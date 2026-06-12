Numatoma „SpaceX“ IPO vertė siekia rekordinius 75 milijardus dolerių (doleris šiuo met prilygsta 0,861 euro). Iki šiol didžiausias IPO priklauso Saudo Arabijos naftos kompanijai „Saudi Aramco“, kuri 2019 metais iš investuotojų pritraukė 29,4 mlrd. dolerių, skelbia BBC.
Kosmoso technologijų ir dirbtinio intelekto kompanija „SpaceX“ planuoja parduoti 555,6 milijono savo akcijų, o nustatyta pradinė kaina siekia 135 dolerius.
Pasisekus bendrovės vertė siektų 1,77 trln. dolerių, o tuomet E. Muskas taptų pirmuoju pasaulio trilijonieriumi.
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E. Muskas ir po debiuto biržoje išlaikys apie pusę kompanijos akcijų. Negana to, kompanijoje jis turės daugiau nei 80 proc. balsų, nes valdo specialias akcijas, suteikiančias daugiau balo teisių. Kadangi jau iki IPO jo turto vertė, penktadienio „Forbes“ duomenimis, siekė 982,6 mlrd. dolerių, po jo – jau galbūt ir virš trilijono.
Kas yra trilijonas?
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Paprasta – vienetas su dvylika nulių. Tiesa, tiek turto grynaisiais E. Muskas tikrai neturi: didžiąją dalį sudaro jo kompanijų „Tesla“, „SpaceX“ bei kitų akcijos.
Kaip skebia CNN, Tarptautinio valiutos fondo duomenimis, pasaulyje yra vos dvidešimt šalių, kurių ekonomikos vertė viršija trilijoną dolerių. E. Musko imperija dabar pranoko Taivaną (bendrasis vidaus produktas, BVP – 977 mlrd. dolerių), Airiją (760 mlrd.), paties turtuolio gimtąją Pietų Afrikos respubliką (480 mlrd.).
Lietuvos BVP praėjusiais metais siekė 84,3 mlrd. Eur, o tai būtų apie 97 mlrd. dolerių. Tad trilijonas – tai net dešimties metų mūsų šalies BVP, žinoma, su sąlyga, jei jis neaugtų.
Prilygsta visam Hiūstonui
Trečiasis pagal dydį (po Niujorko ir Los Andželo) JAV miestas Hiūstonas, įsikūręs prie Meksikos įlankos, yra naftos ir dujų pramonės centras. Nekilnojamasis turtas jame, suprantama, yra tikrai brangus.
Tačiau jei E. Muskas valdomą trilijoną dolerių galėtų paversti grynaisiais, jis įstengtų supirkti visus šio miesto pastatus. Viskas Hiūstono nekilnojamasis turtas (tiek gyvenamosios, tiek komercinės paskirties) yra vertinamas 879 mlrd. dolerių.
Už trilijoną galima nusipirkti tiek naujų automobilių, kiek visi amerikiečiai įsigyja per metus. Kaip skelbia CNN, pernai JAV gyventojai nusipirko 16,3 mln. naujų transporto priemonių, kurių vidutinės kaina siekė 48,4 tūkst. dolerių. Tad bendra vertė – 789 mlrd. dolerių.
Visos pasaulio sporto komandos
Trilijono pakaktų ne tik visiems NBA klubams supirkti – būtų galima įsigyti apskritai visas pasaulio komandas, bet kokios sporto šakos.
„Forbes“ duomenimis, 50 brangiausių pasaulio klubų vertė siekia „tik“ 353 mlrd. dolerių. Reikia atsižvelgti į tai, jog pirmoje vietoje esanti amerikietiškojo futbolo komanda Dalaso „Cowboys“ vertinama 13 mlrd. dolerių, tuo metu penkiasdešimtoje vietoje stovintis NBVA klubas Toronto ‚“Raptors“ – jau tik 5 mlrd. dolerių.
Elonas MuskasSpaceXtrilijonas
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