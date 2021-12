Atlikėja labai liūdi, nes šis koncertas buvo ilgai lauktas ir jam buvo daug ruoštasi. Projektas „Someone Like You – The Adele Songbook“ tikisi susitikti su savo žiūrovais pagerėjus pandeminei situacijai pasaulyje.

Užtat mūsų laukia išskirtinė galimybė stebuklingą Naujųjų metų vakarą praleisti kartu su Andriumi Mamontovu ir jo grupe! Atlikėjas maloniai sutiko pagelbėti organizatoriams ir surengti Naujametinį koncertą, kuriame skambės geriausi „Foje“ kūriniai ir žinomiausios A. Mamontovo dainos, kurių žodžius mokame mintinai, o jų prasmę jaučiame visa širdimi – tai „Laužo šviesa“, „Kitoks pasaulis“, „Geltona. Žalia. Raudona“, „Meilės nebus per daug“ ir daugybė kitų.

Visi įsigyti bilietai į gruodžio 31 d. koncertą Palangoje galioja, jų keisti nereikia. Jei vis dėlto nusprendėte, kad Jums renginio pakeitimas netinka, maloniai prašome iki gruodžio 31 d. 12 val. kreiptis el. paštu pagalba@kakava.lt. Pinigai bus pervesti į Jūsų sąskaitą per dvi savaites po prašymo gavimo.

Organizatoriai labai apgailestauja dėl susiklosčiusios situacijos ir linki visiems gerų Naujųjų metų!