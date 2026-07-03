Ypač slaptos Taylor Swift vestuvės kursto kalbas: milijonai gėlėms ir apsaugai – ekspertai atskleidė protu sunkiai suvokiamas sumas

Oficialaus patvirtinimo, kad vestuvės įvyks būtent liepos 4 d. Niujorke, „Madison Square Garden“ arenoje, nėra. Tačiau ekspertai beveik neabejoja – vestuvės įvyks, o jaunikis ir nuotaka joms nešykštėjo pinigų, rašo „Forbes USA“.
Romantikai netikėjo, kad T. Swift – „iškankinta popmuzikos poetė“ – pasakiškas vestuves paaukos vardan triukšmingo vakarėlio „Madison Square Garden“ arenoje. Tačiau vis daugiau įrodymų, kad milijardierė nuotaka šį savaitgalį surengs grandiozinę šventę vienoje iš garsiausių arenų pasaulyje.
Remiantis „The New York Times“, T. Swift ir T. Kelce‘as užsisakė „Garden“ – areną, kurioje telpa apie 20 tūkst. žmonių ir kurioje T. Swift per savo karjerą koncertavo aštuonis kartus – renginiui, skirtam 100 žmonių liepos 2-ajai (greičiausiai tai buvo vakarienės repeticija), taip pat antrajai šventei, skirtai 500–999 svečiams, liepos 3 d.
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Miesto tarnyboms pateikti prašymai uždaryti gatves aplink areną nuo ketvirtadienio iki šeštadienio vidurdienio.
Apklausęs pusę tuzino prabangių renginių organizavimo specialistų, kurie įvertino viską – nuo kultinės vietos nuomos iki ištaigingų gėlių kompozicijų ir sustiprintos apsaugos, JAV verslo naujienų leidinys „Forbes“ mano, kad T. Swift ir T. Kelce‘o šventės kainuos mažiausiai 20 mln. dolerių (17,6 mln. eurų).
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Tiek pat, kiek ir prabangios milijardieriaus Jeffo Bezoso ir Lauren Sanchez vestuvės Venecijoje, Italijoje, viso pasaulio dėmesį pritraukusios praėjusią vasarą.
Sėkmė priklausys nuo padavėjų
Su pasirengimu šventei susijęs vestuvių organizatorius Markas Seedas. Garsūs švenčių organizatoriai Niujorke paprastai ima dešimtis tūkstančių dolerių už tokius renginius ir dažnai gauna nuo 10 iki 20 proc. bendro vestuvių biudžeto. Kitaip pasakius, tai reiškia šešiaženklį honorarą už didžiausius ir prabangiausius renginius.
Niujorko vestuvių ir renginių organizatorė Lindsay Landman mano, kad konkrečiai dėl šių vestuvių sudėtingumo komisiniai mokesčiai gali siekti iki 25 proc. Tai reiškia, kad vien už planavimą sąskaita bus ne mažesnė kaip 5 mln. dolerių (4,38 mln. eurų).
„Forbes“ duomenimis, „Madison Square Garden“ arena, kurios nuoma savaitgaliui gali kainuoti iki 5 mln. dolerių (4,38 mln. eurų), bus suskirstyta į atskiras temines zonas, skirtas kokteiliams, vakarienei ir pan. Jos dekoruotos T. Swift patvirtintomis išradingomis detalėmis, pavyzdžiui, sodo stiliaus takeliais, švelniu apšvietimu ir iki lubų siekiančiomis lauko gėlių kompozicijomis.
Davidas Tutera, be kita ko rengęs ir dainininkės bei aktorės Jennifer Lopez vestuves, sako, kad galima atvežti sunkvežimius medžių ir kitokių augalų, kad būtų sukurtas jausmas, tarsi būtum miške, labai romantiškoje ir ypatingoje erdvėje.
Antradienio, birželio 30 d., popietę pastebėta, kaip prie „Madison Square Garden“ iškraunami sunkvežimiai su supakuotomis dekoracijomis ir dėžėmis su užrašu „Medžiai“. Pasak Niujorko vestuvių organizatorės Sonal J. Shah, vien gėlėms gali būti išleista daugiau nei 3 mln. dolerių (2,6 mln. eurų), neskaitant dar milijonų, skirtų tūkstančių arenos sėdynių apmušimui, šviestuvams, kurie vizualiai sumažins lubų aukštį, grindų dangai ir apdailai, laikinosioms scenoms, apšvietimui, įrangos nuomai ir kitoms dekoracijoms, kurios lengvai gali kainuoti dar 3 mln. dolerių (2,6 mln. eurų).
Vestuvių ir renginių organizatorė L. Landman skaičiuoja, kad išlaidos maitinimui ir gėrimams sudarys mažiausiai 1 250 dolerių (1 095 eurus) vienam asmeniui. Arba apie 1 mln. dolerių (878 tūkst. eurų) 750-iai svečių. Dar reikia pridėti 75 tūkst. dolerių (65,8 tūkst. eurų) už virtuvės nuomą ir aptarnavimą.
Pranešama, kad T. Swift pati parinko šventės meniu, įtraukdama į jį patiekalus iš savo mėgstamų Niujorko restoranų. Vis dėlto, net jei T. Swift užsisako patiekalus iš restoranų, parūpina išskirtinių vynų ir kokteilių asortimentą, vakarėlių organizatorius Colinas Cowie teigia, kad būtent „aukščiausios klasės“ padavėjų aptarnavimas lems renginio sėkmę ar nesėkmę. O tai atsispindės galutinėse išlaidose.
