„Lidl“ parduotuvės vadovė Klaipėdoje: su kolegomis elgiuosi taip, kaip norėčiau, kad elgtųsi su manimi

„2018 m. rudenį buvau neseniai grįžusi gyventi iš Vilniaus į Šilutę, tad tai buvo naujas startas ne tik asmeniniame gyvenime, bet ir karjeroje. Artimieji kelis kartus užsiminė apie mieste atidaromą parduotuvę ir skatino pabandyti kandidatuoti. Pradėjau daugiau domėtis ir labiausiai patraukė tai, kad „Lidl Lietuva“ yra tarptautinė įmonė, turinti plačias karjeros galimybes“, – pasakoja Gintarė.
Prie „Lidl“ komandos ji prisijungė kaip parduotuvės vadovo pavaduotoja. Pirmieji mėnesiai buvo intensyvūs, tačiau būtent jie padėjo greitai perprasti prekybos sektoriaus ritmą.
„Pradžia buvo gana sudėtinga, nes anksčiau neteko dirbti panašioje pozicijoje, tad visko atrodė labai daug. Tačiau vėliau viskas ėjosi sklandžiau. Buvau vertinama kolegų ir savo tuometinės vadovės, o tai leido nenustoti mokytis ir tikėti įmone“, – sako pašnekovė.
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Augti paskatino noras siekti daugiau
Gintarės karjeros kelias prekybos tinkle kurį laiką klostėsi nuosekliai, be staigių posūkių, tačiau po vaiko priežiūros atostogų ji pajuto norinti daugiau atsakomybės. Apie savo lūkesčius ji pasikalbėjo su vadovais ir netrukus gavo galimybę išbandyti parduotuvės vadovės pareigas vienoje iš Klaipėdos parduotuvių.
„Vasarą praleidau parduotuvėje, kurioje laikinai nebuvo vadovo, vėliau grįžau į Šilutę ruoštis naujam karjeros etapui, o po metų man jau buvo patikėta parduotuvė Klaipėdoje, Statybininkų prospekte. Šiai parduotuvei vadovavau metus, o vasaros pabaigoje manęs laukia dar vienas svarbus žingsnis – naujos „Lidl“ parduotuvės Klaipėdoje, Janonio g. 27, atidarymas. Tai – ir iššūkis, ir dar viena galimybė augti“, – teigia parduotuvės vadovė.
Pašnekovė toliau pasakoja, kad nors šiuo metu parduotuvės kolektyvą sudaro daugiau nei 25 žmonės, jis vis dar pildosi – ieškoma pardavėjų ir pamainos vadovo. Prie komandos kviečiami prisijungti ir tie, kurie dar neturi darbo patirties prekyboje.
Darbuotojams, prisijungsiantiems prie naujosios parduotuvės komandos, „Lidl“ skirs papildomą 600 eurų skatinamąjį priedą. Po pirmojo darbo mėnesio nauji darbuotojai gaus 200 eurų vertės „Lidl“ dovanų kortelę. Po trijų ir šešių mėnesių – dar po 200 eurų piniginę premiją (neatskaičius mokesčių).
Norint dalyvauti atrankoje, pakanka užpildyti paraiškos formą internete – su atrinktais kandidatais susisieks „Lidl Lietuva“ personalo departamento atstovai. Turintys klausimų dėl atrankos, gali kreiptis el. pašto adresu noriudirbti@lidl.lt.
Susipažinti su darbo pozicijomis galima čia: pardavėjas (-a) naujoje parduotuvėje Klaipėdoje (J. Janonio g.) (PAPILDOMAS 600 EUR PRIEDAS), pamainos vadovas (-ė) naujoje parduotuvėje Klaipėdoje (J. Janonio g.) (PAPILDOMAS 600 EUR PRIEDAS).
Pasak Gintarės, ji į naujokus žiūri paprastai – jai svarbiausia yra žmogaus noras mokytis, atsakingas požiūris, komandiškumas, atvirumas ir pagarba.
„Man atrodo, kad pirmosiomis dienomis naujam darbuotojui labiausiai padeda vadovo dėmesys – darbas kartu, pasiteiravimas, kaip jis jaučiasi po darbo dienos. Esu komunikabili ir atvira, ypač su naujais žmonėmis, todėl dažniausiai greitai pavyksta su jais užmegzti ryšį. Tai padeda labiau atsipalaiduoti naujame darbe“, – dalinasi Gintarė.
Vadovės darbe svarbiausia – žmonės
Ji pratęsia, kad vadovės darbe jai labiausiai patinka būti kuo arčiau komandos – mokyti, dalytis patirtimi ir kartu spręsti kasdienes užduotis parduotuvės salėje. Vadovaudama moteris laikosi paprasto principo: su žmonėmis elgtis taip, kaip pati norėtų, kad būtų elgiamasi su ja.
„Žmonės dažnai neįvertina, kiek daug atsakomybės ir organizavimo reikalauja parduotuvės vadovo darbas. Tai ne tik užduočių paskirstymas, bet ir komandos motyvavimas, greitas problemų sprendimas, darbo procesų koordinavimas bei gebėjimas išlaikyti pozityvią atmosferą“, – sako parduotuvės vadovė.
Ji pažymi, jog apskritai per daugiau nei aštuonerius metus „Lidl“ sustiprino pasitikėjimą savimi, išmoko dar geriau planuoti laiką, veikti intensyvioje aplinkoje ir aiškiai komunikuoti su komanda.
„Įgijau daug klientų aptarnavimo patirties, tobulinau darbo organizavimo įgūdžius, išmokau dirbti pagal aiškius standartus ir procedūras. Mokymasis mane motyvuoja – kaip ir grįžtamasis ryšys bei komandos palaikymas. O su draugišku ir ryžtingu kolektyvu galima pasiekti labai daug“, – dalinasi Gintarė.
Žvelgdama į savo karjeros kelią „Lidl“, ji labiausiai didžiuojasi tuo, kad geba suburti žmones ir kartu siekti tikslų. Svarstantiems prisijungti prie prekybos tinklo, ji turi paprastą patarimą – verta pabandyti.
„Tai gera vieta žmonėms, kurie nori dirbti komandoje, tobulėti ir įgyti vertingos patirties. Darbas dinamiškas ir reikalaujantis atsakomybės, bet kartu čia galima daug išmokti. O nerimaujantiems pasakyčiau tą patį, ką sau pirmąją darbo dieną: viskas bus gerai – išmoksi ir kažkada mokysi kitus“, – teigia pašnekovė.
Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 86 „Lidl“ parduotuvės 31 Lietuvos mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje. Šalyje taip pat veikia du „Lidl Lietuva“ logistikos centrai – vienas Kaune, Ramučiuose, o kitas Vilniuje, netoli Lentvario.