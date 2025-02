„Guns N’ Roses“ koncertas Kaune: skelbiama, kad roko šou truks net tris valandas

Liepos 10 d. Kauno Dariaus ir Girėno stadione vyksiantis „Guns N’ Roses“ koncertas gali tapti vienu didžiausių šios vasaros muzikinių įvykių Lietuvoje. Legendinė roko grupė patvirtino, kad jų pasirodymas Kaune truks net tris valandas – gerbėjų laukia tikras geriausių hitų ir neslūgstančios energijos maratonas. Kiek anksčiau skelbta, kad kartu su „Guns N’ Roses“ turo „Because What You Want What You Get Are Two Completely Different Things“ koncerte Kaune pasirodys ir „Public Enemy“ – legendinė amerikiečių hiphopo grupė, susikūrusi 1985 metais ir laikoma viena įkoniškiausių hiphopo istorijoje.