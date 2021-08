Intriguojantys faktai apie „Queen“, kurių nežinojote

„Queen“ milijonai ir jų turėtojai

Trys gyvi „Queen“ nariai šiandien yra turtingesni nei Anglijos karalienė. Briano May, Rogerio Tayloro ir Johno Deacono turtas prieš kelis metus įvertintas 445 milijonais svarų. Tais pačiais metais Anglijos karalienės turtas buvo įvertintas 370 mln. svarų. (Tiesa, į karalienės turtą nėra įskaičiuojamas monarchų šeimos valdomas nekilnojamas turtas ir karališkoji meno vertybių kolekcija.)

Freddie sesuo Kashmira Cooke, kuriai šiuo metu yra 69-eri yra vienintelė gyva F. Mercury šeimos narė. Dainininko tėtis mirė 2003, o mama – 2016 metais. Apie Kashmiros gyvenimą žinoma nedaug. Ji išsiskyrusi, turi sūnų ir dukrą. Nėra viešai skelbiama, koks jos iš „Queen“ autorių teisių gaunamas uždarbis. Kashmirai priklauso apie 25 proc. F. Mercury vardu gaunamų autorinių teisių pajamų.

Pagrindinė F. Mercury turto paveldėtoja yra buvusi jo mergina ir patikėtinė Mary Austin. Jis paliko jai namą, 50 proc. pajamų už ateities autorių teises ir daugumą savo brangių daiktų. Šiandien Mary yra 71-eri. Po Freddie tėvų mirties jos turima autorių teisų dalis išaugo iki 75 proc. Ji vis dar gyvena buvusiame Freddie name Londone. Sunku įsivaizduoti, kiek šiandien gali būti vertas Mary turtas ir kiek ji uždirbo iš autorių teisių, tačiau neoficialiai sakoma, kad vien už filmo „Bohemian Rhapsody“ autorių teises ji galėjo gauti apie 75 mln. dolerių.

„Queen“ tribute: pasaulyje ir Lietuvoje

Pajamos iš autorių teisų šiandien vienas pagrindinių gyvų „Queen“ narių ir F. Mercury paveldėtojų pajamų šaltinių. Autorinis mokestis skaičiuojamas ne tik nuo filmų, perklausų, peržiūrų, suvenyrų. Dalis susikaupia ir iš visame pasaulyje populiarių tribute grupių atliekančių „Queen“ dainas, koncertų. Ir ta dalis nėra maža, nes kai kurios tribute grupės gali pasigirti didesniu populiarumu nei dabartinė „Queen“, kuri teoriškai yra tebegyvuojanti ir rengianti pasirodymus.

„One Night of Queen“ yra pati žinomiausia „Queen“ tribute grupė pasaulyje. Ji užima garbingą antrą vietą pačių geriausių pasaulio tribute grupių dešimtuke. Nors trys gyvi „Queen“ nariai ir rengia koncertus su vokalistu Adamu Lambertu priešakyje, tačiau tikrieji grupės gerbėjai Anglijoje mieliau renkasi „One Night of Queen“ pasirodymą, kuris, jų nuomone, labiau atspindi F.Mercury dvasią.

Lietuvoje grupės „Queen“ populiariausių dainų koncertas vadinasi „Queen Show“. Jo vokalistas – Jeronimas Milius, akompanuoja gitaros virtuozas Tomas Varnagiris, bosine gitara groja Martynas Garbačas, klavišiniais – Vytis Smolskas, būgnais – Jonas Lengvinas, pritaria Kristinos Žaldokaitės vadovaujamas choras „Vilnius Voices“.

Pusantros valandos trukmės audringame šou nuskamba visos populiariausios grupės dainos: „Bohemian Rhapsody“, „Radio Ga Ga“, „We Are the Champions“, „The Show Must Go On“, „We Will Rock You“ „I Want To Break Free“, „Don‘t Stop Me Now“, „Somebody To Love“ ir kiti.

Artimiausias „Queen Show“ vyks festivalyje „Untold City“, Vilniuje, „Vasaros terasoje“ rugpjūčio 18 d.

Muziką kuria žmonės

Šiemet festivalis „Untold City“ vyksta su šūkiu „Muziką kuria žmonės“. Jis skirtas atkreipti dėmesį į autorių teises ir parodyti, kad už kiekvienos dainos slepiasi jos muzikos ir teksto autorius. Autorius – ne abstrakti sąvoka. Tai realus žmogus įdėjęs daug talento, fantazijos, laiko, jėgų ir širdies, kad gimtų kūrinys.

„Muziką kuria žmonės“ turi tikslą supažindinti žiūrovus, su konkrečias žmonėmis, kuriems priklauso vieno ar kito kūrinio autorių teisės. Šio straipsnio pradžioje pasakojame apie tuos, kuriems šiandien priklauso roko legendos „Queen“ autorių teisės.

Vilniuje vyksiantis „Queen Show“ per autorių teisių agentūrą LATGA susimoka jiems autorinį mokestį už tai, kad susirinkusieji „Vasaros terasoje“ galėtų mėgautis garsiausiomis „Queen“ dainomis, kurias galingai ir ekspresyviai atlieka Jeronimas Milius.

Pribloškianti „Queen“ statistika

Panašu, kad honorarai už autorių teises tik gausės, nes „Queen“ populiarumas metams bėgant auga. Turėdama 35.65 milijonų sekėjų ji užima 11 vietą pasaulinėje muzikos platformoje „Spotify“. Būtina pabrėžti, kad šiame dvidešimtuke, „Queen“ yra vienintelė grupė, kurios visos dainos įrašytos dar paėjusiame amžiuje. Daugiau sekėjų nei „Queen“ turi tik aktyviai naujus hitus leidžiančios žvaigždės: Ed Sheeran, Ariana Grande, Drake, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem, Rihanna Taylor Swift, BTS ir Bad Bunny.

Per mėnesį „Spotify“ platformoje „Queen“ kūriniai perklausomi 37.6 mln. kartų ir tai leidžia jai būti 38-aja klausomiausia pasaulio grupe. Pagal perklausas ji lenkia Kanye West (35.8 mln), Beyoncé (32.6 mln), „The Beatles“ (24.3mln.) ir Jay-Z (21.6 mln.).

Svetainėje „Youtube“ daugiausia perklausų iš visų „Queen“ kūrinių turi „Bohemian Rhapsody“. Prieš 14 metų į svetainę įkeltas dainos vaizdo klipas šiandien turi apie 1 milijardą 400 milijonų peržiūrų. Jis taip pat žurnalo „Rolling Stones“ yra įtrauktas į visų laikų geriausių muzikos klipų šimtuką.