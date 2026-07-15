SEB banko Lietuvoje vadovei – naujos pareigos

Be to, ji taip pat taps SEB grupės vykdomojo komiteto nare, liepos 15 d. pranešė SEB bankas.
Skelbiama, kad šie pokyčiai įsigalios nuo rugsėjo 1 d., gavus reikiamus priežiūros institucijų patvirtinimus.
„Per daugiau nei 25 darbo metus SEB grupėje Sonata pasižymėjo stipriais vadovavimo gebėjimais mūsų organizacijoje Baltijos šalyse, sėkmingai vadovavo banko veiklai Lietuvoje, pasiekė puikių rezultatų ir įgyvendino svarbius pokyčius. Tikiuosi sėkmingai bendradarbiauti su ja naujose pareigose, toliau vystant mūsų verslą Baltijos šalyse“, – pranešime cituojamas SEB grupės prezidentas ir generalinis direktorius Johanas Torgeby.
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S. Gutauskaitė-Bubnelienė prie SEB grupės prisijungė 1999 m. ir joje ėjo įvairias vadovaujančias pareigas, tarp jų – SEB Baltijos šalių mažmeninės bankininkystės vadovės. Nuo 2021 m. ji yra SEB banko Lietuvoje vadovė ir valdybos pirmininkė, ji ir toliau eis šias pareigas SEB bankų Baltijos šalyse sujungimo proceso metu.