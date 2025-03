Britų roko legenda Chrisas Normanas koncertuos Lietuvoje

Originalus „prarūkytas“ „Smokey“ balsas

Muzikos gerbėjams visame pasaulyje žinomo dainininko plačiai pristatinėti nereikia. Būtent dėl išskirtinio, užkimusio Chriso Normano balso kadaise grupė „Kidness“ vadybininkų patarimu buvo pervadinta į „Smokey“.

Kaip nekart aiškino grupės nariai, Chriso „prarūkytas“ balsas asocijavosi su „dūmais“ („smoke“ – liet. dūmai), o tik vėliau grupę pervadino į „Smokie“.

Chrisas Normanas (tikras vardas Christopher Ward Norman) gimė Jungtinės Karalystės Jorkšyro grafystėje, artistų šeimoje. Būsimoji žvaigždė, kurio didžiausią įtaką muzikiniam skoniui turėjo Elvisas Presley, „The Beatles“, Bobas Dylanas, Little Richardas ir „The Rolling Stones“, iš tėčio gavo dovanų savo pirmąją gitarą būdama vos septynerių metų.

1962 m. Chrisas Normanas įstojo į Bredfordo berniukų mokyklą, kur sutiko savo bendražygius – būsimus „Smokie“ narius Alaną Silsoną ir a.a.Terry Uttley.

Pirmųjų grupės pavadinimų buvo daug ir įvairių – nuo „The Yen“, „Essence“, „Long Side Down“ iki „The Elizabethans“. Tačiau tikroji kūrybinė sėkmė atėjo kartu su lemtingu grupės pavadinimu – 1975 m. buvo išleistas ilgai brandintas debiutinis grupės „Smokie“ albumas „Pass It Around“, sukurtas kartu su garsiais to meto prodiuseriais ir dainų autoriais – Nicky Chinnu ir Mike’u Chapmanu.

1978 m. „Smokie“ aukso amžius – buvo išleistas albumas „The Montreaux Album“, sulaukęs aukščiausių kritikų vertinimų, singlas „Mexican Girl“ tapo megahitu, o Chriso Normano ir Suzie Quatro dueto daina „Stumblin’ in“ pateko į amerikietiškojo „Billboard“ TOP-10 pozicijas. Vėliau sekė akinančios šlovės metai, gastrolės visose kontinentuose ir pilni stadionai grupės gerbėjų.

Svaiginanti solinė karjera

Ir nors 1986 metais Chrisas Normanas jau visiškai paliko „Smokie“ ir pradėjo solinę karjerą, jo diskografija labai įspūdinga – išleista daugiau kaip 50 singlų ir daugiau nei 30 albumų (9 iš jų – „Smokie“ sudėtyje ir 25 – soliniai), pasaulyje parduota daugiau kaip 30 milijonų įrašų, atlikėjas iki šiol produktyviai kuria ir koncertuoja.

Po to sėkmingų Chriso Normano ir Suzie Quatro koncertų, jis bendradarbiauja su „Modern Talking“, „Blue System“, „CC Catch“ projektų įkūrėju, kompozitoriumi bei dainininku Dieteriu Bohlenu.

Su daina „Midnight Lady“ Chrisas Normanas užkariauja daugelio šalių muzikinį olimpą, 2014 metais su „CC Catch“ įkuria duetą „Another Night in Nashville“.

Pastaruosius 23 metus muzikantas gyvena Airijos jūroje esančioje Meno saloje, su žmona Linda susituokęs jau daugiau kaip 50 metų, jiems gimė penki vaikai (Brianas, Paulas, Michaelas, Stevenas, Susana), jie turi keturis anūkus.

„Pati laimingiausia diena mano gyvenime yra vedybos“, – ne viename interviu Chrisas dėkoja pabrėžia savo žmonos Lindos svarbą. Tiesa, 2001 metais dainininko šeimai smogė itin skausminga žinia, kai važiuodamas motociklu pateko į avariją ir žuvo jų sūnus Brianas. Tačiau atsigavęs po tragiškos žinios Ch.Normanas sėkmingai tęsė karjerą, vis dar laukiamas nuo Londono iki Bankoko, Miuncheno.

Skambės visi hitai

Atlikėjas aktyviai kuria iki šiol, dar nesenai išėjo jo soliniai albumai „Just a Man“ ir „Junction 55“, taip pat aktyviai koncertuoja įvairiuose pasaulio kampeliuose ir savo energija stebina tūkstančius gerbėjų.

„Išlikti energingu padeda humoras ir mankšta. Nors ir labai tingiu, bet prisiverčiu eiti į sporto salę, daryti pritūpimus, mankštintis“, – šypsojosi Chrisas.

Kaune ir Klaipėdoje nuskambės „Living Next Door to Alice“, „Midnight Lady“, „Needless and Pins“, „Mexican Girl“, „Oh Carol“, „I‘ll Meet You at Midnight“, „Don’t Play Your Rock’N Roll to Me“ ir kiti įvairiuose pasaulio kontinentuose žinomi kūriniai.

Garsaus dainininko Chriso Normano vardas su lyrinėmis dainomis asocijuojasi tiek pat, kiek ir su energinguoju roku, todėl koncertai Kaune ir Klaipėdoje žada būti ir rokenroliški, ir melancholiški. Tas laikas bus tarsi kelionė per atlikėjo gyvenimą, stabtelėjant įsimintiniausiose ir gražiausiose stotelėse.