Rugpjūtį „Kaunas 2022“ vasaros scenoje – orkestrai, elektronika ir lietuviškos „Vestuvės“

Pirmąkart viešai – Monikaze su orkestru

„Tai yra koncertas, kurio laukiu nuo gruodžio, kuomet pirmą kartą pamačiau „Laws of Distraction“ ištrauką. To užteko, kad suprasčiau, jog tai bus išskirtinis projektas. Įrašas atėmė žadą, o Kaune „Laws of Distraction“ pirmą kartą bus sugrotas gyvai prieš auditoriją. Šio renginio nevalia praleisti – čia didžiausia vyšnia ant Vasaros scenos torto“, – intriguoja „Kaunas 2022“ Vasaros scenos renginių prodiuserė Eglė Aleksandravičiūtė, kalbėdama apie rugpjūčio 5-ąją Kauną ištiksiančią muzikinę dovaną.

Po Monikaze slapyvardžiu besislepianti Monika Zenkevičiūtė – šiemet Metų elektroninės muzikos atlikėjos apdovanojimą MAMA pelniusi kūrėja, dominanti vis platesnį melomanų ratą. „Laws of Distraction“ – tai solinė jos programa, atliekama su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru.

„Kaunas 2022“ Vasaros scena tradiciškai atidaroma dar iki savaitgalio – ne išimtis ir rugpjūčio pradžia. Jau ketvirtadienį, rugpjūčio 4 d., Rotušės aikštėje laukia įstabus vakaras su mūsų šalyje gyvenančia latve Dana Indāne-Surkiene.

Ji – vokalistė, laisvo improvizacinio dainavimo atlikėja, kurios kūrybinis muzikinis gyvenimas prasidėjo ankstyvoje vaikystėje ir per dešimtmečius pasireiškė įvairiuose tarpdisciplininiuose muzikos ir teatro meno projektuose.

Išskirtiniame koncerte kauniečiai ir miesto svečiai išgirs subtilią, užburiančią ir vidinės ramybės teikiančią muziką bei poeziją iš atlikėjos albumo „Gaidību dziesmas / Songs of Mother and Field“.

Rugpjūčio 6-ąją Vasaros scenoje – jaunoji lietuviška alternatyva. Vakaro garso takelį kurs artistiškumu ir vokalo diapazonu išsiskirianti viena įdomiausių atlikėjų šiandieninėje lietuviškosios muzikos scenoje Godo Yorke (Goda Sasnauskaitė), indie ir post punk žanrus pinantis iš solinio projekto grupe tapęs „Gruodis“ bei greitą gitarinį šokį propaguojantys „Orai“.

Artėjant Žolinei – portugališkas ir tautiškas vakarai

Greičiausiai nedaugelis žino, kad tarpukariu ambasadomis knibždėjusiame Kaune šiandien veikia Portugalijos konsulatas.

Šios šalies garbės konsulo Daliaus Raškinio ir Lisabonoje veikiančio Camões instituto kvietimu Rotušės aikštėje rugpjūčio 11 d. koncertuos projektas „Lavoisier“.

Duetas save pristato prancūzų mokslininko Antoine Laurent de Lavoisier citata: „Gamtoje nėra praradimų, nėra kūrybos – tik transformacija“.

Portugalai taip pat remiasi tropikalizmo idėjomis ir kviečia muziką suvokti ne tik kaip individualumo išraišką, bet ir kaip bendrą susivokimą ir buvimą pasaulyje, kuriame gyvename čia ir dabar.

Pasitinkant ilgąjį Žolinės savaitgalį, rugpjūčio 12 d., Kauno širdyje netrūks įvairių epochų ir požiūrių. Rotušės aikštėje koncertą surengs Klaipėdos jaunimo teatre susibūrusi grupė „Graži ir ta galinga“.

Merginos klausia – kas bendra tarp renesansinės gražuolės, rašytojos su skarele ir sovietinės herojės? Jos trys, pasikvietusios dar būrį draugių, veržiasi ant scenos, kad papasakotų visiems, ką reiškia būti moterimi Lietuvoje, ir nukeltų ne tik į skirtingus istorinius laikotarpius, bet ir į skirtingus moters gyvenimo tarpsnius, suskambančius vis kitu muzikos stiliumi.

Lietuviškos „Vestuvės“ ir viešnios iš Vokietijos

„Teatras be „Vestuvių“ – ne teatras. Vokiečiai turi Bertolto Brechto „Vestuves“, lenkai – Witoldo Gombrowicziaus ir Stanislawo Vyspianskio. Na, o mes irgi turime – OKT „Vestuves“, – po spektaklio yra sakęs režisierius Oskaras Koršunovas. Nors paremtas B. Brechto pjese, lietuviškasis pastatymas yra unikalus, esminė medžiaga statant spektaklį – jį kūrusių menininkų asmeninė patirtis bei juos supanti tikrovė.

