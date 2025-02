Macy Gray surengs nepamirštamą koncertą Vilniuje

Šiandien R&B/soul atlikėja, dainų autorė, muzikantė ir prodiuserė Macy Gray paskelbė pirmąsias savo turo „On How Life Is 25th Anniversary Tour“ datas. Oficialiai skelbiama, kad gastrolės neaplenkė ir Lietuvos – talentingoji dainininkė Macy Gray surengs koncertą LVSO koncertų salėje, birželio 4 d. Atlikėjos gerbėjai turės ypatingą progą išgirsti unikalų jos balsą ir paminėti net 25-erių metų debiutinio albumo „On How Life“ sukaktį, rašoma pranešime žiniasklaidai.