Džiaugsmas greitai baigėsi: į „Euroviziją“ ką tik išrinkta Maltos atstovė jau kitą dieną atsidūrė ligoninėje

šeštadienio vakarą paaiškėjo, kad Maltai „Eurovizijos“ dainų konkurse su daina „Kant“ atstovaus Miriana Conte.

Tačiau jau sekmadienio rytą mergina pateko į eismo įvykį. Iš jo ji buvo nugabenta į ligoninę.

„TVM News“ pranešė, kad avarija įvyko Triq l-Imdina gatvėje.

Nors dar neskelbiama, kad kaltas dėl įvykio, automobilio vairuotojas, 40 metų vyras iš, per avariją nenukentėjo, o Miriana buvo nuvežta į ligoninę dėl patirto šoko.

„Kokios siurrealistinės 48 valandos... Laimėti 2025 m. Maltos „Eurovizijos“ dainų konkursą, po to patekti į automobilio avariją ir atsidurti ligoninėje. Dar ne viskas iki galo įsisąmoninta.

Ši kelionė buvo emociniai kalneliai – ji išmokė mane disciplinos, atkaklumo ir atsparumo. Prieš visas galimybes, kiekvieną abejonę, kiekvieną baisų komentarą, kiekvieną kritiką, su kuria susidūriau.. galiu išdidžiai pasakyti, kad man pavyko. KANT nebūtų buvęs įmanomas be kiekvieno iš jūsų, kurie tikėjote mumis, mūsų vizija ir tuo, ką ši daina gali atnešti šiai mažai salai, kuria taip didžiuojamės.

Prieštaringai vertinama daina? Galbūt Drąsi apranga? Galbūt Bet mes tai padarėme.

Ši pergalė skirta MALTA“, – socialiniuose tinkluose rašė atlikėja.

Primename, kad lietuviai savo atstovą į Bazelį išrinks jau vasario 15 d. Nacionalinės atrankos finalas įvyks Kauno „Žalgirio“ arenoje.

Dėl patekimo į konkursą Šveicarijoje varžysis dvylika atlikėjų tai: Nojus Žebrauskas-NOY „Just Take Me On A Date“, GØYA „After Storm“, Liepa „Ar mylėtum“, Gebrasy „Whole“, Amoralu „Freedom“, Anyanya „Running Out Of Time“, Justė Baradulinaitė „Tired“, Katarsis „Tavo akys“, Petunija „Į saldumą“, Sophie Ali „The Bluest Bell“, Lion Ceccah „Drobė“ ir „Black Biceps“ „Visaip man reik“.