Aktoriai žaibiškai reaguoja į nuolatos visuomenėje kintančius įvykius, todėl kaskart žiūrovų laukia vis kitoks vakaras – aktualus, kupinas atpažįstamų situacijų ir įtraukiantis. Kaunietiškoji „Vestuvių“ versija – rugpjūčio 18 d. Rotušės aikštėje.

Rugpjūčio 19 d. Kaune pirmąkart pasirodys Miuncheno merginų duetas „Umme Block“. Jų viešnagė – „Kaunas 2022“ draugystės su svarbiu pietų Vokietijos festivaliu „Nürnberg Pop Festival“ rezultatas.

Unikalus dueto skambesys – tai vokalas, analoginiai sintezatoriai, elektrinė gitara ir ritmo mašinos. Visa tai kuria dramatišką, melancholišką, svajingą garso takelį, kurio pulsuojantis ritmas nepalieka abejingų ir kviečia alsuoti pilnais plaučiais.

Kaune mylimos matematinio roko grupės „jautì“, Vasaros scenoje koncertavusios birželį, vokalistas Džiugas Širvys rugpjūčio 20-ąją pristatys solinę savo kūrybą.

Atlikėjas nevengia 8-ojo dešimtmečio įtakos, populiarioji muzika jo kūriniuose subtiliai derinama su country ir alternatyva.

Ukrainos nepriklausomybės dienai – jautrus koncertas

Trečiadienį, rugpjūčio 24 d. Kauno Rotušės aikštė nusidažys mėlyna ir geltona spalvomis. Čia įvyks Ukrainos Nepriklausomybės dienai skirtas koncertas.

Vasaros scenoje gros smuiko ir bajano duetas iš Ukrainos „YeS Duet“ ir VDU Kamerinis orkestras (Vyr. dirigentas Vytautas Lukočius).

Koncerto programoje skambės ukrainiečių kompozitorių kūriniai, žymių klasikų A. Vivaldžio, J. S. Bacho kūryba bei specialiai „YeS Duet“ koncertiniam turui per Lietuvą kompozitoriaus Jievaro Jasinskio sukurtos kompozicijos smuikui, bajanui ir kameriniam orkestrui. Šis renginys yra „Kaunas 2022“ solidarumo išraiška karą išgyvenančiai Ukrainai. Projekto iniciatyva Kauno centriniame pašte nuo kovo veikia centras „CulturEUkraine“, skirtas karo pabėgėliams, siekiantiems tęsti pamėgtas kūrybines veiklas ar pradėti naujas.

Kaune – bičiuliai iš Estijos

Po mažiau nei dvejų metų Europos kultūros sostinės titulu pasipuoš senas Kauno bičiulis, Estijos miestas Tartu.

Ar esate girdėję, kad kadaise Kaune veikė restoranas „Tartu“, o Kauno vardu pavadinta vieta – Estijoje? Ilgus metus vyksta ir meniniai bei kultūriniai miestų mainai. Šias tradicijas pratęs net du vasaros pabaigos koncertai.

Rugpjūčio 25 d. Rotušės aikštėje viešės jaunosios kartos estų atlikėja Anna Kaneelina su grupe. Jos prieš trejus metus išleistas debiutinis albumas sužavėjo publiką, kaip ir nežemiškas Annos sceninis įvaizdis bei originalūs saviraiškos būdai. Drąsiai dalindamasi savo vidiniu pasauliu atlikėja į muziką išlieja tiek gyvenimo skausmą, tiek grožį.

Rugpjūčio 26 d. „Kaunas 2022“ vasaros scenoje – Estijos scena besidomintiems gerai pažįstamo Jonas Kaarnamets laikas. Jis žinomas kaip alternatyvaus pop grupės „Frankie Animal“ vienas įkūrėjų, o solinę kūrybą, kurioje tamsioji elektroninės muzikos kūryba dera su šiuolaikiniu pop skambesiu, pristato jonas.f.k slapyvardžiu.

Visi „Kaunas 2022“ vasaros scenos renginiai – nemokami. Koncertai ir kiti įvykiai Kauno rotušės aikštėje suplanuoti iki rudens.

Europos kultūros sostinės programa Kaune ir Kauno rajone tęsiasi visus metus – 2022-aisiais suplanuoti šimtai tradicinių ir debiutuojančių renginių, tarp kurių parodos, festivaliai, spektakliai ir kitos veiklos, kuriamos vietos ir tarptautinių menininkų bei Kauno bendruomenių. Visą „Kaunas 2022“ programą rasite www.kaunas2022.eu ar mobiliojoje programėlėje.