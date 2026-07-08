Karjera, šeima ir adrenalinas: kaip G. Asadauskienė randa balansą

Profesija leidžia padėti žmonėms gyventi geriau
Prieš atrasdama save finansų konsultanto kelyje G. Asadauskienė kelerius metus dirbo tarptautinėje įmonėje apskaitininke. Pasak moters, darbas nebuvo įdomus, ir gyvenimas taip susiklostė, jog ji nutarė keisti karjeros kryptį, mat visą laiką jautė norą padėti žmonėms.
G. Asadauskienė prisipažįsta, kad prieš pasinerdama į naują sritį šiek tiek nerimavo. Tačiau „Allianz Lietuva“ grupės vadovė, anot pašnekovės, veikiausiai įžvelgė joje tai, ko pati pašnekovė dar nebuvo pastebėjusi – drąsą, gebėjimą turėti savo nuomonę, diskutuoti ir nebijoti kelti nepatogių klausimų.
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„Gavau galimybę dalyvauti įmonės organizuojamuose įžanginiuose mokymuose, skirtuose būsimiems finansų konsultantams. Jie tapo lūžio tašku mano profesiniame kelyje – požiūris į finansinį saugumą, atsakomybę ir šios srities svarbą pasikeitė iš esmės. Po mokymų apie gyvybės draudimą ir pensijų kaupimą supratau šių paslaugų naudą ir prasmę, labai greitai prisijungiau prie lyderių komandos, kur kasdien galiu augti pati ir kurti vertę kitiems“, – apie profesinį posūkį pasakoja jau septynerius metus sėkmingai „Allianz Lietuva“ klientus konsultuojanti ir padedanti prisijaukinti asmeninių finansų valdymą vyresnioji finansų konsultantė.
„Man itin svarbu, kad kiekvienas klientas aiškiai suvoktų, ką įsigyja, kokią paslaugą gauna. Vienos taisyklės kiekvienam pritaikyti neįmanoma, man svarbu, kad būtų suprasti ir patenkinti būtent to žmogaus poreikiai, kad jis gautų būtent tas paslaugas, kurių jam reikia, kurios jam svarbios. Visas taupymo, investavimo ar gyvybės draudimo planas turi atitikti žmogaus poreikius, jo finansines galimybes bei tapti atrama sunkiu metu, jei ištiktų sunki liga, trauma ar panašiai.
Be to gerai sudėliotas planas padeda išvengti ne tik finansinių sunkumų nelaimių metu, bet ir sukaupti kapitalą ateities poreikiams“, – pasakoja G. Asadauskienė.
Pasiruošti verta dar prieš pasibeldžiant nelaimei
G. Asadauskienė pasakoja, jog finansų konsultanto profesija leidžia iš arti pamatyti situacijas, kai klientams ar jų artimiesiems pasitarnauja sukaupta finansinė pagalvė.
„Kažkada, kai mirė vienas pensijai kaupęs klientas, ieškojau jo artimųjų, giminaičių, kol atradau jo dukrą. Mes susitikome, ji atsiėmė paveldėtus, tėčio sukauptus pinigus. Mačiau, kaip ji graudinosi ir dėkojo“, – prisimena G. Asadauskienė.
Tačiau pašnekovė prisipažįsta, jog labiausiai įsimena ir sukrečia tie atvejai, kai žmonės laiku nepasirūpina apsauga nuo nelaimių, o šios ištinka netikėtai.
„Prieš keletą metų mano artimoje aplinkoje per metus laiko įvyko ne vienas skaudus įvykis. Žmonės susirgo onkologinėmis ligomis, pažįstamas žuvo avarijoje ir vaikas neteko vieno iš tėvų. Širdies gilumoje kaltinau save. Nes tuos žmones pažinojau, kalbinau susitikti, pasikalbėti apie gyvybės draudimo sutartis, papildomas apsaugas nuo kritinių ligų. Man jie vis sakydavo: „Ai, gal vėliau, gal kitais metais“, vis atidėliojo. Po tų nelaimių ilgai griaužiausi, kad pavėlavau, kad žmonės vis nukeldavo planuojamą pokalbį apie finansinius saugiklius“, – pasakoja G. Asadauskienė.
Būsimiems klientams G. Asadauskienė sako, jog ji nori būti pirmesnė nei galima nelaimė, nes nė vienas nežinome, kas ir kada gali gyvenime įvykti. Tad kur kas geriau pasiruošti viskam, susidėti reikiamus finansinius saugiklius ir tuomet jau drąsiai gyventi ir tuo gyvenimu džiaugtis.
Finansų konsultantė sako pastebėjusi, kad neretai žmonės nesudaro gyvybės draudimo sutarčių ar jų pasirašymą atidėlioja, nes tiesiog yra įsitikinę, kad nieko bloga nenutiks, ligos ar nelaimės juos aplenks.
„Neretas rimčiau susimąsto tada, kai kažkas negera nutinka artimoje aplinkoje. O kai kurie žmonės tiesiog subręsta laikui bėgant. Pamenu, vieną draugą vis kalbinau, o jis nesiryžo sudaryti gyvybės draudimo sutarties argumentuodamas, kad jei apsidrausiu, tai būtinai kas nors ir atsitiks. Praėjo keleri metai, ir jis sako: „Užaugau, pribrendau – susitinkame.“ Jau keleri metai jis yra patenkintas mano klientas“, – džiaugiasi G. Asadauskienė.
Ambicijos, šeima ir laisvė gyventi – įmanoma ir dirbant
Nors finansų konsultanto veikla pasižymi tuo, kad čia nėra apibrėžtų darbo valandų ir rezultatas bei profesinė sėkmė priklauso nuo savidisciplinos, tačiau, G. Asadauskienės teigimu, būtent tai ir leidžia jai sėkmingai veikti.
„Auginu penkerių metų sūnų, tad džiaugiuosi, kad būtent ši profesija man leidžia suderinti tiek motinystę, tiek darbą ir savirealizaciją. Net nėjau vaiko priežiūros atostogų, jų išėjo vyras. Aš tuo metu galėjau skirti laiką ir veiklai, ir vaikučio auginimui“, – pasakoja ji.
Moteris džiaugiasi, kad laiko lieka ne tik šeimai, bet ir poilsiui bei pomėgiams: „Su vyru ir sūnumi savaitgaliais išvykstame į gamtą, mėgstame pabūti prie ežero, turime daugybę mėgstamų veiklų, kurios leidžia pailsėti ir pasikrauti naujų jėgų.“
G. Asadauskienė yra įsitikinusi – tokių galimybių neturėtų, jei tektų dirbti samdomą darbą su aiškiai nustatytomis darbo valandomis: „Nemėgstu monotonijos, o čia jos nėra – kiekviena diena man kaip naujas iššūkis. Patinka bendrauti su žmonėmis, klausytis jų gyvenimo istorijų.
Motyvuoja ir bendrovės politika, kuri skatina siekti aukštumų bei lyderystės. Skaitau profesinę literatūrą, gilinu žinias. Norint tapti geriausia savo versija ne tik gyvenime, bet ir darbe, reikia nuolatos mokytis“.