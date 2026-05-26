Po 15 metų darbo grožio srityje vilnietė ryžosi svarbiam žingsniui: „Nebenorėjau kurti svajonės kažkam kitam“

„Smulkusis verslas dažniausiai gimsta iš žmogaus profesionalumo, ilgametės patirties ir labai aiškios vidinės motyvacijos augti. Vilmos istorija parodo, kaip nuoseklus darbas, nuolatinis tobulėjimas ir aiški vizija ilgainiui virto stipriu bei perspektyviu verslu. Džiaugiamės galėję prisidėti prie šio augimo etapo ir padėti įgyvendinti nuosavos darbo erdvės idėją“, – sako LKU grupės narės kredito unijos „Magnus“ valdybos pirmininkas Mantas Janavičius.
Iš noro tobulėti gimė ir didesni planai
Vilma Draugelė grožio srityje dirba nuo 2009-ųjų, tačiau, kaip pati sako, jos profesinis kelias niekada neapsiribojo vien tik darbu su klientais – visą laiką šalia buvo ir stiprus noras augti, gilinti žinias bei ieškoti būdų, kaip savo klientams suteikti dar profesionalesnes paslaugas.
Pradėjusi nuo drėkinamųjų, stangrinamųjų veido procedūrų bei proginių makiažų, ilgainiui ji suprato, kad labiausiai ją domina gydomoji kosmetologija ir galimybė realiai padėti žmonėms spręsti odos problemas. Būtent todėl Vilma nusprendė grįžti prie mokslų ir baigė kosmetologijos bakalauro studijas.
„Tas nuolatinis noras žinoti daugiau ir daryti geriau turbūt ir atvedė mane iki šio etapo, kai po daugelio metų darbo nuomojamuose kabinetuose pagaliau galiu kurti savo erdvę taip, kaip visada norėjau“, – pasakoja ji.
Mintis apie nuosavą erdvę brendo ne vienerius metus
Pasak Vilmos, sprendimas kurti nuosavus grožio namus neatsirado staiga – mintis apie savo erdvę ją lydėjo jau ilgą laiką, tačiau tam reikėjo ir tinkamo momento, ir vidinio pasiruošimo.
„Per daugelį darbo metų teko matyti labai įvairių grožio salonų, kosmetologijos kabinetų, skirtingų interjerų bei atmosferų, todėl natūraliai vis pagalvodavau, kaip atrodytų mano pačios sukurta vieta – kokia būtų jos estetika, spalvos, laukiamasis, visa bendra nuotaika“, – sako ji.
Lūžio tašku tapo motinystės atostogos. Vilma pasakoja, kad būtent tuo metu atsirado daugiau erdvės sustoti, ramiai apgalvoti ateities planus ir pagaliau sau užduoti klausimą, kuris ilgą laiką tyliai sukosi mintyse.
„Žinojau, kad grįžusi į darbus vis tiek turėsiu ieškoti naujo kabineto ir kažkur tęsti veiklą. Tada vieną dieną pagalvojau: o kodėl užuot vėl nuomojusis kabinetą, neinvestavus į savo darbo erdvę, kuri būtų tokia, apie kokią visada svajojau?“ – prisimena ji.
Būtent taip gimė ir mažoji bendrija „Balta drobė“. Pasak Vilmos, šis pavadinimas simbolizuoja naują pradžią ir galimybę savo erdvę kurti nuo nulio pagal asmeninę viziją.
Didžiausias iššūkis buvo tiesiog pradėti
Naujose patalpose Vilniuje planuojama įrengti tris kosmetologijos kabinetus, kuriuose bus atliekamos gydomosios kosmetologijos procedūros. Ateityje Vilma planuoja suburti ir profesionalų komandą, tačiau pripažįsta, kad pati pradžia buvo kupina nežinomybės.
„Iki tol net neįsivaizdavau, kaip vyksta visi finansavimo procesai ir ar apskritai įmanoma dirbant individualiai įsigyti savo patalpas. Pradžioje tokių klausimų buvo labai daug, tačiau po truputį viskas pradėjo dėliotis į vietas – aiškėjo ne tik pati vizija, bet ir realūs žingsniai, kaip ją įgyvendinti“, – sako ji.
Anot Vilmos, bendradarbiavimas su kredito unija „Magnus“ viso proceso metu suteikė daug daugiau ramybės ir pasitikėjimo.
„Kiekvieną etapą derinome kartu su vadybininkų komanda, todėl visada jaučiau aiškumą ir palaikymą. Pradžia visuomet gąsdina labiausiai, tačiau įsivažiavus supranti, kad viskas daug paprasčiau, nei atrodė iš pradžių“, – pasakoja verslininkė.
Didžiausia motyvacija – klientų pasitikėjimas
Šiuo metu Vilma kuria būsimų grožio namų viziją – planuoja kabinetų erdves, renkasi interjero detales ir ruošiasi rudens startui. Tačiau didžiausiu įvertinimu ji vadina klientų pasitikėjimą, kurį pavyko užauginti per daugelį metų.
„Būdama vaiko priežiūros atostogose beveik kiekvieną savaitę sulaukiu žinučių iš klientų, kurie laukia manęs sugrįžtant. Tokios akimirkos dar kartą primena, kad esu teisingame kelyje“, – sako ji.
Jau šį rudenį Vilmos Draugelės kuriami grožio namai planuoja atverti duris klientams.
„Labiausiai šiandien džiaugiuosi tuo, kad savo rankose jau laikau nuosavų grožio namų raktus ir galiu drąsiai planuoti ateitį. Puikiai suprantu, kad be papildomo finansavimo ši idėja greičiausiai dar ilgai būtų likusi tik mintyse“, – šypsosi Vilma Draugelė.
