„Untold City“ kviečia į išskirtinius renginius po atviru dangumi

Trečius metus skaičiuojantis renginys žiūrovams šiemet pristato Rolando Kazlo spektaklio „Pasivaikščiojimas“ premjerą, Marijono Mikutavičiaus vienintelį vasaros koncertą sostinėje, Ievos Narkutės naują koncertinę programą „8 jos veidai“ ir „Queen show“ su Jeronimu Miliumi.

M.Mikutavičius – vienintelis sostinėje vasaros šou

Rugpjūčio 25 d. Vilniaus universiteto didžiajame kieme M.Mikutavičius pristatys rinktinių dainų programą, kurioje skambės ir garsiausi hitai, ir naujausi kūriniai.

„Tai bus kiek ramesnis pasirodymas, nei įprasti mano roko koncertai. Vietoj elektrinės gitaros skambės akustinė, bus mažiau džergžgesio. Švaresnis gitaros skambesys ir daugiau dainavimo su mažiau rėkavimo – toks gana subtilus skirtumas“, – apie būsimą koncertą sako Marijonas.

Dainininkas mano, kad toks skambesys daug labiau tinka istorinei Vilniaus universiteto kiemo erdvei. „Klausytis muzikos tokioje nostalgiškoje vietoje – didelis privalumas“, – sako jis.

Dainininko koncertas festivalyje „Untold City“ bus pirmas viešas pasirodymas, o labai ilgos pertraukos.

R.Kazlas – pasivaikščioti po „Pasivaikščiojimą“

Rugpjūčio 24 d. festivalis „Untold City“, VU didžiajame kieme, žiūrovus kviečia į R.Kazlo spektaklio „Pasivaikščiojimas“, premjerą. Spektaklis sukurtas pagal to paties pavadinimo Roberto Walserio apsakymą.

„Eureka! Radau! Štai autorius tikrai vertas dėmesio ir didžiausios pagarbos! – tokia buvo mano pirmoji reakcija susipažinus su Robertu Walseriu, šiuo išskirtinio talento ir nepaprasto likimo šveicarų rašytoju. O perskaitęs jo „Pasivaikščiojimą“, kurį puikiai į lietuvių kalbą išvertė Rūta Jonynaitė, supratau, jog tai tikras lobis ir dovana teatro scenai, aktoriams bei žiūrovams“, – sako R.Kazlas.

„Pasivaikščiojimo“ inscenizacijos autorius, režisierius ir vaikštinėtojas – R.Kazlas. Dar du vaikštinėtojai – Audronis Rūkas ir Dainius Tarutis. Scenografė ir kostiumų dailininkė – Elvita Brazdylytė. Šviesų dailininkas – Andrius Stasiulis.

I.Narkutė – kiek veidų mes turim?

I.Narkutė rugpjūčio 19 d., „Vasaros terasoje“, drauge su muzikantų grupe pristatys specialiai festivaliui parengtą naują koncertinę programą „8 jos veidai“.

Programos idėją dainininkei pakišo vieno psichologo pasakyta mintis: kai susitinka du žmonės, iš tikrųjų susitinka šeši. Kiekviename mūsų yra tas, kokiu save laikome, kokiu mus mato kitas ir kas esame iš tikrųjų.

„Padalinsiu patarimų, kaip elgtis ir nesielgti su vienu ar kitu veidu“, – šypteli dainininkė, kurios programas publika pamėgo ne tik dėl dainų, bet ir dėl tarp jų su subtiliu humoru išsakomų minčių ir įžvalgų.

„Queen Show“ – publika pasiilgo roko

Rugpjūčio 18 d. festivalyje „Untold City“ garsiai ir galingai skambės „Queen Show“. Roko laisvė, energija ir šėlsmas – būtent to per pastaruosius metus ypač pasiilgo publika.

„Rokas – stilius, kurį myliu. Atlikti Freddie Mercury dainas, man didelė garbė! Aš pats esu visiškai išprotėjęs jo fanas!“ – sako J.Milius.

Klausytojų laukia pusantros valandos žinomiausių „Queen“ hitų: „Bohemian Rhapsody“, „Radio Ga Ga“, „We Are the Champions“, „The Show Must Go On“, „We Will Rock You“ „I Want To Break Free“, „Don‘t Stop Me Now“, „Somebody To Love“ ir kiti.