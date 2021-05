„Daddy Was A Milkman“ kalendorinę vasarą pasitinka su antra lietuviška daina

Šios dainos vaizdo buvo filmuojamas per tas tris karščiausias gegužės dienas Nidoje. „Tinginio vasara“ yra antrasis singlas iš šiuo metu įrašinėjamo „Daddy Was A Milkman“ lietuviškų dainų albumo, kurio gerbėjai gali tikėtis sulaukti šių metų pabaigoje.

„Taip skamba laisvė ir lengvumas. Būtent tokios – nesuvaržytos, šiltos ir nerūpestingos vasaros daugelis mūsų esame pasiilgę“, – sako Ignas Pociūnas, kurį šaltas ir lietingas pavasaris įkvėpė sukurti kažką itin šviesaus.

„Ieškojau visiškos laisvės – būsenos, kurią dažniausiai jaučiu Kuršių nerijoje. Nė sekundės neabejojau, kad šiai dainai vaizdo klipą filmuosime būtent ten“.

Atlikėjas teigia, kad būtų laimingas, jeigu ši daina klausytojams taptų artėjančios vasaros garso takeliu.

„Nida, kaip ir visa Neringa, yra didžiulis gaivaus oro gurkšnis. Myliu tą visiškai kitą pasaulį, kuris niekada nenuvilia ir yra nė kiek nepanašus į įprastą miesto rutiną“, – meilės vienai gražiausių Lietuvos vietų neslepia atlikėjas.

Prieš penkerius metus debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas – anšlaginiai koncertai. Pradedant 2016 m. vasarą vykusio debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, taip pat didžiausiose šalyje „Siemens“ ir „Žalgirio“ arenose.

Scenos naujoką puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus. 2018-ieji atlikėjui buvo ypatingai sėkmingi. Jis buvo pristytas rekordiniam „M.A.M.A.“ apdovanojimų skaičiui.

„Daddy Was A Milkman“ pretendavo laimėti net keturiose nominacijose – „Metų atlikėjo“, „Metų albumo“, „Metų koncertinio atlikėjo“ ir „Metų popmuzikos atlikėjo“. Ceremonijos metu Ignui Pociūnui buvo įteiktas svarbiausias titulas – „M.A.M.A.“ komisija jį išrinko „Metų atlikėju“.

„Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, rengiantis anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir „Arena Riga“ arenoje.

Atlikėją savo programose nori matyti daugelis didžiųjų mūsų regiono festivalių organizatorių. Jau kelis kartus „Daddy Was A Milkman“ grojo didžiausiame Baltijos šalių festivalyje „Positivus“. Puikiais jo pasirodymais mėgavosi didžiausio Lietuvos muzikos festivalio „Granatos Live“ publika.

Prieš trejus metus „Daddy Was A Milkman“ išleido dvigubą studijinį albumą „Intimate Us“. Lietuvoje ir Latvijoje specialiuose renginiuose pristatytas darbas tapo puikia dovana muzikos išsiilgusiems gerbėjams.

„Daddy Was A Milkman“ – „Tinginio vasara“: