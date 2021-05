Pristatė oficialią Europos futbolo čempionato dainą: patiks tiek Martino Garrixo, tiek „U2“ gerbėjams

Ją sukūrė tris kartus geriausiu pasaulio didžėjumi pripažintas olandų muzikos prodiuseris Martinas Garrixas kartu dviem muzikos ikonomis: roko grupės „U2“ vokalistu Bono ir gitaristu The Edge.

Šios dainos pasirodymas buvo gana netikėtas tiek Martino Garrixo, tiek „U2“ gerbėjams, nes gana ilgą laiką jiems pavyko šią naujieną išlaikyti paslaptyje.

Daina buvo pabaigta kurti dar pernai, prieš koronaviruso pandemijos pradžią.

O „We Are The People“ kūrybinis procesas Martino Garrixo studioje prasidėjo gerokai anksčiau – netgi prieš tris metus.

Netrukus olandų prodiuseriui kilo idėja į pagalbą pasikviesti „U2“ narius.

Martinas viename interviu pasakojo, kad negalėjo sulaikyti džiaugsmo, kai Bono jam atskambino pasitarti dėl dainos detalių.

Netrukus po to Bono parašė dainos „We Are The People“ žodžius, o The Edge papildė kūrinį pagrindinės gitaros skambesiu.

„Kurti muziką vienam didžiausių pasaulio sporto įvykių ir dar su Bono ir The Edge buvo nereali patirtis. Labai didžiuojuosi rezultatu ir tikrai jaudinuosi pagaliau galėdamas juo pasidalinti su visu pasauliu“, – premjeros išvakarėse kalbėjo olandų prodiuseris Martinas Garrixas.

Europos futbolo čempionatas vyks birželio 11– liepos 11 dienomis. Jį organizuoja 11 miestų: Londonas, Miunchenas, Roma, Baku, Sankt Peterburgas, Budapeštas, Bukareštas, Amsterdamas, Sevilija, Glazgas ir Kopenhaga.