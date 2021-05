Nyderlanduose, Roterdamo mieste jau kelias savaites zuja konkurso dalyviai, gerbėjai bei žurnalistai.

Anot pastarųjų, nuspėti, kam šiemet atiteks nugalėtojo taurė, išties sudėtinga.

Kelerius metus iš eilės lažybininkų prognozės buvo lemtingos, o šiemet lažybininkų lentelėse favoritai keičiasi nuolatos.

Be to, šeštadienio finale išvysime tikrai nemažai itin stiprių „The Roop“ konkurentų.

Naujienų portalui lrytas.lt pavyko pakalbinti šalia „Ahoy“ arenos veikiančiame spaudos centre dirbančius žurnalistus.

Lietuvių pasirodymą žino visi, bet daugelis savo pirmąją vietą, vis dėlto, skiria kitoms valstybėms.

Pasak Ispanijos tarptautinės spaudos agentūros EFE žurnalisto Javiero Herrero, lietuvių daina „Discoteque“ didelio susidomėjimo sulaukė po pirmojo „Eurovizijos“ pusfinalio.

„Jeigu konkursą laimėtų Lietuva, man tai būtų didelis siurprizas.

Žinoma, tai yra įmanoma, bet manau, jog šių metų favoritai yra Italija ir Prancūzija“, – lrytas.lt nuomonę dėstė jis.

Italija ir Prancūzija sulaukė liaupsių ir iš italo „Eurovizijos“ tinklaraštininko Enrico Picciolo.

Visgi, vyras buvo kur kas optimistiškesnis lietuvių pergalės atžvilgiu.

„Manau, kad lietuvių šansai laimėti konkursą buvo geresni su daina „On Fire“.

Tikiuosi ir manau, jog „The Roop“ pateks į geriausiųjų dešimtuką“, – sakė jis.

Prancūzijos žurnalisto Alexandre le Quere nuomone, prancūzai savo laimėjimo konkurse atžvilgiu yra kuklesni.

„Prancūzai mano, kad problema, susijusi su Barbaros Pravi daina yra ta, jog ši yra atliekama prancūzų kalba.

Na, o apie lietuvių pasirodymą manau, jog jis yra labai geras“, – teigė vyras.

Danų žurnalistė Eva taip pat išreiškė palaikymą italų grupei „Måneskin“.

„Kai dalyvauju „Eurovizijoje“, galvoju, kokioje šalyje noriu kitąmet apsilankyti.

Pamenu, kai buvome Ukrainoje, buvo tikrai smagu.

Būsiu patenkinta, jeigu laimės tiek Ukraina, tiek Italija, tiek Islandija.

Apie „The Roop“ iki konkurso nežinojau nieko, bet man jų daina tikrai patinka“, – pasakojo žurnalistė.

Na, o radijo žurnalistė iš Italijos Gabriella Battiato lietuviams išreiškė ne tik didelį palaikymą, bet ir sugebėjo atkartoti legendinį Vaidoto Valiukevičiaus pirštų šokį!

„Aš tikiuos, kad Lietuva laimės.

Jie sulaukia labai daug dėmesio ir čia, spaudos centre.

Be to, jų pasirodymas yra tikrai energingas“, – sakė ji.