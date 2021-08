„Mums labai malonu šiandien čia būti su jumis – ištikimiausiais „Queen“ gerbėjais. Ši muzika turi magijos, ji nesensta ir joje daug širdies. Atiduokime pagarbą vienai geriausi visų laikų grupių“, – koncertą pakiliai su daina „One Vision“ pradėjo J.Milius.

„Queen“ dainos turi nepaneigiamos galios, ir tuo buvo galima greitai įsitikinti.

Jau per antrąjį kūrinį „We Will Rock You“ jaukiai prie staliukų susėdę žmonės kilo šokti.

J.Milius išsyk sugriebė publikos pulsą ir nebeleido atsipalaiduoti.

Per „I Want To Break Free“ jis be įtampos demonstravo išskirtines ir plačias savo vokalo galimybes.

Buvo galima aiškiai suprasti, kad jos vertos sudėtingų ir dažnam neišdainuojamų Freddie Mercury kūrinių.

„Labai tikiuosi, kad čia yra tų, kurie atrado savo savo meilę. Ir dar tikiuosi, kad tos meilės nebus per daug ir ji jūsų nenužudys“, – pristatydamas „Too Much Love Will Kill You“ sakė J.Milius.

Vienas garsus „Queen“ kūrinys keitė kitą. Nuskambėjo „Don’t Stop Me Now“ ir „Who Wants To Live Forever“.

„Iš tiesų, buvo kančia atrinkti dainas programai, nes jų tiek daug gerų su labai gilia gražia prasme“, – prisipažino J.Milius.

Daug aplodismentų sulaukė nedažnai „Queen“ tributuose atliekama lėta ir jausminga daina „Love Of My Life“, kurią J.Milius sudainavo pritariant tik T. Varnagirio akustinei gitarai.

„Sakoma, „Queen“ savo gyvuose pasirodymuose vienoje šio kūrinio vietoje naudodavo fonogramą, bet mes ant scenos turime „Vilnius Voices“ ir mums fonogramos neprireiks“, – greičiausiai turėdamas omenyje itin aukštas ir operines moteriškų partijų natas „Bohemian Rhapsody“ pristatė J.Milius.

Visi žino, kad tai ne tik populiariausias, bet ir vokališkai sudėtingiausias „Queen“ kūrinys.

Tiek J.Miliaus, tiek „Vilnius Voices“ garbei reikėtų pasakyti, kad daina, su kuria dažnai sudega bent kiek mažiau profesionalūs vokalistai, suskambo puikiai.

Po „Bohemian Rhapsody“ atėjo laikas „Crazy Little Thing Called Love“, „Radio Ga Ga“, „Somebody To Love“. Bet tai dar nebuvo pabaiga.

Suskambus „The Show Must Go On“, per visą „Vasaros terasą“ nusirito pasitenkinimo banga.

„Queen Show“ pasirodymą užbaigė „We Are The Champions“ ir tapo aišku, kad reikėtų labai gerai paieškoti, kas Lietuvoje F. Mercury kūrinius galėtų atlikti geriau nei J.Milius.

„Queen Show“ sudėtis: vokalistas – J.Milius, gitara – Tomas Varnagiris, bosinė gitara – Martynas Garbačas, klavišiniai – Vytis Smolskas, būgnai – Jonas Lengvinas, pritaria Kristinos Žaldokaitės vadovaujamas choras „Vilnius Voices“.

Šiemet festivalis „Untold City“ vyksta su šūkiu „Muziką kuria žmonės“. Jis skirtas atkreipti dėmesį į autorių teises ir parodyti, kad už kiekvienos dainos slepiasi jos muzikos ir teksto autorius.

„Muziką kuria žmonės“ turi tikslą supažindinti žiūrovus, su konkrečias žmonėmis, kuriems priklauso vieno ar kito kūrinio autorių teisės.

„Queen“ autorių teisės priklauso gyviems grupės nariams: Brianui May, Rogeriui Taylorui ir Johnui Deaconui.

F.Mercury autorines teises dalijasi jo paveldėtojos – buvusi dainininko mergina Mary Austin (75 proc.) ir jo sesuo Kashmira Cooke (25 proc.).

Socialinę akciją „Muziką kuria žmonės“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Festivalyje „Untold City“ žiūrovų dar laukia: rugpjūčio 19 d. Ievos Narkutės koncertas „Vasaros terasoje“, 24 d. – Rolando Kazlo spektaklio „Pasivaikščiojimas“ premjera VU didžiajame kieme ir 25 d. – Marijono Mikutavičiaus koncertas VU didžiajame kieme.