40-metį švenčianti grupė „Metallica“ įkvėpė R. Semeniuką įrašyti „The Unforgiven“ akustinę versiją

„Esu didelis grupės „Metallica“ gerbėjas. Klausau šios grupės jau trisdešimt metų. Ji manęs neapleidžia, o jeigu ir padarau pertrauką, vistiek jie sugrįžta ir džiugina toliau. Nemanau, kad šis magiškas ryšys kada pasibaigs. Nepraleidžiu progos nuvykti į jų koncertus ar įsigyti albumų. Tai labai keistas dalykas, kai muzikos grupė gali daryti tokį didelį poveikį žmogui, jo gyvenimo būdui, pasaulėžiūrai ar netgi profesijos pasirinkimui.

Man jau taip atsitiko, kad būdamas paauglys pradėjau intensyviai klausytis šios grupės ir po truputį įsisvajojau, jog norėčiau tapti gitaristu. Visos kambario sienos iškabintos grupės plakatais, vokalisto ir gitaristo Jameso Hetfieldo neužmirštama poza su gitara rankose ir įtaiga man padarė milžinišką poveikį. Norėjau būti kaip tas bičas iš plakato. Mokiausi kiekvienos jų dainos. Išmokau kone visas gitaros partijas nuo „Kill ‘Em All“ iki „Reload“ albumų. Šis kolektyvas buvo pirmasis mano gitaros mokytojas.

Šiemet legendinė grupė „Metallica“ švenčia keturiasdešimtąjį gimtadienį. Kaip grupei tai išties daug reiškia. Džiugina, kad jie dar daug parako turi. Šiuo vaizdo klipu, norėjosi grupei atsidėkoti už jų negęstančią energiją ir neaprėpiamą poveikį visų mūsų gyvenimams.

Pasirinkau gal kiek netradicinį variantą įamžinti jų kūrybą. Tačiau eksperimentas su klasikine gitara, manau, visai pavyko, o kur dar Sigitos balsas! Daina „The Unforgiven“ iš jų 1991 metų, turbūt kiečiausio albumo – „Black Album“.

Tie, kas nėra girdėję šio kūrinio, galbūt nenustebs, nes klasikine gitara atlikta baladė yra įprastas skambesys, tačiau grupės gerbėjams, tai tikrai bus staigmena. Manau, „Metallica“ abejingų niekada nepalieka. Gero klausymo, bičiuliai!“ – sako Robertas.

„Aš, tiesą sakant, niekada nebuvau Metallicos gerbėja, man tie vyrukai atrodė per saldūs savo grupės pavadinimui. Tačiau klausytis Metallicos yra viena, o perdainuoti jų dainą – visai kas kita ir šita Roberto idėja man labai patiko. Prisipažinsiu lengva nebuvo, nes tonacija man visiškai netinkama, ji yra vyriška ir be to, versija akustinė kurioje nėra būgnų ir bosinės gitaros palaikymo.

Ilgokai jaukinausi šitą versiją kol pavyko atsiriboti nuo pilnos, sunkios originalo aranžuotės, kuri nuo vaikystės įaugusi į kraują. Manau tą padaryti bus nelengva ir kai kuriems klausytojams. Padainuoti duetu buvo tikrai gera mintis. Aš džiaugiuosi Robertu, kuris kasdien auga kaip vokalistas, nes dainuoti ir groti „Unforgiven“ yra tikrai didelis iššūkis.“ – pasakoja Sigita.

„Metallica“ „The Unforgiven“ naują aranžuotę atlieka Robertas Semeniukas ir Sigita Jonynaitė, vaizdo klipą nufilmavo dueto geras bičiulis Justinas Šeibokas.