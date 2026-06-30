Filmas apie Michaelą Jacksoną sulaukė neregėtos sėkmės – uždirbo pasakišką sumą

Filmas „Maiklas“ (angl. Michael) jau buvo paskelbtas populiariausiu muzikiniu biografiniu filmu po to, kai aplenkė 2018 m. filmą „Bohemiškoji rapsodija“ (angl. Bohemian Rhapsody) apie britų grupę „Queen“.
Tačiau dabar jis aplenkė ir režisieriaus Christopherio Nolano 2023 m. filmą apie amerikiečių fiziką teoretiką J. Robertą Oppenheimerį, kuriam priklausė filmų apie realią asmenybę pajamų rekordas.
Režisieriaus Antoine’o Fuqua filmas „Maiklas“ pasakoja apie 2009 m. mirusio JAV dainininko kelią nuo vaikystės, kai jis tapo žvaigžde su šeimos suburta grupe „Jackson 5“, iki tapimo solo atlikėju –„pop karaliumi“.
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Filme M. Jacksoną suvaidino jo tikras sūnėnas Jaafaras Jacksonas, o jo tėvus įkūnijo Colmanas Domingo ir Nia Long.
Balandį pasirodęs „Maiklas“ per pirmąją savaitę pasaulyje surinko 217 mln. JAV dolerių ir aplenkė ankstesnius biografinius filmus apie muzikantus, įskaitant 2015 m. filmą „Tiesiai iš Komptono (angl. Straight Outta Compton) apie JAV hiphopo grupę „N.W.A“ „ir 2018 m. filmą „Bohemiškoji rapsodija“ apie grupę „Queen“.
Šiuo metu „Maiklas“ yra ir sėkmingiausias „Liongsgate Studios“ filmas, iš pirmos vietos išstūmęs 2013 m. „Bado žaidynes. Ugnies medžioklę“ (angl. The Hunger Games: Catching Fire).
„Maikas“ taip pat aplenkė filmą „Openheimeris“ (angl. Oppenheimer), nepaisant to, kad Ch. Nolano filmui 2023 m. vasarą didelę paslaugą padarė masiškai išpopuliarėjęs reiškinys, vadintas „Barbenheimeriu“.
Kino žiūrovai ėmė tiesiog plūsti žiūrėti tiek „Barbės“, tiek „Openheimerio“, po to, kai internete pasirodė daugybė memų, kuriuose buvo pašiepiami šie radikaliai skirtingi filmai, pasirodę kino teatruose tą pačią dieną.
Visgi daug kritikų tvirtina, kad filme „Maiklas“ pateikiamas „išbalintas“ dainininko įvaizdis, o kelių apžvalgininkų teigimu, jame pavaizduota „išvalyta“ jo gyvenimo ir karjeros versija.
Tokių atsiliepimų, pasak BBC, filmas sulaukė daugiausia dėl to, kad jame neužsimenama apie dainininkui mestus kaltinimus seksualiniu išnaudojimu – dalį nufilmuotų scenų teko iškirpti dėl istorinės konfidencialumo sutarties.
Žurnalas „The Hollywood Reporter“ teigė, kad vaidybinis filmas „patenkina ilgamečių gerbėjų, kurie brangina muziką, lūkesčius“, o „The Telegraph“ atkreipė dėmesį, kad jame „atsisakoma imtis akivaizdžios problemos“. „The Independent“ filmą apibūdino kaip „makabrišką, beširdį pasipelnymą“.
Tačiau neigiamos recenzijos gerbėjų neatbaidė. Kino recenzijų svetainės „Rotten Tomatoes“ duomenimis, jie filmą įvertino kur kas geriau nei kritikai.
Filmas „Maiklas“ pastatytas superžvaigždės palikimo fondo lėšomis, o jame skambančiuose muzikiniuose kūriniuose girdimas autentiškas M. Jacksono vokalas.