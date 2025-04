Legendinio JAV reperio The Game koncerte šėlo ir mįslę apie naujus jausmus užminusi K. Meschino

Atlikėjas savo turo „The Docummentary 20th Anniversary Tour“ koncertą surengė menų fabrike „Loftas“.

Į koncertą nusidriekusi eilė tik įrodė, kad tarp lietuvių turime daugybę repo mylėtojų, nusiteikusių pašėlti hiphopo ritmu. Tarp jų ir žinomi veidai – dainininkas Vilius Alesius, žurnalistas Ramūnas Zilnys bei daugelis kitų. Koncerte buvo galima išvysti ir neseniai su OG Version išsiskyrusią ir apie naujus jausmus mįslę užminusią Karoliną Meschino.

Reperiui atliekant savo garsiausius hitus publika šėlo kaip patrakusi – skambėjo ne tik mintinai išmokti žodžiai, bet ir gausūs plojimai bei šūksniai.

Beje, dar prieš koncertą organizatorė Urtė Abrasonytė tikino, kad reperis sau ir drauge keliaujančiai savo komandai iškėlė nemažai pageidavimų. Jis reikalavo prabangaus viešbučio ir geriausių, erdviausių jame esančių kambarių. Tačiau jo atstovai pranešė, kad atlikėjas viešbučio atsisako.

„Gavę raiderį labai nenustebome – kažkokių prašymų, kurių nebūtų įmanoma įgyvendinti, nebuvo. Panašu, jog vakarėlis „Lofte“ bus išties audringas, nes daugiausia vietos sąraše skiriama prabangiems gėrimams. Tiesa, paskutinę minutę pakeistas pietų meniu. Vietoje prieš tai išvardintų patiekalų tiesiog paprašyta picų“, – pasakojo The Game viešnage Vilniuje besirūpinanti U. Abrasonytė.

The Game, kurio tikrasis vardas yra Jayceonas Terrellas Taylor'as – tikra repo legenda. Jo pseudonimas skambėjo visų svarbiausių muzikos apdovanojimų scenose – Grammy, MTV, Billboard, BET apdovanojimuose ir kt.

Jo hitai, tokie kaip „Hate It or Love It“, „How We Do“, jau daugiau nei milijardą kartų perklausyti „Spotify“, „YouTube“ bei kitose platformose.

Reperis iš viso yra išleidęs dešimt studijinių albumų, šiuo metu muzikantas dirba prie 11-ojo, kuris dienos šviesą išvys jau šiais metais.

The Game yra ne tik muzikos žvaigždė – jis vaidino kine, dokumentiniuose filmuose, pasirodė daugybėje televizijos šou, taip pat jo balsas panaudotas kompiuteriniuose žaidimuose (vienas jų – garsusis „Grand Theft Auto: San Andreas“).