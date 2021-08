„Colours of Bubbles“ Palangoje pradėjo turą: „Kartais negali net pasvajoti apie tai, ką susapnuoji!“

Jau šiandien grupė pratęs koncertų turą sostinėje, kur su orkestru surengs pasirodymą Vilniaus paveikslų galerijos kieme, o kitą savaitę, rugsėjo 4 dieną, grupė su orkestru koncertuos gimtajame mieste Šiauliuose.

Palangoje surengusi pirmąjį gyvą pasirodymą su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru po trejų metų pertraukos grupė darsyk vienareikšmiškai įrodė, kad Lietuvoje rokas ir klasikinė muzika papildo viena kitą ir kartu skamba dar stipriau ir muzikaliau.

Naujomis dainų interpretacijomis „Colours of Bubbles“ pasakojo istorijas iš visų trijų grupės albumų, o charizmatiškas vokalistas Julijus Aleksovas scenoje mėgavosi jungtine rokerių ir orkestro jėga. Grupė prisiminė savo muzikinį kelią, gyrė kartu koncertuojančius orkestro muzikantus, kviestinius atlikėjus Giedrių Naką, Kotryną Stasikėlę ir Rimantą Žaldoką bei dėkojo visiems žiūrovams, kad grupės svajonės pildosi.

„Su bernais pradėjom groti prie kokius šešiolika-septyniolika metų ir net negalėjom pasvajoti, kad koncertuosime kartu su orkestru“, – pasakojo Julijus Aleksovas. „Kai 2012 metai parašėm dainą „While Sleeping“ dar nedrįsom svajoti, kad grosim su orkestru, bet susapnavom tai. Pasirodo mūsų sapnas išsipildė ir išpranašavo šiuos koncertus!“

Stebint pasirodymą Palangoje, buvo akivaizdu, kad koncertų su orkestru grupė laukė labai seniai, tad žiūrovams su kaupu atidavė muzikinės energijos ir stiprių emocijų. „Untold Story: Chapter 2“ programa skambėjo dinamiškai, išnaudodama tiek roko, tiek ir klasikinės muzikos stiprybes, ir nei viena nauja „Colours of Bubbles“ dainų interpretacija neskambėjo vienodai.

Dvi valandas trukusį pasirodymą muzikantai pradėjo „Only God Forgives“ iš naujausio albumo „9 mm“ ir daina „Things You Need“ iš albumo „Inspired by a True Story“. Visgi orkestro vaidmuo šiame koncerte dar labiau išsigrynino su vėliau sekusiais kūriniais „Hiding“ ir „While Sleeping“.

Žadėję „Untold Story: Chapter 2“ pristatyti naujas rečiau skambančių grupės dainų versijas, muzikantai iš tiesų pristatė išskirtines jų interpretacijas. Jei pirmosios pasirodymo kompozicijos dar priminė rokerius „Colours of Bubbles“, tai toliau sekę kūriniai skambėjo šviežiai ir netikėtai.

Dramatišką „Hiding“ atlikimą sekė lyriška dainos „While Sleeping“ interpretacija, su itin gražia styginių dalimi. Svajingi styginių instrumentų garsai pavergė žiūrovus ir nukėlė juos į malonaus sapno euforiją, o jautriai dainai atvėrė naujas muzikines erdves. Toliau muzikantai pristatė savo naujausius kūrinius „Russian Roulette“ ir „Wind Rose“. Pastarąją dainą sukurti vokalistą įkvėpė jūra, o Palangoje skambėjusi jos versija su orkestru priminė galingą simfoninio roko atlikimą.

Koncertui įpusėjus, daina „Wall of Death“ nustebino instrumentine Šv. Kristoforo kamerinio orkestro muzikine įžanga, nuskambėjusia ypač didingai. Vieną svarbiausių grupės dainų „Truth or Dare“ – „Colours of Bubbles“ himną futbolui ir jaunystei – žiūrovai pasitiko palaikančiais plojimais, kurie ją lydėjo ir viso grojimo metu.

„Untold Story: Chapter 2“ pirmą kartą gyvai nuskambėjo ir orkestrinės dar dviejų dainų iš naujausio grupės albumo versijos. Tai viena populiariausių „9 mm“ dainų „To Jane“, kurią „Colours of Bubbles“ pristatė per karantiną nufilmavusi jai skirtą vaizdo klaipai kartu su namuose esančiais grupės gerbėjais, ir dramatiškas kūrinys „The Game We Lost“. Skambant šiam kūriniui orkestro muzikantai taip pat įsišėlo ir persiėmė grupės roko dvasia.

Vieną didžiausių grupės hitų „Home“ grupės vokalistas Julijus Aleksovas dedikavo Palangai, kuri, persikėlus čia gyventi, jam tapo antraisiais namais.

Viena gražiausių viso koncerto akimirkų tapo išskirtinis dainos „Storm“ atlikimas. Ypatingo grožio šiai jausmingai dainai suteikė ne tik Šv. Kristoforo kamerinio orkestro muzikantai, bet ir netikėtas grupės vokalisto Julijaus Aleksovo duetas su Kotryna Stasikėle. Abu vokalistai sukūrė ypač jautrią lyriškos dainos interpretaciją, kuri prikaustė žiūrovus bei buvo palydėta šūksniais „Bravo!“

Finalinėje koncerto dalyje su kūriniu „The Edge of the World“ kelios dešimtys ant scenos buvusių muzikantų tik patvirtino, kad daugiau nei metus trukęs pasiruošimas ir bendros repeticijos jiems leido puikiai muzikaliai vieniems kitus pažinti. Kūrinys „Ten Thousand Snowflakes“ vasaros pabaigoje vykusio koncerto metu tapo jautria vasaros palydėtuvių ir artėjančio šaltojo sezono preliudija.

Pristatydama savo didžiausią hitą „Flags“ grupė prisiminė daug žiniasklaidoje šiuo metu matomų karo, neapykantos ir kitokio blogio ženklų ir, pavadinusi šią dainą grupės manifestu laisvei, skyrė ją visiems žmonės, kurie nukentėjo ir tebekenčia nuo šio blogio.

Skambant dainai „Pheonix“ grupė atidavė duoklę rokui ir dar kartą padėkojo Šv. Kristoforo kameriniam orkestrui ir visiems prisidėjusiems prie atgimusio „Untold Story“ projekto, taip pat visiems klausytojams, kurie „Colours of Bubbles“ lydi ir palaiko jau daugiau nei 15 metų. Bisui sugrįžę muzikantai dar atliko vieną gražiausių paskutinio albumo „9 mm“ dainą „Memento“, o atlikėjus iš salės žiūrovai išlydėjo atsistoję, su ilgais plojimais ir padėkomis.