi stipresnis ryšys, darbuotojai labiau pasitiki vieni kitais, drąsiau dalijasi savo mintimis, o tai vėliau atsispindi ir jų motyvacijoje atliekant kasdienes užduotis“, – pasakoja parduotuvės vadovė.
Skatina nuolat tobulėti
Jolita sako, kad dešimt metų „Lidl“ ją išmokė ne tik profesinių dalykų, bet ir sustiprino kaip asmenybę.
„Per šiuos metus atsirado daugiau kantrybės ir ramybės. Anksčiau daug ką labai jautriai priimdavau, daug kartų permąstydavau, o dabar žinau, kad viskas išspręsti ir padaryti – viskas yra įveikiama. Taip pat labai pasikeitė mano bendravimas su žmonėmis – išmokau lengviau komunikuoti, geriau suprasti skirtingus žmones, aiškiau paskirstyti darbus ir paskatinti komandą. „Lidl“ nuolat atsiranda naujovių, todėl čia niekada nenustoji mokytis ir tobulėti“, – pasakoja parduotuvės Jonavoje vadovė.
Ji priduria, kad užtikrintai jaustis darbe padeda ir palaikantys kolegos iš vadovaujančio personalo komandos, į kuriuos visuomet galima kreiptis patarimo ar pagalbos.
„Net ir išeidama atostogų visada jaučiuosi rami, nes žinau, kad komanda puikiai susitvarkys su visomis užduotimis. Kai taip pasitiki kolegomis, daug lengviau atsipalaiduoti ir po darbo, daugiau laiko skirti šeimai, draugams ir tikram poilsiui“, – sako Jolita.
Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 86 „Lidl“ parduotuvės 31 Lietuvos mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje. Šalyje taip pat veikia du „Lidl Lietuva“ logistikos centrai – vienas Kaune, Ramučiuose, o kitas Vilniuje, netoli Lentvario.
