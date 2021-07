Pačioje Klaipėdos senamiesčio širdyje, parko estradoje prie koncertų salės, Šaulių g. 36, rugpjūčio 1 dieną startuos pirmasis miesto festivalis „Parkas LIVE Klaipėda“, kuris per daugiau nei dvi savaites pasiūlys įspūdingą skaičių įvairių renginių. Čia savo koncertus surengs tokie atlikėjai ir grupės kaip Inga Jankauskaitės, jautì, Alina Orlova, Saulės kliošas, Jazzu, Gabrielė Vilkickytė, The Roop, Sisters On Wire, Jurijus Veklenko, Vidas Bareikis. Taip pat įvyks du teminiai filmų vakarai, kurių metu bus pristatyti filmai „Frida. Viva la Vida“ bei „Dylerė“.

Čia du pirmadienius įvykis ir nemokami renginiai – „Sidabrinės gervės“ naktys, kurių metu bus pristatyti bei parodyti nacionalinių kino apdovanojimų filmai nominantai bei laimėtojai. Vieną iš renginių organizatoriai vis dar laiko paslaptyje, tačiau žada, kad jau artimiausiomis dienomis jis bus pristatytas.

„Labai džiaugiamės, kad debiutuojant su naujuoju festivalius sulaukiame didžiulio palaikymo ir susidomėjimo. Tiesa, turime atkreipti ir būsimų lankytojų dėmesį – bilietų kiekis į kiekvieną renginį ribotas, tad raginame nelaukti ir jais pasirūpinti iš anksto. Net neabejojame, kad rugpjūčio mėnesį Klaipėdoje bus nemažai kokybiško kultūrinio turinio ir visi kartu galėsime parke praleisti gražiausius rugpjūčio vakarus kartu“, – kviesdami į festivalį, pasakoja organizatoriai.

Organizatoriai teigia, kad festivalio teritorija – parkas, vakarais nušvis tūkstančiais lempučių, o čia lankytojai galės surengti piknikus su vietoje įsigytais gėrimais ar maistu. Pasak organizatorių, pagrindinis tikslas – parko estradą prie Klaipėdos koncertų salės, paversti erdve, iš kurios nesinorėtų išeiti, o įvykę renginiai taptų įsimintiniausiais šią vasarą.

„Kurdami festivalio konceptą puikiai žinojome, ką reiškia būti pavargus nuo karantinų ar nežinomybės, todėl į tai sudėjome viską, kas kelia geras emocijas ir išlieka atmintyje.

Tikimės, kad kiekvienas vakaras, nepriklausomai ar tai koncertas, ar kino vakaras – būtų pats geriausias“, – atvirauja „Parkas LIVE Klaipėda“ organizatoriai.

Jau rugpjūčio 1 – ąją įvyks festivalio atidarymas, kurio metu viena ryškiausių pastarojo meto Lietuvos atlikėjų I. Jankauskaitė surengs vienintelį šios vasaros koncertą uostamiestyje.