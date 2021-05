Naujame KaYros dainos „Tu“ klipe – jos ir Justo Girdvainio sugrįžimas

„Visas albumas, o kartu su juo ir daina „Tu“ yra įkvėpta mano paauglystės išgyvenimų. Paauglystė man buvo labai svarbus gyvenimo laikotarpis. Ji mane įkvėpė kurti, ieškoti, norėti pažinti.

Tai yra laikotarpis kai esi pats drąsiausias, nebijai kažko prarasti, nebijai daryti klaidų, kas su amžium po truputėlį keičiasi ir tampi atsargesnis. Noriu dedikuoti savo albumą žmogaus gyvenimo periodui, kuomet neįsivaizduoji, kas tavęs laukia, nuoširdžiausiai mėgaujiesi gyvenimu, neturi daug atsakomybių ir susipažįsti su naujais jausmais, naujomis patirtimis.“

KaYra priduria, kad šalia viso paauglystės tyrumo, šis etapas tapo žingsniu į naują, neatrastą gyvenimo teritoriją: egzistencinių klausimų kėlimą, atsakymų, pritarimo ir pačios savęs paieškas, su pirma meile atsiradusį klausimą, kas iš viso yra meilė, pirmąsias baimes ir nusivylimą.

Šioms temoms bus skirti kiti albumo kūriniai – Kristina juokauja, kad jos EP albume yra sutalpinti visi paauglystės hormonai. Ne veltui „Tu“ klipo filmavimo lokacija tapo Leipalingio apylinkės, kuriose atlikėja leido paauglystę:

„Ši vieta man – valiūkiškumas, tikra paauglystė, kuomet nesuki galvos dėl nieko ir leidi romantiškas, smagias vasaros dienas bei naktis kartu su draugais ar mylimuoju. Tuo pačiu, lokacija labai simboliška, nes tai yra mano tėvų pažinties kraštas, jų meilės istorijos pradžia.

Mano galvoje susidėliojo asociacija, kad tokiam turiniui užfiksuoti reikalinga kamera, kuria mane, kaip savo meilės vaisių, vaikystėje filmuodavo tėvai“, – apie pasirinkimą naudoti seną tėčio „Panasonic“ kamerą komentuoja KaYra.

Atlikėja priduria, kad šiais laikais nemažai kūrėjų, naudodami profesionalią techniką, bando atkurti senos kameros perteikiamą vaizdą, bet ji tiki, kad jokia profesionali technika nesukurs tokio autentiško efekto ir jausmo, kokį galima pasiekti pasitelkus tėčio kamerą ir ne kartą vaikystės įvykiams įamžinti naudotas video kasetes.

Kristina priduria, kad jaukumo filmavimui suteikė ne tik nuo vaikystės lydėjusi kamera ar Dzūkijos apylinkės, bet ir tai, kad pirmą kartą klipo operatoriais tapo jos draugai:

„Ankstesni mano klipai buvo kurti filmavimo aikštelėse ir studijose, kur dirbdavo nemaža komanda, todėl „Tu“ filmavimas man buvo kitokia patirtis.

Tai, kad kamerą valdė mano draugai, sukūrė buitišką, bet be galo vieningą atmosferą, kuri nevertė skubėti. O geriausia buvo tai, kad filmavimas tapo labiau pramoga nei darbu. Manau, kad šį momentą pavyko užfiksuoti ir kamera. Džiaugiuosi, kad klipe atsispindi tokia natūraliai šilta emocija.“

KaYra sako, kad darbas su bičiuliais yra ir iššūkis, ir malonumas, bet didžiausias tokio pasirinkimo privalumas – gera nuotaika, atsipalaidavimas ir begalinis pasitikėjimas, kurį kuria žinojimas, kad kiekvienas komandos narys padarys viską, ką gali geriausiai, nes jam rūpi.

Vis tik ne tik draugai filmavimo metu rūpinosi KaYra, bet ir ji pasirūpino šiltu bičiulių priėmimu – Kristinos seneliai, gyvenantys Leipalingyje, filmavimo dienomis komandą vaišino pietumis, pasakojo krašto istorijas. Žinoma, seneliai nudžiugo tarp komandos narių pamatę KaYros šokių scenos partnerį Justą Girdvainį, su kuriuo atlikėja neseniai laimėjo televizijos projektą „Šok su žvaigžde“.