T. Swift, žinoma, draugauja su vienais garsiausių pramogų industrijos vardų, o tai reiškia, kad potencialių atlikėjų sąrašas gali prilygti „Grammy“ apdovanojimams.
Remiantis JAV pramogų ir įžymybių portalu „Page Six“, šį savaitgalį numatyti Timo McGraw ir Stevie Nicks pasirodymai. Be to, T. Swift juokavo, kad Edą Sheeraną bus „sunku sustabdyti“ nuo išėjimo į sceną.
Tačiau net jei jos žymūs draugai pasirodytų nemokamai, tai pareikalautų didelio masto paruošiamųjų darbų. Tokioje salėje kaip „Madison Square Garden“ pasirodymų organizavimas kainuoja nemažai. Geriausiems atlikėjams reikalinga geriausia įranga, garso režisieriai, apšvietimas ir scena – visa tai, pasak L. Landman, greičiausiai kainuos daugiau nei 250 tūkst. dolerių (220 tūkst. eurų).
Elitinis vestuvių orkestras – kainuojantis ne mažiau kaip 75 tūkst. dolerių (66 tūkst. eurų) – atrodo labai tikėtinas variantas, be to, reikės muzikos ansamblių ceremonijai ir kokteilių vakarėliui, taip pat kitų staigmenų svečiams.
Geriausi prabangių vestuvių fotografai Niujorke paprastai ima apie 65 tūkst. dolerių (57 tūkst. eurų) už vienos dienos renginį. Tačiau tokia žinoma klientė kaip T. Swift pareikalaus išpirkti autorių teises, pridūrė renginių organizatorė, o tai žymiai padidins kainą. Dvi naktys fotografavimo ir filmavimo gali kainuoti 300 tūkst. dolerių (263 tūkst. eurų).
Labai tikėtina, kad jaunavedžiai apmokės svečių apgyvendinimą viešbutyje. Konservatyviais skaičiavimais tai sudarys apie 3 tūkst. dolerių (2 630 eurų) porai per savaitgalį, todėl bendra suma sieks maždaug 1,2 mln. dolerių (1,05 mln. eurų).
Beveik Niujorko policija
Laukiant aukščiausio lygio svečių, prireiks specialaus transporto, pavyzdžiui, autobusų su tamsintais langais ir prabangių visureigių, kad jie galėtų atvykti išlaikydami santykinį slaptumą, naudodamiesi požeminiu įvažiavimu į „Madison Square Garden“.
Vien tik toks transportas gali kainuoti šimtus tūkstančių dolerių, neskaitant privačios „Garden“ apsaugos.
Donas Avivas, Niujorko saugumo konsultacinės įmonės „Interfor International“ generalinis direktorius, mano, kad renkantis renginio vietą saugumas buvo vienas pagrindinių veiksnių.
Arenoje galima saugiai sutalpinti dideles žmonių minias, joje nėra langų, nėra galimybės skraidyti dronams, o įėjimai ir išėjimai apsaugoti.
D. Avivo vertinimu, vestuvių savaitgaliui prireiks ne mažiau kaip 200 ginkluotų ir neginkluotų apsaugos darbuotojų, įskaitant poros ir jų šeimų apsaugą, fizinę ir kibernetinę saugą „Gardene“, personalo patikrinimus ir VIP svečių viešbučių saugumo užtikrinimą.
Josephas Sordi, privačios JAV saugumo paslaugų bendrovės „Strategic Security Corp.“ generalinis direktorius ir Niujorko policijos veteranas, turintis 20 metų darbo stažą, teigė, kad tokio masto renginiui reikalingas personalas gali kainuoti žymiai daugiau nei 2 mln. dolerių (1,76 mln. eurų), įskaitant aukšto rango asmenų apsaugos agentų komandą, uniformuotus saugumo tarnybos darbuotojus, prieigos kontrolės specialistus, žvalgybos darbuotojus, operatyvinius vadovus, kinologų tarnybą, eismo koordinatorius, medicinos personalą ir techninių stebėjimo priemonių neutralizavimo specialistus.
„Forbes“ vertinimas, kad vestuvės kainuos 20 mln. dolerių (17,6 mln. eurų) – neapima maždaug 5–10 tūkst. dolerių (4,4–8,8 tūkst. eurų), išleistų policijos pajėgoms ir eismo kontrolei dėl gatvių uždarymo aplink „Madison Square Garden“. Jas gali tekti padengti miesto mokesčių mokėtojams.
Pranešama, kad svečiai bei T. Swift ir T. Kelce‘o komandos pasirašė konfidencialumo sutartis. Pasak vakarėlių organizatoriaus C. Cowie, tai – įprasta praktika. Jis pridūrė, kad tokio masto renginiai dažnai yra tokie slapti, kad net paslaugų teikėjai iki pat vestuvių dienos nežino, kam jie dirba. Pašnekovas svarstė, kad visi svečiai ir rangovai prie įėjimo turės atiduoti savo telefonus – tai šią savaitę patvirtino laikraštis „Times“ – ir prognozavo, kad viešųjų ryšių komandos visą renginio metu tiesiogiai skelbs nuotraukas, siekdamos sumažinti informacijos nutekėjimo iš vidaus tikimybę.