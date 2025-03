Spalvinga „Scorpions“ hito „Rock Me Like a Hurricane“ istorija: kodėl 9 kartus teko keisti tekstą?

Lietuviai taip pat gali tapti šios garbingos istorijos dalimi – visai šalia mūsų, kaimyninėje Latvijoje, „Scorpions“ koncertuos birželio 11 dieną. Čia, be jokių abejonių, nuskambės visi ryškiausi jų hitai, tarp kurių bus ir 1984-aisiais sukurtas „Rock You Like a Hurricane“. Neseniai grupės nariai atskleidė intriguojančius šios dainos kūrimo užkulisius ir nelengvą jos kelionę į įrašų studiją.

Grupei reikėjo gero spyrio į užpakalį

Visų laikų roko himnų sąraše „Scorpions“ kūrinys „Rock You Like a Hurricane“ rikiuojasi pačioje viršūnėje. Išleistas kaip pagrindinis albumo „Love at First Sting“ singlas, jis užtikrino grupei vietą geriausiųjų elite.

Grupės gitaristas ir vienas įkūrėjų Rudolfas Schenkeris teigia žinojęs, kad su tuomet prieš dvejus metus išleistu albumu „Blackout“ kokybės kartelę jie iškėlė labai aukštai. Tad spaudimas sukurti kažką dar įspūdingesnio atrodė lyg misija neįmanoma.

„Galbūt tai pavadinčiau ne tiek spaudimu, kiek spyriais į užpakalį“, – juokdamasis sakė jis. „Žinojome, kad norime daryti dalykus geriau nei anksčiau: rengti didesnius turus, įrašyti populiaresnių dainų, perkamesnių albumų. Tačiau nesitikėjome tokios didžiulės populiarumo bangos, kokią sukėlė albumo „Love at First Sting“ pasirodymas“, – atviravo muzikantas.

R. Schenkerio ir vokalisto bei tekstų autoriaus Klauso Meine'o sukurta pirmoji „Rock You Like a Hurricane“ versija nuo galutinės skyrėsi kaip diena ir naktis. Pirmiausia buvo sukurta melodija, o tuomet K. Meine'as sėdo rašyti jai teksto.

9 kartus perrašyti dainos žodžiai

„Dažnai būna, kad ir žodžiai, ir muzika, praeina ilgą kelią, stipriai kinta, kol pasiekia įrašų stadiją. „Rock You Like a Hurricane“ tekstą turėjome perrašyti net devynis kartus. Turėjau labai aiškią idėją, kaip kūrinys turėtų skambėti, todėl viską keitėme, vėl kūrėme, kol visuma pagaliau pasirodė tinkama“, – teigė grupės gitaristas.

Nors K. Meine'as nesunkiai sudėliojo žodžius priedainiui, likusi teksto dalis niekaip netiko. Galiausiai, kaip matome ir girdime, daina išėjo gan nešvanki, pasakojanti apie aistras bei nuodėmes – prie to prisidėjo ir grupės būgnininkas Hermanas Rarebellis.

„Klausas turėjo žodžius priedainiui, tada prisijungė Hermanas, kuris labai gerai sugalvojo tekstą, turintį kelias reikšmes. Taip mes sukūrėme dainą, nors žinojome, kad ji šiek tiek „ant padorumo ribos“. Juokingiausia, kad kai pasirodė įrašas, man merginos gerbėjos sakydavo, kaip joms ta daina patinka. Tikiuosi, jos akivaizdžiai matė, kad į save žiūrime ne per daug rimtai“, – su šypsena hito istoriją prisiminė R. Schenkeris.

Grupė pradėjo įrašinėti visą albumą „Love at First Sting“ studijoje „Polar“, Stokholme. Bosine gitara grojo Jimmy'is Bainas, būgnais Bobby'is Rondinelli, kurie pavadavo sveikatos problemų turinčius Francisą Bucholzį ir H. Rarebellį.

„Mes tiek daug gastroliavome ir taip sunkiai dirbome, ir manau, kad tas intensyvus laikas viskas padarė savo. Turėjome pristabdyti arklius, taip pat įrašai strigo dėl gausaus koncertų grafiko. Vėliau nusprendėme, kad turime išnaudoti tą energiją ir vėl pradėti albumą nuo nulio, ką padarėme mūsų prodiuserio Dieterio Dierkso studijoje Vokietijoje. Įranga ten buvo kaip tam metui labai pažangi“, – pasakojo grupės narys.

R. Schenkeris prisimena, kad su kitais muzikantais jautė, jog dainai „Rock You Like a Hurricane“ reikia kažkokio sprogstamo užtaiso, todėl kūrinį pabaigti išsiuntė į dar kitą įrašų studiją Niujorke.

„Štai čia ir kilo mintis apie tam tikrus efektus, pavyzdžiui, atgalinį aidą, kas sudėliojo visus trūkstamus taškus ir pakėlė dainą į kitą lygį“, – teigė R. Schenkeris.

Iš po Erico Claptono panosies nušvilpta ypatinga gitara

Jis puikiai prisimena, su kokia gitara sukūrė ir sugrojo šį būsimą hitą.

„Naudojau 1958 metais pagamintą „Gibson Flying V“, kurią pirkau iš Alexo Conti iš vokiečių grupės „Lake“. Ištisus metus bandžiau priversti jį parduoti man instrumentą. Žinau, kad buvo gavęs viliojantį pasiūlymą iš Erico Claptono, bet jo atsisakė. Kai pagaliau paėmiau tą gitarą į rankas, supratau, kad tai geriausiai skambanti gitara, kokią tik esu turėjęs. Nuo to laiko man pavyko nusipirkti dar keturias tokias gitaras, bet iš visų turimų ši skamba geriausiai. Žinoma, su ja į gastroles nevažiuodavau, būdavo per daug rizikinga“, – neįtikėtinus dainos kūrimo užkulisius prisimena gitaristas.

1984 m. sausio 30 d. singlu išleistas kūrinys „Rock You Like a Hurricane“ tapo „Scorpions“ vizitine kortele.

Vis tik R. Schenkeris kai ko gailisi – jo teigimu, buvo klaida įrašyti dainą skaitmeniniu formatu. Pasak jo, skaitmeninės technologijos nebuvo tokios geros, todėl muzikantas vis dar svajoja tai pakeisti: „Manau, kad trūko senos geros juostos atspalvių, jie suteikia gitaroms šiltesnio skambesio, todėl tik tai toje dainoje ir pakeisčiau“.

Didžiulio šventinio turo koncertas Rygoje, kur šis hitas nuskambės gyvai, naujai pervadintoje didžiausioje „Xiaomi“ arenoje (buvusioje Rygos arenoje), įvyks šią vasarą, birželio 11 dieną.

