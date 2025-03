Reperė Vesta pristato naują kūrinį „No Way Back“: sujungė senąją ir naująją repo mokyklą

„Šiuo kūriniu noriu pabrėžti hiphopo svarbą ir žanro gebėjimą pasakyti tai, ką kiti nutyli“, – pasakojo Vesta.

Vesta pirmuosius dainų tekstus pradėjo rašyti būdama vos septynerių, o nuo 12-os aktyviai dalyvauja „MC Battle“ turnyruose, kur ugdo savo techniką ir plečia repo bendruomenės pažintis.

„Pirmieji mano kūriniai buvo klausomi tik draugų ir pažįstamų rate. Tačiau dabar pagaliau išleidžiu kūrinius, skirtus kur kas platesnei auditorijai!“, – džiaugėsi reperė.

Ir išties jos debiutinis kūrinys „Surišti Viena Virve 2k24“, pristatytas praėjusią vasarą, sulaukė nemažai dėmesio ir reperių bendruomenės pagyrų.

Trečiosios kartos repo skambesys ir rimta filosofija

Šiandien pristatomame Vestos kūrinyje „No Way Back“ pasirodo ir legendinis, vienas pirmųjų Lietuvos repo mohikanų – Banjooz, kuris kartu su Vesta dirbo kartu prie šio kūrinio.

„Smagu matyti, kaip Lietuvoje formuojasi trečios kartos repas. Vestos „East Coast“ flow skambesys – tai, kas mano rate visada buvo mėgstama. Kai gavau pasiūlymą prisidėti prie šio kūrinio, supratau, kad čia bus daug prasmingų eilučių, stiprios energijos ir rimtos repo filosofijos!“, – sakė reperis.

Banjooz patikina, kad Vestos repo lygis jau dabar yra aukštas ir primena jo paties kūrybinius ieškojimus kai jam tebuvo šešiolika.

„Klausant savo širdies, kartais galime nematyti įstatymų, raudonų linijų, prieštarauti dogmoms, kad suprastume jų paskirtį ir reikšmę. Galime prieštarauti tiesoms, bet ne šviesai. Filosofijos rimavimas te priklauso laisvei!“, – besididžiuodamas „No Way Back“ kūriniu taria Banjooz.

Vesta feat. Banjooz – No Way Out:

Reperė Vesta netrukus savo klausytojų auditorijai pristatys ir savo pirmąjį EP, kuriame bus dar daugiau gero oldschool repo skambesio.

„Toliau planuoju kurti naujus kūrinius ir natūraliai tobulėti kūryboje“, – pasakojo Vesta.