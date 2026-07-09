Lina metė darbą policijoje ir visa galva atsidavė savo aistrai: šiandien jos verslas – vienas žinomiausių Tauragėje

Kai dauguma savaitgalį ilsėdavosi, L. Kairė skubėdavo į grožio saloną. Darbo dienomis ji rengdavo teisinius dokumentus, važinėdavo į teismus, kur atstovaudavo policijos pareigūnams, o šeštadieniais į rankas imdavo makiažo priemones.
Tokiu ritmu L. Kairė sukosi beveik dešimtmetį.
Tačiau 2018 m. uždariusi policijos duris moteris visą save atidavė grožio sričiai.
Šiandien Tauragėje ji ne tik subūrusi septynių grožio specialisčių komandą, bet ir organizuoja akredituotus mokymus.
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Lina pasvajoja – savo verslą norėtų išauginti į grožio mokyklą, kurioje savo vietą rastų visi: nuo mažųjų damučių iki vyresnių moterų.
„Mano tikslas ir gyvenimo variklis yra mokymai bei moterų skatinimas imtis veiklos dėl savęs. Mano pačios patirtis rodo, kad galime viską. Tai ir perteikiu savo socialiniuose tinkluose: svarbu būti savarankiškoms, siekti svajonių ir gyventi sau“, – sakė L. Kairė naujienų portalui Lrytas.
Užteko vienos pamokos
Linos profesinis kelias prasidėjo visai kitoje srityje. Ji baigė teisės ir valdymo studijas Mykolo Romerio universitete, dirbo policijoje, vėliau – prokuratūroje.
Tačiau dar 2009-aisiais po vienos makiažo pamokos ji atrado naują pomėgį – puolė aistringai domėtis vizažu.
Pirmosios klientės buvo draugės, pažįstamos, jų seserys ir tetos. Klientėms patirtimi dalijantis iš lūpų į lūpas, užsakymų daugėjo, o šeštadieniai virto intensyvia darbo diena.
„Neturėjau profesionalaus pasirengimo. Tiesiog tai, ką dariau, labai patiko“, – prisiminė tuo metu žinių „YouTube“ ieškojusi L. Kairė.
Praėjus penkeriems metams lemtingu tapo pažįstamos kirpėjos raginimas: metas dirbti salone, ne namuose.
„Labai bijojau šio žingsnio. Man atrodė, kad salone klientės visiškai kitokios: labiau pasiturinčios, išrankesnės. Svarsčiau, ar aš su jomis susišnekėsiu, ar sugebėsiu įtikti“, – atvirai kalbėjo makiažo meistrė.
Vis dėlto L. Kairė ryžosi pokyčiams, o laikas parodė, kad rizikuoti buvo verta: klienčių ratas plėtėsi, o darbo tempas sparčiai augo. Išlavėjo jos ranka, patobulėjo makiažai.
Tuo pat metu darbo dienomis Lina vis dar dirbo teisėsaugoje – policijoje.
„Tai buvo įdomus darbas. Išmokau skaityti teisės aktus, suprasti procesus. Tas galiausiai pravertė ir pradėjus savo verslą“, – sakė pašnekovė.
Teisės žinių ypač prireikė, kai L. Kairė panoro teikti akredituotus makiažo mokymus, kurie ne tik būtų oficialiai pripažinti, bet ir skelbiami „kursuok.lt“ platformoje.
„Norėjau, kad žmonės ateitų ne dėl pažymėjimo, o dėl kokybiškų akredituotų žinių. Tokioms paslaugoms teikti reikia suprasti ir teisinę pusę“, – paaiškino.
2018-ieji pažėrė pokyčių. Po skyrybų, augindama du vaikus, Lina sukūrė naują šeimą ir persikėlė į Klaipėdą. Gyvenimas prasidėjo nuo balto lapo.
„Tai buvo mano lūžio taškas. Nusprendžiau visiškai išeiti iš darbo policijoje, nors Klaipėdoje neturėjau nė vienos klientės. Tačiau norėjau išbandyti save – pasitikrinti, ar galiu dirbti tik vizažo srityje“, – prisiminė L. Kairė.
Pirmuosius mėnesius dar važinėdavo dirbti į Tauragę – ilgametės klientės nenorėjo jos paleisti. Tuo pačiu metu įsidarbino viename geriausių Klaipėdos salonų, papildomai išmoko antakių korekcijos.
Profesinį gyvenimą sustabdžiusi COVID-19 pandemija įteikė vieną didžiausių gyvenimo dovanų – Lina susilaukė trečio vaiko.
