VerslasSėkmės istorijos

SEB banko Lietuvoje vadovei – naujos pareigos

2026 m. liepos 15 d. 08:16
Nuo rudens SEB bankui Baltijos šalyse vadovaus dabartinė jo vadovė Lietuvoje ir valdybos pirmininkė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė. Šiose pareigose ji pakeis Niiną Aikas.
Daugiau nuotraukų (1)
Be to, ji taip pat taps SEB grupės vykdomojo komiteto nare, liepos 15 d. pranešė SEB bankas.
Skelbiama, kad šie pokyčiai įsigalios nuo rugsėjo 1 d., gavus reikiamus priežiūros institucijų patvirtinimus.
„Per daugiau nei 25 darbo metus SEB grupėje Sonata pasižymėjo stipriais vadovavimo gebėjimais mūsų organizacijoje Baltijos šalyse, sėkmingai vadovavo banko veiklai Lietuvoje, pasiekė puikių rezultatų ir įgyvendino svarbius pokyčius. Tikiuosi sėkmingai bendradarbiauti su ja naujose pareigose, toliau vystant mūsų verslą Baltijos šalyse“, – pranešime cituojamas SEB grupės prezidentas ir generalinis direktorius Johanas Torgeby.
Susiję straipsniai
Išrinko geriausiai komunikavusį vadovą – naujas lyderis aplenkė D. Dundulį ir A. Avulį

Išrinko geriausiai komunikavusį vadovą – naujas lyderis aplenkė D. Dundulį ir A. Avulį

SEB gavo leidimą sujungti tris bankus į vieną

SEB gavo leidimą sujungti tris bankus į vieną

SEB nekeičia šių metų BVP augimo prognozės, tačiau turi žinių dėl infliacijos

SEB nekeičia šių metų BVP augimo prognozės, tačiau turi žinių dėl infliacijos

S. Gutauskaitė-Bubnelienė prie SEB grupės prisijungė 1999 m. ir joje ėjo įvairias vadovaujančias pareigas, tarp jų – SEB Baltijos šalių mažmeninės bankininkystės vadovės. Nuo 2021 m. ji yra SEB banko Lietuvoje vadovė ir valdybos pirmininkė, ji ir toliau eis šias pareigas SEB bankų Baltijos šalyse sujungimo proceso metu.
SEB bankasvadovė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.