 Kai muzika jungia sielas: Didžėjus BeLeo ir atlikėja Keitė Arai pristato vasarišką dainą.  

Paauglės svajonė – taip būtų galima pavadinti atlikėjos bei laidos „KK2“ vedėjos Keitės Arai ir didžėjaus BeLeo pažintį. Kaip teigia mergina, būdama 18-os metų sukūrė savo pirmąją dainą, kuriai buvo lemta išvysti dienos šviesą: „Su Benediktu pirmą kartą susipažinau visai netiesiogiai. Mus supažindino bendras pažįstamas, – apie pirmąją pažintį su didžėjumi BeLeo pasakoja K. Arai. – 2018-ieji metai muzikos industrijoje man buvo lemtingi. Išleidau savo pirmąją dainą ir labai norėjau, kad ją pagrotų per radijo stotį. Kaip ir kiekvienas jaunas atlikėjas, turėjau svajonę, kad mane išgirstų visas pasaulis. BeLeo dėka taip ir nutiko. Tuo metu jis jau grojo radijo stoties „Power Hit Radio“ studijoje. Esu be galo dėkinga Benediktui, kad gavęs perklausai mano pirmąją dainą, jis patikėjo manimi ir leido išsipildyti paauglės svajonei“.

Tai, kad didžėjaus nuojauta neapgavo, liudija ir naujoji „Wish I Was There“ daina. Šį kartą žinomas didžėjus pasiūlė ne tik sugroti Keitės dainą, bet ir kurti kartu: „Galiu pasakyti, kad viskas prasidėjo nuo muzikos. Juk būtent ji ir jungia sielas, – pasakodamas apie dainos kūrybą šypsosi didžėjus. – Šiame kūrinyje norėjosi perteikti tą vasarišką laisvumą ir jaukias atostogų akimirkas. Laisvė, pozityvumas ir trykštanti energija – būtent tai jau anksčiau buvau pastebėjęs Keitės dainose. Gana seniai kirbėjo mintis kooperuotis su Keite bendrai kūrybai. Šis kūrinys jai ypač patiko, o ir vizijos dėl jo sutapo, tai beliko tik kiek pakoreguoti ir manau, kad gavosi gaivus, vasarą primenantis kūrinys.“

„Muzika mano gyvenime atsirado labai seniai. Galima sakyti, kad visada žinojau, jos eisiu šiuo keliu. Nesvarbu, ar ilgai ar trumpai, bet tai yra viena svarbiausių mano saviraiškos priemonių“, –apie muziką savo gyvenime pasakoja K. Arai. Ko gero, ne veltui paminėjęs muziką, kaip sielas jungiantį instrumentą, didžėjus BeLeo ir atrado sinergiją su jo kuriamo muzikos stiliaus propaguotoja Keite.

„Gyvenime turėjau daug įvykių, kurie mane emociškai veikė skirtingai. Visais etapais muzika mane guodė, gydė ir leido visą gyvenimą būti savimi, todėl nežadu jos išsižadėti, – apie ryšį su muzika pasakoja atlikėja ir laidos „KK2“ vedėja K. Arai. – O kaip pasiseks karjeros srityje bus matyti, ne man tai spręsti. Manau, kad būtent klausytojai turi įvertinti atlikėją. Dainavimas man kelia begalinį džiaugsmą, galima sakyti, kad tai – savotiška jausmų terapija. Būtent iš vidinio jausmo ir tuo metu vyravusių emocijų, žodis po žodžio, ir gimė dainos „Wish I Was There“ tekstas“.

Atviraudama apie santykį su muzika, Keitė Arai užsiminė, kad, ko gero, visi ženklai lėmė gimti šiai dainai, nes baigiant sudėlioti visą dainos žodžių ir muzikos struktūrą, atlikėja turėjo išvykti atostogų į šiltąją Graikiją. „Sutapimas! Arba lemtis. Kitaip to pavadinti negalėčiau, – juokiasi K. Arai. – Vos tik susidėliojome su BeLeo dainos rėmus, po kelių dienų turėjau išvažiuoti į šiluma ir laisvumu alsuojančias Graikijos salas. Kadangi ši daina labai vasariška, pagalvojome, kad galime jai suteikti kūną arba, kitaip tariant, įamžinti nuotaikingas kelionės akimirkas ir leisti klausytojui mėgautis ne tik daina, bet ir vasariškais vaizdais“.

Kaip teigė atlikėja, dainą bus galima išgirsti ne tik Youtube platformoje. Televizijos laidos „KK2“ žiūrovams puikiai atpažįstama Keitė Arai tikina, kad dainą bus galima išgirsti ir gyvai: „Net neabejoju, kad kartu su BeLeo šiam kūriniui skirsime dėmesio ir vasariškus prisiminimus per šią dainą dalysime gyvai. Tikiu, kad mus pavyks išgirsti ir per laidos filmavimus. Juk muzikos ir vasariškos gaivos niekada nebus per daug“, – šypsodamasi teigia K. Arai.