Be to, atsirado laiko pagalvoti, ko gi norinti iš tikrųjų.
„Tai buvo labai svarbus asmeninis etapas, kuris paskatino permąstyti savo pasirinkimus. Gimė aiškesnė vizija, ko labiausiai noriu.
Jau tuo metu vedžiau mokymus – tiek makiažo sau, tiek bazinius kursus norinčiosioms išmokti. Kadangi iš Klaipėdos vėl planavome grįžti į Tauragę, garsiai paskelbiau, kad kursiu akademiją“, – kalbėjo L. Kairė.
Tauragėje rado tam tinkančią erdvę miesto centre. Verslininkei norėjosi ne šiaip salono. „Norėjau šviesios, jaukios vietos, kur būtų ir grožio paslaugos, ir mokymai“, – paaiškino.
Vos įsikūrus, prasidėjo karas Ukrainoje – žmonės ėmė taupyti, sumažėjo norinčiųjų investuoti į mokymus. Išsilaikyti padėjo paklausa makiažams – vestuvės, šventės, įvairūs renginiai vyko ir toliau.
Vis dėlto akademija pamažu augo. Šiandien be Linos dirba septynios specialistės, keturios jų – Linos mokinės. Jos nėra L. Kairės pavaldinės – kiekviena vysto savo veiklą, o dalis prisideda ir prie mokymų.
„Per pastaruosius 2 metus su komandos narėmis labai suartėjome – galime vadintis viena „LK akademijos“ šeima. Turime nusistovėjusias tradicijas: gimtadienio pusryčius viešbutyje, bendrą kalėdinį akademijos puošimą, kiekvieną vasarą – išvyką į gamtą. Visai neseniai visos buvome išvykusios tiek darbo reikalais, tiek pailsėti į Londoną. Bus nauja tradicija – per metus kartą visoms būtinai išvykti į užsienio valstybę. Džiugu, kai atmosfera darbe jauki ir nekomplikuota, nes visos turime bendrą aistrą“, – džiaugėsi L. Kairė.
Didžiausia klaida – bandymas viską padaryti vienai
Verslo pradžioje L. Kairė stengėsi viską atlikti pati. Tai baigėsi perdegimu.
„Kai viską tempi viena, anksčiau ar vėliau išsenki. Atspausdinti mokymo medžiagą, nupirkti popieriaus, pasirūpinti patalpų valymu... Viską darai viena, kol galiausiai supranti, kad taip viską išlaikyti sunku. Pradėjau prašyti pagalbos ir supratau, kad komanda yra būtina – žmonės nori ir gali padėti“, – pasakojo L. Kairė.
Moteris atvira – perdegimo akimirkų būta ne vienos.
„Kai save ištaškai, ne taip paprasta susigrąžinti energiją. Būna minčių net grįžti į valdišką darbą, pasidairyti skelbimų Užimtumo tarnyboje. Bet galiausiai suprantu: juk noriu rytais nueit į sporto salę, o ne 8 valandą jau būti darbe. Vakare vienaip pagalvoji, o ryte supranti, kad ruošeisi padaryti nesąmonę“, – šypsosi pašnekovė.
Įrengė fotostudiją
Šalia akademijos neseniai atsirado dar viena veikla – fotostudija.
Idėja gimė iš kasdienio darbo.
„Grožio srityje fotografuodavau rezultatus, o visa įranga užimdavo gerą studijos kampą. Supratau, kad reikia atskiros erdvės“, – paaiškino Lina.
Dabar studijoje įrengtos kelios fotosienelės, ciklorama, o klientai čia gali savarankiškai fotografuoti ar filmuoti savo turinį.
Svajonė – privati grožio mokykla
Nors „LK Makiažo akademija“ sėkmingai veikia, Lina pasvajoja ir apie kitą etapą.
Ji norėtų sukurti privačią grožio mokyklą, kurioje būtų mokoma ne tik makiažo, bet ir plaukų stilistikos, estetikos, įvaizdžio kūrimo.
„Labai mėgstu dirbti su jaunimu. Noriu vietos, kur mokytųsi ir jaunos merginos, ir vyresnės moterys. Kad žmonės suprastų – gyvenant Tauragėje nereikia jaustis atsilikus. Juk jau dabar pas mus į mokymus atvažiuoja geriausi Lietuvos meistrai“, – aiškią viziją nupiešė makiažo meistrė.
Tačiau tai nėra vien rožinė svajonė – patalpos jau yra. Telieka išspręsti finansinį klausimą.
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