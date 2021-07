Po ilgos pertraukos „Daddy Was A Milkman“ surengė koncertą Trakuose

Renginių išsiilgusius žiūrovus atlikėjas „Daddy Was A Milkman“ kviečia susitikti išskirtiniuose vasaros koncertuose: rugpjūčio 1 d. „Monte Pacis“ komplekse Pažaislio vienuolyje ir rugpjūčio 21 d. Palangos koncertų salėje.

„Kiekvienas veidas, kiekviena šypsena ir užmerktos akys šitam koncerte man buvo didžiausia įmanoma dovana“, – sako Ignas Pociūnas.

„Vėl būti kartu su klausytojais ir suprasti, kad vieni kitų pasiilgom lygiai tiek pat, yra velniškai gera. Kita stotelė – jau tradicija tapęs koncertas Pažaislyje, o ten sugrosim nebe dvi, o tris naujas lietuviškas dainas“. Intensyviai koncertui Trakų pilyje besiruošęs „Daddy Was A Milkman“ prieš koncertą sakė, kad skambėjusias dainas atrinko itin kruopščiai.

„Sekmadieniui rinkausi dainas, kurios man pasirodė tinkamiausios pirmam susitikimui po tokios ilgos pertraukos“, – sakė atlikėjas.

„Ko tikėtis? Tamsos ir šviesos vienam vakare. Ir toliau noriu, kad atėję žmonės kelioms valandoms užsimirštų, pasiduotų jausmui ir muzikai. Neabejoju, kad tokioje ypatingoje vietoje kaip Trakų pilis, vieni kitiems vėl sukursime didelę šventę.“

Apie „Daddy Was A Milkman“ Prieš penkerius metus debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas – anšlaginiai koncertai. Pradedant 2016 m. vasarą vykusio debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, taip pat didžiausiose šalyje „Siemens“ ir „Žalgirio“ arenose.

Scenos naujoką puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus. 2018-ieji atlikėjui buvo ypatingai sėkmingi. Jis buvo pristytas rekordiniam „M.A.M.A.“ apdovanojimų skaičiui. „Daddy Was A Milkman“ pretendavo laimėti net keturiose nominacijose – „Metų atlikėjo“, „Metų albumo“, „Metų koncertinio atlikėjo“ ir „Metų popmuzikos atlikėjo“.

Ceremonijos metu Ignui Pociūnui buvo įteiktas svarbiausias titulas – „M.A.M.A.“ komisija jį išrinko „Metų atlikėju“. „Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, rengiantis anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir „Arena Riga“ arenoje.

Atlikėją savo programose nori matyti daugelis didžiųjų mūsų regiono festivalių organizatorių. Jau kelis kartus „Daddy Was A Milkman“ grojo didžiausiame Baltijos šalių festivalyje „Positivus“. Puikiais jo pasirodymais mėgavosi didžiausio Lietuvos muzikos festivalio „Granatos Live“ publika. Prieš trejus metus „Daddy Was A Milkman“ išleido dvigubą studijinį albumą „Intimate Us“. Lietuvoje ir Latvijoje specialiuose renginiuose pristatytas darbas tapo puikia dovana muzikos išsiilgusiems gerbėjams.