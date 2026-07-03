Greta Šeibelytė – prestižinio globalaus komunikacijos konkurso finale

Nuo IPRA GWA apdovanojimų įsteigimo, konkurso finalą pasauliniu mastu pavyko pasiekti vos keliems laisvai samdomiems profesionalams, dirbantiems solo. IPRA teigimu – tai itin retas pasiekimas.
Apdovanojimai, kuriuos pasaulinė komunikacijos industrija vadina „komunikacijos Oskarais“, nuo 1990-ųjų kasmet teikiami už išskirtinius komunikacijos profesionalų pasiekimus. Tai vieninteliai tokio lygio komunikacijos profesionalų apdovanojimai globaliu mastu – geriausi konkurso darbai atitinka aukščiausius tarptautinius ryšių su visuomene meistriškumo standartus.
„Šiame konkurse rungiasi didžiausios pasaulyje tinklinės reklamos ir komunikacijos agentūros, įmonės, organizacijos. Į finalą patenka kampanijos, kurių biudžetai šimtatūkstantiniai, kartais – multimilijoniniai. Tarp finalistų būna tokie vardai, kaip: „Coca-Cola“, „Procter & Gamble“, „Adobe“, „Nestle“, „Shell“, „McDonalds“, „Volkswagen“, „Jaguar“, „Pfizer“. Konkurencija – milžiniška. Man, vienai, varžytis su agentūrų ir vidinių įmonių komandų pasiektais rezultatais, yra rimtas ir labai smagus nuotykis, o patekimas į IPRA GWA finalą – įspūdingas karjeros pasiekimas“, – sako G. Šeibelytė.
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G. Šeibelytė įvertinta už komunikacijos kampaniją „Didžiausia „Medučio“ kolekcija Lietuvoje“, kurią ji parengė ir įgyvendino butikinei desertų studijai „Macaroom“.
„Esu labai laiminga, kad kampanija sulaukė tokios svarbos tarptautinio pripažinimo. Džiaugiuosi galėdama savo darbu, kurį be galo myliu, prisidėti prie Lietuvos vardo skambėjimo pasaulyje“, – teigia IPRA GWA finalininkė.
Birželį G. Šeibelytė pelnė tris „PR Impact Awards 2026“ apdovanojimus: „Iššūkio komunikacija“, „Renginys kaip komunikacija“ ir „Mažo biudžeto kampanijos“ kategorijose.
Šiemet G. Šeibelytė tapo pirmąja savarankiškai dirbančia konsultante, per visą 23 metų konkurso istoriją, pelniusia rinkodaros efektyvumo apdovanojimą „PASSWORD“. Išskirtinis – komisijos simpatijų – prizas skirtas už komunikacijos ir rinkodaros poveikį verslui, pastangas, tai, kiek daug gali vienas žmogus ir pavyzdį, kaip dirbti sistemingai.
„PR Impact Awards 2025“ komunikacijos ekspertė taip pat buvo tarp laimėtojų „Mažo biudžeto kampanijų“ kategorijoje.
G. Šeibelytė šiuo metu dirba nepriklausoma komunikacijos konsultante. Ji sukaupusi multikompleksinę 18 metų patirtį dirbant su įvairiais verslo sektoriais ir temomis, taip pat dirbo nevyriausybiniame ir viešajame sektoriuose.
Geriausias pasaulyje komunikacijos kampanijas tarptautinė ekspertų komisija renka atsižvelgdama į šešis pagrindinius kriterijus: kampanijos esmę ir sudėtingumą, problemos ir galimybių identifikavimą, tyrimą bei įžvalgas, strateginį planavimą, kūrybišką įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus bei poveikį.
IPRA GWA vertinimo komisijoje – profesionalai iš viso pasaulio, atstovaujantys įmones, agentūras, asociacijas, institucijas ir universitetus. Šiemet komisijoje – 35 ekspertai iš JAV, Australijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Belgijos, Filipinų, Ganos, Botsvanos, Kenijos, Austrijos, Kroatijos, Serbijos, Airijos, Egipto, Turkijos, Armėnijos, Bulgarijos, Lenkijos, Estijos.
„Golden World Awards for Excellence“ laureatai turėtų paaiškėti iki vasaros pabaigos. Apdovanojimų „Gala“ ceremonija kasmet vyksta vis kitoje šalyje – šių metų nugalėtojai rugsėjį bus sveikinami Atėnuose.
IPRA – 1955 metais įkurta Tarptautinė ryšių su visuomene asociacija, didžiausias pasaulinis ryšių su visuomene specialistų tinklas, atstovaujantis daugiau nei 40 šalių ir jungiantis daugiau nei 13.000 narių.
Nuo 1990-ųjų teikiami „Golden World Awards“ skatina profesinę kompetenciją ir etiką komunikacijos industrijoje. Konkurso reikšmingumą patvirtina ir kasmet gaunamų paraiškų, pretenduojančių į geriausių metų kampanijų pasaulyje titulą, gausa bei jų įvairovė.