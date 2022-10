Lietuvoje koncertą surengsiančios grupės „Nothing But Thieves“ vokalistas išleis solinį albumą

Užbėgdamas kalboms apie galimą rokerių „Nothing But Thieves“ išsiskyrimą, grupės lyderis Conoras Masonas suskubo nuraminti gerbėjus, kad grupės jis nepalieka. Daug klausytojų Lietuvoje turinčios grupės „Nothing But Thieves“ koncertas įvyks spalio 27 dieną, Vilniuje, koncertų salėje „Compensa“.

„Negali būti ir kalbos, žinoma, kad grupės aš nepalieku. Tiesiog darau tai, ką turėjau padaryti“, – socialiniuose tinkluose į gerbėjus kreipėsi Conoras. „„Nothing But Thieves“ reikalai verda ir jau artimiausiu metu pasidalinsime naujienomis!“

Pasak muzikanto, pandemijos metu jis turėjo daug erdvės ir laiko apmąstymams, o galvoje susikaupusios emocijos ir prisiminimai materializavosi į naują dainą. Atlikėjas parodė naują kūrinį grupės nariams, o šie dar labiau paskatino vokalistą kūrybinį eksperimentą tęsti.

„Šis albumas man labai brangus ir pilnas to, kas sudaro mane. Jame bus penkios dainos apie refleksiją, augimą, vidinę meilę ir susitaikymą su savimi“, – teigia Conoras.

„Nothing But Thieves“ – 2012 metais įkurta roko grupė iš Esekso, Anglijos, kurią sudaro vokalistas Conoras Masonas, gitaristas Joe Langridge‘as-Brownas, gitaristas Dominicas Craikas, bosininkas Philipas Blake‘as ir būgnininkas Jamesas Price‘as.

Viena perspektyviausių Jungtinės Karalystės roko grupių „Nothing But Thieves“ per karjerą išleido tris albumus. Tiek du pirmi albumai „Nothing But Thieves“ ir „Broken Machine“, tiek ir 2020 metų spalį išleistas naujausias įrašas „Moral Panic“ pasiekė Jungtinės Karalystės populiariausių albumų dešimtuką. Spalio 27 dieną Vilniuje vyksiantis pasirodymas bus baigiamasis turo „Moral Panic“ koncertas.