„Mes su Justu jau šokių projekte atradom labai stiprų tarpusavio ryšį ir bendraujam toliau. Man patinka, kad sutampa mūsų kūrybinės bangos ir šiame klipe aš pamačiau jį labai lengvai. Jau šokių projekto metu kalbėjomės, kad būtinai dar ką nors kartu sukursim. Tai yra vienas iš mūsų projektų, bet manau, kad žmonės pamatys ir daugiau mūsų šokių.

Galima sakyti, kad scenos partneriais tapome šokių projekte, bet po pusmečio, kupino šokių, ir toliau išlikome scenos partneriais ir artimais draugais“, – apie pasirinkimą dainos „Tu“ klipe įsiamžinti su J. Girdvainiu komentuoja atlikėja.

Romantiškiausia „Šok su žvaigžde“ pora praminti KaYra ir Justas dar projekto metu ne kartą sulaukė klausimų dėl judviejų santykių. Vis dėlto Kristina šį klausimą komentuoja trumpai:

„Klausimai, susiję su mūsų asmeniniu gyvenimu ir jo sprendimais labai išbalansuoja, nes siekiu, kad žiūrovai ir klausytojai pirmiausia vertintų mano kūrybą, klausytųsi mano muzikos.“

Justas pasakoja, kad yra tas KaYros gerbėjas, kuris visad susitelkia į jos kūrinius. „Tu“ nebuvo išimtis – ši daina jam paliko didelį įspūdį, tad vos išgirdęs Kristinos pasiūlymą filmuotis, nedvejodamas sutiko:

„Su Kristina visada lengva ir gera dirbti, todėl apsispręsti nebuvo sunku. Be to, „Tu“ yra be galo nostalgiška ir įsimenanti daina – paklausiau jos vos kelis kartus ir nuo tada ji sukasi mano galvoje“, – sako šokėjas.

Justas dalinasi, kad buvo įdomu įsikūnyti į KaYros tėvų istoriją ir lankyti vietas, kur jie leido pirmuosius savo pažinties metus, tačiau filmavimas atėmė ir nemažai jėgų – truko kelias dienas, per kurias aktoriai įvaizdį keitė net septynis kartus. Vis dėlto KaYros scenos partneris džiaugiasi, kad filmavimą lengvino puiki kompanija, o stilistiškai persikelti į 2000-uosius ir save pamatyti šiame amplua buvo itin smagu. Tiesa, Kristina įvaizdžiams skyrė itin daug dėmesio:

„Įvaizdžiai buvo labai svarbi klipo dalis. Norėjosi kuo tiksliau atkurti autentišką 1990-ųjų – 2000-ųjų laikotarpio charakterį. Su aprangomis labai padėjo Cosmos Shop parduotuvė ir mano draugas, stilistas Joringis Šatas.

Visas rūbų rinkimosi procesas buvo labai smagus, nes patarėja tapo ir mama, su kuria tariausi, ar tikrai atitiksime 2000-ųjų įvaizdį“, – dalinasi atlikėja ir priduria, kad šis aprangos stilius jai labai artimas kasdienybėje, tačiau sukurti dar ryškesni nei įprastai įvaizdžiai padėjo Kristinos ir Justo kuriamiems personažams nusikelti į 2000-uosius.

Nors KaYra teigia, kad ją įkvepia tėvų istorija, aprangos stilius ar iš gamtos gaunama energetika bei laisvės pojūtis, „Tu“ muzikos prodiuseris Faustas Venckus sako, kad tikroji inspiracija yra pati Kristina, savyje surinkusi daugybę itin skirtingų patirčių:

„KaYra – teatrališka ir kūrybinga atlikėja. Manau, kad jos skambesys atsiremia į tai, kad jos kūrybą įkvepia begalė skirtingų kūrėjų. Tai jaučiasi ir kuriant dainas. Sveikintinas toks drąsus požiūris į netradicinius sprendimus – tai visuomet priveda prie muzikos, kurią išgirdus norisi suklusti.“

Faustas dalinasi, kad darbas su KaYra ir paprastas, ir sudėtingas, nes ji aiškiai žino, ko siekia:

„Su Kristina susipažinome pradėję kartu kurti dainas naujam albumui. Manau, kad, nors neseniai susipažinome, labai lengvai susikalbame. Kristina turi akivaizdžią viziją kiekvienai dainai, o man belieka atrasti ją muzikiniuose garsuose. Kartais tai užtrunka, bet procesas – dalis viso kūrybinio smagumo“, – dalinasi muzikos prodiuseris, kurio ir KaYros dar vieną bendrą darbą bus galima išgirsti vasarą.