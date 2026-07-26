R. Dargis papasakojo, ką patyrė, kai iš Mažeikių persikėlė į Vilnių: prasidėjo esminis mąstymo pokytis

Pasak jo, būtent studijų metais prasidėjo esminis mąstymo pokytis – nuo uždaro, vienos tiesos modelio prie platesnio požiūrio, skatinančio kritinį mąstymą, savarankiškumą ir gebėjimą pasaulį matyti kompleksiškai.
Kartu didelę įtaką formavo ir šeimoje įdiegtos vertybės – atsakomybė, pagarba darbui, disciplina bei supratimas, kad ilgalaikiai rezultatai kuriami nuoseklumu, o ne greitais sprendimais. Šios patirtys vėliau tapo pagrindu tiek profesiniams sprendimams, tiek lyderystės supratimui, kuriame svarbiausia – ne tobuli sprendimai, o gebėjimas juos priimti ir judėti į priekį.
„Svarbų vaidmenį universitete atliko dėstytojai – plataus akiračio žmonės, kurie neapsiribojo vien inžinerinėmis žiniomis, bet kalbėjo ir apie tai, kas vyksta pasaulyje, kaip keičiasi visuomenė. Studijų aplinka skatino ne mechaninį žinių kartojimą, o gebėjimą mąstyti, kaupti ir sisteminti informaciją. Tai ryškiai kontrastavo su mokykliniu modeliu, kai dažniausiai vertinamas žinių atkartojimas, o ne supratimas“, – prisimena R. Dargis.
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Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad baigus mokyklą, persikėlimas iš mažesnio miesto – Mažeikių – į Vilnių buvo ne tik geografinis pokytis, bet ir svarbus asmeninio augimo etapas. Studijos dabartiniame VILNIUS TECH suteikė daugiau laisvės, tačiau kartu ir atsakomybės: reikėjo pačiam ieškoti žinių, dalyvauti seminaruose, bendrauti ir mokytis savarankiškai.
Kalbėdamas apie savo profesinį kelią, pašnekovas dalijasi, kad inžinerinis išsilavinimas tapo svarbiu mąstymo pagrindu. Jis išmokė struktūruoti problemas, jas skaidyti į dalis, vertinti ir nuosekliai spręsti. Toks analitinis požiūris, jo teigimu, yra universalus, pritaikomas ne tik valdant organizaciją, bet ir kasdienėje veikloje.
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„Tuo metu, kai prasidėjo mano profesinis kelias, verslo sąvoka Lietuvoje dar tik formavosi. Nebuvo privačių įmonių ar individualių iniciatyvų. Visa sistema veikė centralizuotai, o darbas vyko valstybės reguliuojamoje aplinkoje. Tik atkūrus nepriklausomybę prasidėjo tikrasis verslo kūrimosi ir mokymosi laikotarpis.
Ši transformacija nebuvo lengva – visko mokytis teko nuo pradžių: kas yra akcinis kapitalas, kaip veikia rinka, kokios yra rizikos ir verslo modeliai. Klaidos buvo neišvengiamos, tačiau būtent jas darant ir taisant formavosi patirtis ir supratimas“, – pažymi „EIKA Group“ bendraturtis.
Svarbia patirtimi, anot jo, tapo darbas su žmonėmis. Nors inžinerinis išsilavinimas suteikė tvirtą techninį pagrindą, praktikoje vis dėlto trūko psichologinių ir socialinių įgūdžių. Būdamas jaunas specialistas ir pradėjęs eiti vadovaujamas pareigas, jis turėjo greitai išmokti dirbti su komanda, ją motyvuoti ir priimti sprendimus realiomis sąlygomis.
„Lyderystės esmė – gebėjimas priimti sprendimus. Lyderis, mano nuomone, negali vengti atsakomybės, net jei sprendimai ir nėra tobuli. Juk dažnai tenka rinktis tarp blogo ir blogesnio, tačiau svarbiausia – priimti sprendimą ir judėti pirmyn“, – sako R. Dargis.
Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad ne mažiau svarbus yra lankstumas ir greita reakcija – gebėjimas koreguoti sprendimus, kai keičiasi aplinkybės. Per didelis prisirišimas prie vieno pasirinkimo gali stabdyti progresą.
„Viso profesinio kelio metu mane lydėjo suvokimas, kad visuomeninė veikla bei socialiniai ryšiai yra neatsiejami nuo profesinio augimo. Dalyvavimas įvairiose veiklose, darbas su žmonėmis ir bendruomenėmis padėjo formuoti socialinį kapitalą, kuris vėliau tapo svarbia mano verslo ir lyderystės dalimi“, – pasakoja R. Dargis.
Pastaraisiais metais, jo teigimu, vienu svarbiausių pokyčių tapo skaitmeninė transformacija ir dirbtinio intelekto plėtra. Tai iš esmės keičia verslo procesus, vartotojų elgseną ir organizacijų struktūras, todėl prisitaikymas tampa nuolatine būtinybe.
„Šiandien universitetai turėtų ugdyti ne tik specialistus, bet ir plataus požiūrio žmones, gebančius suprasti pasaulio veikimo principus ir jo pokyčius, kūrybiškai mąstyti ir spręsti sudėtingas situacijas. Studentams, ieškantiems savo kelio, patariu domėtis pasauliu, tačiau nepamiršti, kad kuriama vertė visuomenei yra svarbi asmeninio augimo dalis. Gebėjimas būti naudingu kitiems dažnai tampa ir profesinės sėkmės pagrindu“, – pataria R. Dargis.
Galiausiai, žvelgdamas į savo nueitą kelią, pašnekovas pabrėžia vieną svarbiausių pamokų – nuolatinį judėjimą į priekį.
„Net jei sprendimai ir būna klaidingi, svarbiausia – nesustoti. Klaidos ir nesėkmės yra proceso dalis, o gebėjimas iš jų mokytis ir judėti pirmyn lemia galutinį rezultatą“, – sako R. Dargis.