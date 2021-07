 Lietuvoje koncertuosianti grupė „Sparks“ sulaukė sėkmės Kanų kino festivalyje.

Dueto „Sparks“ nariai Ronas ir Russelas Maelai Kanuose, Prancūzijoje praleido dvi pastarąsias savaites, per kurias ne tik dalyvavo festivalio atidaryme, spaudos konferencijose, surengė galybę interviu, bet ir atsiėmė du Kanų apdovanojimus.

„Ką galime pasakyti? Ne tik turėjome garbės Leo Carax vardu atsiimti prestižinį Kanų festivalio geriausio režisieriaus apdovanojimą, kurio jis visiškai nusipelnė, tačiau esame priblokšti gavę ir Kanų garso takelio apdovanojimą už „Anetę“. Tiesiog nuostabu!“, — atsitokėti negalėjo muzikantai.

Kino kritikas Edvinas Pukšta „Anetę“, kurioje pagrindinius vaidmenis atlieka aktoriai Adamas Driveris ir Marion Cotillard, pamatė būtent Kanuose ir šį filmą apibūdina kaip „tokį, kurį verta ir būtina žiūrėti kino teatre“. Pasak jo, tai — įspūdingas reginys, nors pačią istoriją būtų galima papasakoti ir greičiau. Filme keliuose epizoduose galima išvysti ir „Sparks“ narius

Šio filmo garso takelis jau išleistas skaitmeninėse muzikos platformose, kompaktine ir vinilo plokštelėmis. Kino kritikas nenustebtų, jei šio garso takelio kūriniai, tokie kaip filmą ir albumą pradedantis „So May We Start“, atsidurtų grupės koncertų repertuare.

Beje, šių metų pradžioje kitame populiariame kino festivalyje „Sundance“ JAV įvyko Edgaro Wrighto režisuoto dokumentinio filmo apie grupę „Sparks“ — „The Sparks Brothers“ — premjera. Ši juosta jau pasirodė Šiaurės Amerikos kino teatruose. Tuo tarpu „Anetė“ jau išleista Prancūzijos kino teatruose. „Sparks“ koncerto Vilniuje rengėjai neabejoja, kad iki grupės pasirodymo gegužę Vilniuje abi juostos pasieks ir Lietuvos žiūrovus.

Per savo muzikinę karjerą ši įdomi, kūrybinga, provokuojanti, neretai ekscentriška grupė padarė įtakos tokiems atlikėjams, kaip „Depeche Mode“, „Pet Shop Boys“, „Erasure“, „New Order“, „Faith No More“, „Franz Ferdinand“, Andrius Mamontovas, Igoris Kofas ir kitiems.

Iš viso per penkis dešimtmečius trunkančią karjerą „sparksai“ išleido 25 studijinius albumus (paskutinysis iš jų — „Anetės“ garso takelis) ir yra geriausiai žinomi iš dainų „This Town Ain't Big Enough for Both of Us“, „When Do I Get to Sing 'My Way’“, „The Number One Song in Heaven“, „Never Turn Your Back on Mother Earth“, „When I’m with You“, „Amateur Hour“ ir kitų.

Naujausi dueto albumai „Hippopotamus“ (2017) ir „A Steady Drip, Drip, Drip“ (2020) grąžino grupę į populiariausių Jungtinės Karalystės albumų dešimtuką. Pristatydama savo albumą „A Steady Drip, Drip, Drip“ grupė kitais metais koncertuodama Europoje gegužės 7-ą aplankys ir Vilnių, kur pasirodys koncertų salėje „Compensa“.