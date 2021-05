Nors žaibiškai it virusas paplitęs jų hitas „Discoteque“, regis, jau užkariavo Europos klausytojų širdis, tačiau kokių patarimų poproko grupei negaili ir ką prognozuoja Lietuvos scenos žvaigždės ir ekspertai?

Daugiausia patarti galėtų jau du kartus „Eurovizijos“ sceną spėjęs „pasimatuoti“ Donatas Montvydas.

Vienas ryškiausių šalies atlikėjų 2012 metais Azerbaidžane užėmė aukščiausią vietą po „LT United“ benefiso – 14-ąją. Po keturių metų ir vėl nusprendęs sugrįžti į „Euroviziją“, vykusią Stokholme, jis pateko į išsvajotąjį dešimtuką ir užėmė 9-ąją vietą.

„Kad pasitikėjimas būtų aukščiausiame lygyje“, – Lietuvos atstovams linkėjo D. Montvydas – „Labai juos palaikau ir linkiu didžiausios sėkmės laimėti.“

Sėkmė lietuvius tikrai turėtų lydėti „Eurovizijos“ pusfinalyje – „Betsafe“ ekspertai prognozuoja, kad poproko grupė turi net 93 proc. tikimybę patekti į „Ahoy“ arenoje vyksiantį finalą.

Tuo tarpu, „69 danguje“ grupės narė Nijolė Pareigytė ne tik linkėjo sėkmės, bet vylėsi, kad „The Roop“ įrodys Europai, kad lietuviai – itin išradingi ir kūrybingi: „Jie charizmatiški žmonės, daina puiki, labai džiaugiuosi jais. Tikiuosi, kad ir toliau garsins Lietuvos vardą.“

Atlikėja neslepia, kad visgi tikėtis pergalės šiais metais būtų sunku: „Labai linkiu „The Roop“ būti antriems. Būtų nerealu, jeigu užimtų pirmą vietą.“

Su tuo sutinka ir „Betsafe“ ekspertai, kurie prognozuoja, kad Lietuvos atstovai Roterdame turi tik 2,35 proc. tikimybę laimėti.

Sužavėjo šveicarai

Tuo tarpu, praėjusiais metais nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje tik per plauką „The Roop“ nusileidusi atlikėja Kristina Radžiukynaitė – Kayra tiki, kad poproko grupė gali nugalėti. Tačiau sumaišties į galutinius rezultatus gali įnešti komisijos balsai, kurie dažnai skiriasi nuo žiūrovų simpatijų: „Tikiu, kad „The Roop“ gali laimėti.

Tačiau, manau, yra maždaug 10 dainų, kurios gali laisvai pretenduoti į pergalę ir neaišku, kuri nugalės. Visiška nežinia, todėl bus labai įdomu stebėti finalą“

Pasiteiravus, kuri daina šiais metais sužavėjo labiausiai, K.Radžiukynaitė-Kayra negailėjo pagyrų Šveicarijos pasirodymui: „Kai kurie atlikėjai lūkesčius pateisino ir net viršijo. Kai kurie pasirodymai nuvylė, kuriems simpatizavau praėjusiais metais, pavyzdžiui, Islandijos ir Bulgarijos. Tuo tarpu, Šveicarija ir vėl pasirodė puikiai, jų pasirodymas – tikrai nerealus.“ Betsafe ekspertai prognozuoja, kad šveicarų atlikėjas turi 8,88 proc. tikimybę laimėti „Euroviziją“.

Lietuviai – fantastiškai ryškūs

„Eurovizijos“ ekspertas Justas Buivydas pritaria K.Radžiukynaitei-Kayrai, kad šių metų konkursas bus itin įdomus, o nugalėtoją gali lemti ir smulkios detalės.

„Šiais metais konkursas bus labai atviras, sunkiai prognozuojamas ir viskas priklausys kaip atlikėjams pavyks išpildyti sumanytus pasirodymus. Taip pat kaip atrodys bendras finalo kontekstas, kas po ko pasirodys ir netgi kokia bus tuo metu prie televizijos ekranų sėdinčių žmonių nuotaika. Įvairiais scenarijais ir su gerais pasirodymais matau bent 6-7 šalis, kurios galėtų parvežti trofėjų namo, tarp jų ir Lietuva. Bus beprotiškai įdomu!“ , – sakė J.Buivydas.

O kaip šių metų „Eurovizijos“ kontekste atrodys „The Roop“?

„Manau, kad jie yra fantastiškai ryškūs ir nusipelnė pergalės, o ar ją pasiekti pavyks priklausys nuo daugybės smulkmenų. Lietuvių susitelkimas ir palaikymas saviškiams yra nematyto lygio. Grupė nacionalinės atrankos finale surinko rekordinį balsų skaičių, o tai be jokios abejonės yra labai geri ženklai. Belieka tikėtis, kad pavyks išvengti netikėtumų, o Lietuva galės džiaugtis vienu geriausių pasiekimų šalies „Eurovizijos“ istorijoje“ , – įsitikinęs J.Buivydas.

„The Roop“ su daina „Discoteque“ pasirodys gegužės 18 dieną pirmajame pusfinalyje. Burtai lėmė, kad lietuviai į sceną žengs patys pirmieji.