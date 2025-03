Paaiškėjo visos į „Eurovizijos“ sceną lipsiančių atlikėjų dainos: pasirodymai – atima žadą

Naujienų portalas Lrytas jau skelbė dalį konkurse dalyvausiančių atlikėjų. Su jais galima susipažinti čia

Šiais metais Norvegija į konkursą siunčia vos 18-kos Kyle Alessandro su daina „Lighter“.

Jis yra muzikantas ir muzikos prodiuseris iš Steinkjero, Trøndelag, Norvegijoje, o muzika Kyle lydi jau ilgai. Vos 10-ties jis sužavėjo žiūrovus televizijos šou „Norske Talenter“.

K. Alessandro įkvėpimo semiasi iš įvairių muzikos žanrų ir kultūrų – nuo Pietų Amerikos ir Japonijos iki norvegų liaudies muzikos.

„Eurovizinę“ dainą „Lighter“ atlikėjas parašė pats – minimaliai prie jos prisidėjo atlikėjas ir prodiuseris Adamas Woodsas.

Kūrinį įkvėpė Kyle mamos kova su vėžiu. Žodžiais „I'll be my own lighter“, Kyle nori pasakytu, kad net sunkiais gyvenimo momentais galima rasti viltį ir šviesą.

Portugalijai atstovaus grupė NAPA su daina „Deslocado“.

Grupė NAPA anksčiau buvo žinoma kaip „Men On The Couch!“ Tačiau nors pavadinimas ir pasikeitė, esmė ir noras kurti naują muziką liko nepakitę.

Madeiros saloje esantis rūsys tapo atskaitos tašku, nuo kurio 4 draugai pradėjo stiprinti savo santykius per muziką. Grupės pagrindą sudarė energija, kurios jie sėmėsi iš „Arctic Monkeys“ ir „Red Hot Chilli Peppers“, „Beatles“ kūrinių.

2019 m. jie įrašė savo pirmąjį albumą „Senso Comum“, kuriame klausytojams pristatė užkrečiančias melodijas ir žalią, melancholišką dvasią. 2023 m. NAPA išleido antrąjį albumą „Logo Se Vê“.

2024 m. grupė leidosi į pirmąjį nacionalinį turą, kurio metu išpardavė dešimtis arenų visoje šalyje.

San Marinui atstovaus žinomas atlikėjas Gabry Ponte su daina „Tutta l'Italia“.

„Grammy“ apdovanojimui nominuotas didžėjus ir prodiuseris kartu su „Maneskin“ ir „Meduza“ yra vienas iš trijų dažniausiai pasaulyje transliuojamų italų atlikėjų.

Gabry geriausiai žinomas dėl to, kad kartu su grupe „Eiffel 65“ sukūrė hitą „Blue“ (Da Ba Dee), kuris buvo parduotas daugiau nei 8 mln. kopijų tiražu ir užėmė pirmąsias vietas pasaulio topuose.

Didžėjus gali pasigirti šimtais gyvų pasirodymų, surengtų visoje Europoje – vien 2023 m. G. Ponte koncertavo 90 kartų vienuolikoje šalių.

Serbija į „Euroviziją“ siunčia atlikėją Princ su daina „Mila“.

Stefanas Zdravkovićius – serbų dainininkas, vadinamas „vokaliniu stebuklu iš Vranje“. Pasivadinęs Princ jis ne tik dainuoja, bet ir groja gitara bei būgnais.

Anksčiau dainininkas muzikavo roko grupėje, taip pat atliko pagrindinį vaidmenį serbų miuziklo „Jėzus Kristus superžvaigždė“ pastatyme.

Pripažinimo jis sulaukė dalyvaudamas konkurse „The Voice Bulgaria“, kur iš 4000 dalyvių pateko į geriausiųjų dvyliktuką.

Daugelis nustebo, kai Švedija į „Euroviziją“ išsiuntė ne jau kartą konkursą laimėjusį Mansą Zelmerlową, o grupę KAJ su daina „Bara Bada Bastu“.

Grupė susikūrė dar 2009 m. Vorėje, Suomijoje, ir nuo to laiko kartu kuria komedijas ir muziką.

Grupę sudaro Kevinas Holmstromas, Axelis Ahmanas ir Jakobas Norrgardas. Jie yra išleidę 7 albumus, parašę ir suvaidinę du miuziklus „Wasa Teater“ teatre ir net surengę didelį šou arenoje, skirtą 10-mečiui paminėti.

„Eurovizijos“ scenai jie taip pat paruošė nuotaikingą pasirodymą ir scenoje imitavo laiką pirtyje.

Šveicarija atstovauti šalį konkurse simboliškai pasirinko iš Bazelio kilusią dainininkę Zoe Me su daina „Voyage“.

1,80 m ūgio Z. Me save apibūdina kaip „mažą fėją“, turinčią gilų ryšį su dviem kultūromis.

Ji dainuoja vokiškai ir prancūziškai, maišydama poetinę popmuziką ir „šansoną“. Gimusi Bazelyje, ji gyveno Vokietijoje, o 2009 m. su šeima persikėlė į Šveicarijos miestą Fribūrą.

Būdama 10 metų Zoe pradėjo kurti savo dainas, o meilė prancūzų kalbai netrukus ėmė formuoti jos muzikalumą.

Gebėjimas per muziką sujungti kultūras pelnė jai platų pripažinimą. 2024 m. ji buvo apdovanota „SRF 3 Best Talent“ ir „RTS Artiste Radar“. Jos dvikalbis kūrinys „Dorienne Gris“ dovanojo galimybę pasirodyti prestižiniuose festivaliuose.

Jungtinė Karalystė į konkursą siunčia merginų grupę „Remember Monday“ su daina „What The Hell Just Happened?“.

Grupę sudaro Lauren Byrne, Holly-Anne Hull ir Charlotte Steele. Merginos išgarsėjo dėl užkrečiančios popmuzikos, socialiniuose tinkluose išgarsėjusių kūrinių.

Vien tik „TikTok“ jos surinko daugiau nei pusę milijono ištikimų sekėjų ir 11,3 milijono „patinka“ paspaudimų.

Pirmą kartą britų televizijos ekranus trijulė pasiekė 2019 m., kai pateko į „The Voice UK.“ ketvirtfinalį.

Iki šiol „Remember Monday“ yra išleidusios du albumus ir 12 singlų.

Sakartvelui dainų konkurse atstovaus Mariam Shangelia su daina „Freedom“.

Atlikėjos kelionė nuo mažo Gruzijos miestelio iki didžiosios 2025 m. „Eurovizijos“ dainų konkurso scenos – jos talento, atkaklumo ir ryžto įrodymas.

Mariam pirmą kartą nacionalinio pripažinimo sulaukė „X Faktoriuje“ Gruzijoje, kur išsiskyrė savitu balsu. Nusprendusi dar labiau išplėsti savo meistriškumą, vėliau ji dalyvavo „The Voice Georgia“ ir sužavėjo publiką savo galingais pasirodymais.

Be solinės karjeros, Mariam taip pat yra grupės „Mixtura“ narė.