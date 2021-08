„M.A.M.A. vasara“ organizatoriai atskleidė, kaip atrodys šį šeštadienį vyksiančio festivalio scena

„Pasiruošimas vyksta sklandžiai, visa didžiulė komanda dėlioja paskutinius taškus ir ruošiamės tam, ko laukėme visus metus – festivaliui „M.A.M.A. vasara“. Džiaugiamės, kad turėsime progą per vieną dieną išgirsti tiek daug skirtingų atlikėjų geriausius kūrinius. Tikrai nuoširdžiai džiaugiamės šių metų programa, o taip pat ir techninėmis galimybėmis, kurias suteiksime pasirodysiantiems atlikėjams“, – pasakoja organizatoriai.

Jau šį šeštadienį įvyksiančiame festivalyje pasirodys per 13 grupių ir atlikėjų, kurie pristatys naujausių ir geriausių savo kūrinių programas.

Tarp geriausių šalies atlikėjų scenoje pasirodys ir viena ryškiausių scenos atlikėjų – charizmatiškoji Jazzu.

„Širdyje labai gera, kad grįžta scenos, koncertai, menas ir kultūra. Pristatysime ir porą naujų dainų iš būsimojo albumo, kurį jau pradėjau įrašinėti. Būsime su visa grupe bei daugybe kitų atlikėjų, tad tai bus geriausias vasaros uždarymas. Labai laukiu šio gyvo mūsų susitikimo festivalyje!“, – apie šeštadienio pasirodymą atvirauja atlikėja Jazzu.

Festivalyje geltonąją diskoteką užkurs ir ryškiausiai pastaraisiais metais sužibėjusi grupė „The Roop“, kuri ruošia įsimintiną pasirodymą.

„Džiaugiamės, kad galėsime pasirodyti šioje unikalioje vietoje. Dar kartą padėkosime net už keturias muzikos apdovanojimų „M.A.M.A.“ statulėles bei surengti tikrą diskoteką, kurioje visi pasijustų on fire!“, – tikino grupės The Roop lyderis Vaidotas Valiukevičius.

Kauno rajone, Raudondvaryje įvyksiančiam festivaliui techninė komanda ruošia sceną, kuri ne tik suteiks galimybę atlikėjams jaustis laisvai, bet ir sukurs įspūdingą vaizdą. Be to, rugpjūčio 28 d. įvyksiančiame renginyje techninės komandos laukia įtempta diena – vos per keletą minučių techniniai scenos darbuotojai turės adaptuoti sceną pagal kiekvieno atlikėjo ir grupės reikalavimus.

Jau rytoj organizatoriai paskelbs ir visų pasirodysiančių atlikėjų eiliškumą bei pasirodymų laikus. Primename, kad „M.A.M.A. vasara festivalyje 2021“ savo pasirodymus surengs Justinas Jarutis, Jazzu, Vaidas Baumila, G&G Sindikatas, Vidas Bareikis, Jovani, Jessica Shy, Flying Saucer Gang, The Roop, Gabrielė Vilkickytė, Omerta, Ironvytas, jautì. Bilietus į festivalį platina Bilietai.lt.