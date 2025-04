„The Beatles Symphony“ koncertuose atgims legendinės britų grupės „The Beatles“ dainos

Vieninteliai du „The Beatles Symphony“ koncertai vyks lapkričio 28-ąją dieną Palangos koncertų salėje Palangoje ir lapkričio 29-ąją dieną „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„The Beatles Symphony“ – tai unikali „The Beatles“ hitų ir klasikinės muzikos sintezė, kurią meistriškai atlieka choras ir simfoninis orkestras „Alla Vienna“.

Prieš 14 metų susikūręs dainininkų ir muzikantų kolektyvas surengė daugiau nei 400 koncertų, kuriuose apsilankė per 400 tūkst. grupės „The Beatles“ muzikos mylėtojų. Vienas sėkmingiausių „The Beatles“ muzikos tribute projektų pasaulyje šiemet žiūrovams pristatys naująjį šou „The Beatles Symphony“.

Dviejų valandų trukmės šou, kuris yra padalintas į dvi dalis, skambės patys didžiausi grupės „The Beatles“ hitai, atliekami choro ir simfoninio orkestro.

Unikalios aranžuotės, choras ir solistas Sebastianas Michalskis leis naujai išgirsti nesenstančias ne tik „The Beatles“ klasikines dainas „Hey Jude“, „Yesterday“, „Let It Be“, „All You Need Is Love“, „Back In The USSR“, „She Loves You“, „Lady Madonna“, „Eleanor Rigby“, „Honey Pie“, „Here Comes The Sun“, bet ir hitais tapusius taip pat bitlų muzikantų solo dainas „Live And Let Die“, „Imagine“ ir daugelį kitų.

„The Beatles“ buvo anglų roko grupė, tapusi bene sėkmingiausia XX a. muzikos grupe. Bitlai prisidėjo prie muzikos, kino, literatūros, meno ir mados raidos, taip pat darė įtaką populiariajai kultūrai ir kelių kartų gyvenimo būdui.

„The Beatles“ dainos, nešančios galingas meilės ir taikos idėjas, žadino kūrybiškumą ir išsilaisvinimą, prisidėjo prie sienų griovimo milijonų žmonių sąmonėje, taip darydamos įtaką žmonijos istorijai.

Grupė „The Beatles“ sukūrė daugiau kaip 240 dainų, įrašė daugybę singlų ir albumų, kūrė filmus ir televizijos laidas. Remiantis 2012 m. duomenimis, „The Beatles“ yra geriausiai parduodama grupės muzikos istorijoje – manoma, kad pasaulyje parduota daugiau nei 600 milijonų bitlų įrašų.

Šiemet pasaulyje žinomas choras ir simfoninis orkestras „Alla Vienna“ surengs koncertines gastroles „The Beatles Symphony“.

Vieninteliai du „The Beatles Symphony“ koncertai vyks lapkričio 28-ąją dieną Palangos koncertų salėje Palangoje ir lapkričio 29-ąją dieną „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje.